ANÁLISIS | Trump presiona para terminar rápidamente la guerra en Ucrania, pero muchas cosas podrían salir muy mal

Los vagos y escuetos elementos de un plan de paz para Ucrania están tomando forma. A pesar de un relativo silencio en los anuncios de políticas sobre esta guerra por parte de una administración de Trump que por lo general no deja de ser expresivo, en las próximas dos semanas puede que aparezcan importantes indicadores de ruta en público. Se desconoce si lograrán algún apoyo en el Kremlin.

La semana pasada, el presidente de EE.UU. Donald Trump nombró oficialmente al general retirado Keith Kellogg, de 80 años, como su enviado a Ucrania y Rusia. Casi el primer acto de Kellogg fue anunciar que discutiría su visión de paz en Ucrania con los aliados en la Conferencia de Seguridad de Munich, del 14 al 16 de febrero. Se espera que, cuatro días después, visite Kyiv en su primer y esperado viaje allí, según los medios estatales ucranianos.

Cada una de las declaraciones de Kellogg es analizada con ansiedad en Kyiv. Respondió a las sugerencias de que en la conferencia de Munich se revelaría públicamente el borrador de un plan de paz y le dijo a Newsmax: “La persona que presentará el plan de paz es el presidente de Estados Unidos, no Keith Kellogg”. Trump tendrá la potencial gran revelación, al parecer, después de que Kellogg consulte con sus aliados en Alemania.

Trump ha intentado poner en marcha el proceso, según parece, en los últimos días y el sábado declaró al New York Post que había hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el fin de la guerra, pero no dio detalles. El Kremlin se negó a confirmar esa llamada, pero el portavoz Dmitri Peskov dijo a CNN: “Podría haber algo que no sé”.

Se podría esperar que se entonara una sinfonía diplomática compleja para intentar poner fin a la mayor guerra en Europa desde los años 40. En cambio, al menos en público, una versión improvisada de karaoke en línea hace que los participantes luchen por mantener la misma melodía.

Trump ha sido sorprendentemente explícito en cuanto a la necesidad de poner fin al conflicto, pero no ha dado ideas públicas. Lanzó la idea de reunirse con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky esta semana. Sin embargo, no se ha fijado una fecha y los comentarios de Trump parecieron una respuesta improvisada a una pregunta sobre si su ambicioso vicepresidente J. D. Vance se reuniría con Zelensky en Munich. En verdad, no sabemos cuánto sucede en privado. El Kremlin ha insinuado discusiones “intensificadas” y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, ha hablado de labores en privado.

Inusualmente, el plan de Kellogg para la paz se ha hecho público desde abril, lo que proporciona un marco de referencia estable con el que comparar los detalles reales de un acuerdo. En resumen, implicaba que Ucrania recibiera más ayuda militar a cambio de negociaciones y un cese del fuego, seguido de un posible despliegue de fuerzas de paz europeas en las líneas del frente.

Kellogg también ha sugerido que un cese del fuego inicial podría ser el momento de celebrar elecciones en Ucrania, si es que se logra establecer una tregua. Esta semana, en los medios ucranianos apareció un supuesto calendario para cualquier acuerdo, que sugería un alto el fuego en torno a la Pascua de Resurrección a finales de abril, una conferencia de paz y un acuerdo más amplio en mayo, pero sólo elecciones presidenciales para el país en agosto. La presidencia también rechazó de plano esta idea, considerándola falsa. Pero las filtraciones, inventadas o no, seguirán llegando, debido a que todas las partes intentarán lanzar o rechazar ideas.

Es difícil no interpretar la convocatoria de elecciones como una forma de hacer que Zelensky se haga a un lado lentamente y tal vez ofrecer un incentivo para que el Kremlin se siente a la mesa de negociaciones. La animosidad del líder ucraniano hacia Putin es insuperable, cuya invasión ha devastado grandes áreas de Ucrania y presuntamente ha cometido crímenes de guerra contra sus ciudadanos. Zelensky y el presidente estadounidense también tuvieron una relación tensa durante su primer mandato por la exigencia de Trump de investigar a la familia Biden.

Zelensky ahora entra en una fase en la que las dos voces más poderosas en cualquier acuerdo de paz no comparten la adulación generalizada de la que ha disfrutado por parte de Occidente durante tres años.

Los rumores sobre elecciones han desatado especulaciones desenfrenadas en Kyiv sobre el futuro de Zelensky. En la última semana ha concedido largas entrevistas, en las que a veces parecía enfadado y ansioso por que Ucrania no fuera el centro de las conversaciones. En su discurso diario del jueves se mostró “seguro” de que “aún” no había un plan de paz oficial. Añadió: “Lo que dicen ciertas publicaciones, repito, estoy seguro de que tal vez me equivoque, pero estoy seguro de que no es un plan oficial del presidente Trump”. Su personal superior ha hablado con Kellogg y Waltz en los últimos días, según han dicho. Pero Zelensky ya no es una figura insuperable.

Encabezando algunas encuestas, en caso de que se celebren elecciones presidenciales en Ucrania, se encuentra Valerii Zaluzhnyi, el jefe militar destituido por Zelensky el año pasado. Zalyuzhnii es actualmente embajador de Ucrania en el Reino Unido y fue fotografiado recientemente reuniéndose con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, en Kyiv.

Las elecciones en Ucrania están actualmente retrasadas como parte de la ley marcial, con el argumento válido de que el país –bajo constante bombardeo, con millones de sus habitantes en guerra física o refugiados en el extranjero, y defendiéndose de un vecino agresivo que ha inmiscuido vigorosamente en sus votos durante dos décadas– no puede tener una elección libre y justa hasta que haya paz.

Pero un cese del fuego inicial podría proporcionar esa calma, e incluso una oportunidad para que Zelensky dé un paso atrás y brinde la oportunidad de que una cara nueva, sin la incómoda historia que el líder actual de Ucrania tiene con el primer mandato de Trump, negocie un acuerdo más amplio. Zalzyuzhnii podría exigir la lealtad de las fuerzas armadas de Ucrania para llegar a un acuerdo menos que perfecto con Moscú.

Pero también puede ocurrir que muchas cosas que salgan muy mal. El caos electoral puede generar un resultado imperfecto o cuestionado. Un mayor sentimiento prorruso puede llegar a las urnas, a través de piratería informática o de irregularidades. La amenaza de investigaciones por corrupción hace que muchos funcionarios se preocupen por su propio destino. Es el tipo de caos que se esperaría en tiempos de guerra y por eso las elecciones pueden ser una complejidad excesiva.

Este conflicto se ha definido como uno de los más inesperados. Zelensky ha sido comparado con un Winston Churchill moderno, que le ha dado a Occidente la fuerza que no sabía que necesitaba. Sería acorde con las vacilaciones salvajes de la guerra que se hiciera a un lado en el momento de mayor vulnerabilidad de Ucrania.

Otro obstáculo para la paz es si el Kremlin la quiere ahora o no. Actualmente están ganando en el campo de batalla, no a un ritmo rápido, pero ganan terreno. Las fuerzas rusas parecen haber tomado la ciudad de Toretsk y pronto podrían capturar Pokrovsk, más al interior de la región ucraniana de Donetsk. Esto también les dejaría un terreno relativamente abierto hasta las ciudades clave de Dnipro y Zaporiyia. No está claro por qué Rusia buscaría congelar su avance en la línea del frente cuando Ucrania, en palabras de un soldado de primera línea a CNN, “no tiene mucho que decir al respecto”.

Esta semana veremos cómo salen a la luz pública fragmentos de un plan privado (o espontáneamente imaginado) para la paz. Cada matiz afecta a la vida de millones de ucranianos y dicta la seguridad en Europa durante décadas. Incluso Taiwán está más seguro si Rusia no se envalentona. A medida que la silueta de un plan va apareciendo a la superficie, sólo les queda esperar que sea tan serio como el momento.

