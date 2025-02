ANÁLISIS | Trump tiene un plan para reducir la inflación, pero ya está retrasado

El presidente de EE.UU. Donald Trump hizo una promesa de campaña de bajar los precios el primer día. Bueno, es…

El presidente de EE.UU. Donald Trump hizo una promesa de campaña de bajar los precios el primer día. Bueno, es el día 24, y como cualquiera que haya ido a comprar huevos últimamente sabe: los precios no son más bajos que el día de la investidura.

De hecho, la inflación aumentó mucho más de lo esperado el mes pasado, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales: aumentó otro medio punto porcentual el mes pasado en general, impulsada por el aumento de los precios del combustible y los huevos. Fue el mayor incremento mensual desde agosto de 2023. Y los precios fueron un 3% más altos interanualmente por primera vez desde junio de 2024.

Sí, Joe Biden fue presidente durante 19 ½ de los 31 días que cubre el informe, por lo que gran parte del renovado dolor inflacionario de Estados Unidos recae sobre los hombros del expresidente. Pero el mal informe de inflación también describe una difícil realidad política para el nuevo presidente: los precios no están cayendo ahora que Trump está en el cargo; en realidad, aumentan más rápido.

La promesa de campaña de Trump estaba condenada a ser incumplida desde el momento en que la hizo. Ningún presidente puede agitar una varita mágica para bajar los precios, y en ese sentido, Trump ha tenido mala suerte: los precios del petróleo han estado subiendo debido a las preocupaciones sobre las tensiones en Medio Oriente y las sanciones contra Rusia e Irán. Y la gripe aviar hizo que los precios de los huevos subieran más de un 15% el mes pasado, el mayor aumento desde junio de 2015.

Sin embargo, los precios subieron en todos los ámbitos el mes pasado, no solo en las categorías volátiles y difíciles de controlar como los alimentos y el combustible. No hay forma de darle la vuelta a esto; el informe de inflación de enero fue simplemente malo, y Trump está empezando a asumir los precios altos.

Una encuesta de CBS de esta semana mostró que casi dos tercios de los estadounidenses piensan que Trump no ha enfocado lo suficiente sus políticas en reducir la inflación. Y una encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan publicada el viernes mostró que las expectativas de inflación de los estadounidenses para el año venidero aumentaron este mes.

Sin embargo, Trump tiene una estrategia para reducir la inflación. El presidente ha explicado un plan de cuatro partes para reducir los precios para los consumidores estadounidenses.

1) Reducir los impuestos dentro de las fronteras de Estados Unidos, incentivando a las empresas a hacer negocios allí.

2) Aumentar los impuestos a las empresas fuera de Estados Unidos (es decir, los aranceles), generando ingresos que pagarán las ganancias perdidas por las tasas impositivas más bajas e impulsarán más manufactura estadounidense para hacer crecer la economía.

3) Producir más petróleo para reducir los costos de la energía y derrotar la inflación.

4) Reducir el gasto, principalmente a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, para reducir las tasas de interés y reducir los costos para las empresas y los consumidores.

Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, dijo a CNN el miércoles que Trump ya está tomando medidas sobre los precios. Por ejemplo, afirmó que DOGE encontró US$ 40.000 millones en gastos para recortar, aunque esa cantidad sigue siendo difícil de verificar.

“Nos estamos enfocando en controlar el gasto y tener recortes de impuestos del lado de la oferta y políticas regulatorias y de perforación, etc., para que haya mucha demanda reducida por la oferta”, dijo. “Así es como se consiguen bajar los precios a un nivel más macroeconómico”.

Hassett también señaló que la administración trabaja en un plan para combatir la gripe aviar que ha interrumpido los suministros de huevos y ha hecho subir los precios, aunque no compartió ningún detalle.

Al menos una de esas políticas puede tener, y parece estar teniendo, un impacto inmediato en los consumidores. Por ejemplo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído desde que Trump asumió el cargo, en parte en previsión de los recortes de gastos, lo que ha ayudado a reducir un poco las tasas hipotecarias, de poco más del 7% en promedio la semana anterior a que asumiera el cargo a poco menos del 6,9% la semana pasada.

Pero otras medidas o bien no se han introducido o no están funcionando, al menos no todavía.

Recuerda: el hecho de que Trump tenga un plan no significa que vaya a funcionar. Biden pasó la mayor parte de los últimos dos años trabajando para combatir la inflación, pero en última instancia fueron las tasas de interés históricamente altas de la Reserva Federal las que hicieron bajar la inflación desde los máximos de 40 años.

Los economistas tradicionales y los expertos en políticas siguen teniendo dudas sobre el plan de Trump.

La reducción de impuestos podría hacerse con una mayoría simple de republicanos a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria. Pero ya hay luchas internas y un desacuerdo entre los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes sobre el mejor enfoque para abordar los recortes impositivos.

Por lo tanto, el momento y el alcance siguen sin estar claros.

Y aunque los recortes impositivos podrían ahorrar dinero a los estadounidenses en su salario neto, en última instancia podrían aumentar las tasas de los préstamos.

Por ejemplo, los recortes impositivos corporativos de Trump de 2017 dieron un impulso a la economía, aumentando los salarios y la productividad, pero los beneficios no fueron suficientes para compensar las pérdidas en los ingresos fiscales que han ampliado el déficit estadounidense, según un análisis de la Booth School of Business de Chicago.

Trump planea pagar los recortes impositivos con ingresos arancelarios y recortando el gasto gubernamental. Pero las matemáticas no cuadran. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó la semana pasada que los recortes impositivos de Trump costarían entre US$ 5.000 y US$ 11.000 millones de dólares. Incluso si Trump aprueba su plan arancelario más agresivo, los ingresos previstos serían de cientos de miles de millones de dólares. Elon Musk ha dicho recientemente que apunta a un billón en recortes de gastos, una cifra increíblemente alta que probablemente implicaría recortar servicios sociales populares como Medicare y la Seguridad Social. Y el momento en que se podrían concretar esos ahorros sigue siendo desconocido debido a los crecientes desafíos legales, y gran parte del dinero para los contratos que se eliminaron puede que ya se haya asignado.

De modo que si Trump logra aprobar sus recortes de impuestos, el gobierno casi con certeza tendrá que pedir prestado aún más dinero en forma de bonos del Tesoro. Eso inundará el mercado aún más con bonos, reduciendo su precio y haciendo subir los rendimientos. Y los rendimientos están vinculados a todo tipo de tasas de préstamos al consumo, incluidas las hipotecas.

Los aranceles en sí mismos presentan un problema: los economistas convencionales coinciden en que los importadores estadounidenses, no los exportadores extranjeros, pagan sus costos. Eso significa que esos costos se trasladan a los consumidores estadounidenses, lo que puede reavivar la inflación y perjudicar la economía.

El plan energético de Trump también es problemático: puede abrir tantos yacimientos petrolíferos y sitios en alta mar para perforaciones como quiera, pero seguirá siendo difícil extraer más petróleo. La demanda es débil en todo el mundo, debido a que las economías, en particular China, luchan contra la inflación y el crecimiento lento. Mientras tanto, Estados Unidos produce más petróleo ahora que cualquier otro país en cualquier otro momento. Las compañías energéticas no están clamando por nuevos contratos de perforación petrolera, como lo demuestra la reciente subasta de perforación del refugio de vida silvestre de Alaska, que no recibió ofertas.

Por último, la exigencia de Trump de que bajen las tasas de interés es algo que en gran medida está fuera de su control. El miércoles, Trump publicó en Truth Social: “Las tasas de interés deberían reducirse, algo que iría de la mano con los próximos aranceles. ¡¡¡Vamos a rockear, Estados Unidos!!!”.

Trump no mencionó específicamente a la Reserva Federal, y Hassett sugirió el miércoles que Trump estaba presionando para reducir la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años (que, como se señaló anteriormente, podría complicarse con los recortes de impuestos).

Pero Trump ha intentado repetidamente ejercer un control más directo sobre las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y ha criticado a Jerome Powell, el presidente de la Reserva que Trump nombró en su primer mandato, por no bajar las tasas de interés más rápido. Trump ha negado repetidamente las especulaciones de que intentaría despedir a Powell.

La Reserva Federal puede, en última instancia, reducir las tasas, lo quiera o no Trump.

Pero con cifras de inflación como las del informe del miércoles, no parece probable que eso ocurra en el corto plazo.

Elisabeth Buchwald de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.