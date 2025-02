Aseguran que la designación por decreto en la Corte “tiene costo político pero legal y constitucionalmente es válida”

Christian Cao, abogado constitucionalista, se refirió a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel González Mansilla como integrantes…

Christian Cao, abogado constitucionalista, se refirió a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel González Mansilla como integrantes de la Cortes Suprema de Justicia de la Nación.

En CNN Primera Mañana, el letrado afirmó que “el régimen general, normal y habitual está en la Constitución y es que el presidente designa y el Senado, con sus 2 tercios, aprueba. No es juez de la Corte quien no tiene los dos requisitos”.

Aseguró que “excepcionalmente puede saltearse el mecanismo del Senado, y designar temporariamente un juez, que lo será hasta la finalización del año legislativo, si al 30 de noviembre no fueron aprobados por el Senado dejan de ser jueces y si lo rechaza dejan de ser jueces”.

Agregó que “no queda muy claro cuál es el motivo de urgencia, el presidente puede hacer esta designación cuando el Senado está en receso. El senado entro en receso ayer y comienza las sesiones ordinarias el sábado. Aprovecho la ventana de 4 o 5 días”.

Christian Cao afirmó que “el Senado sesionó en febrero, que no le haya prestado conformidad no significa que no sesionó. No veo la excepcionalidad, es una situación bastante anómala”.

Además, destacó que “la impugnación legal no la veo porque está forzadamente habilitada en la Constitución, es cuando está fuera de la ley pero esto es válido”.

No obstante, marcó que “el costo político lo tiene pero legal y constitucionalmente es válida”.

Sobre si esta situación es similar o igual a la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia que hizo el expresidente Mauricio Macri, el constitucionalista afirmó que “es similar pero no igual, porque antes el descontento de la ciudadanía los jueces, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se negaron asumir, la Corte no le tomó juramento y el Senado le prestó conformidad”.

En este sentido, aseguró que “la pelota está en el Senado y en los propio candidatos que pueden decir que quieren asumir sin la conformidad de la cámara alta”.

Además, el abogado consideró que “4 días no es un argumento políticamente valido para nombrar un juez. Estamos hablando la designación del más alto órgano judicial. Es el acto más importante del presidente Javier Milei”.

El letrado concluyó que “el Senado no es que no lo trato el pliego, no lo aprobó, el presidente no puede suplir la función del Senado provocando esa designación”.

