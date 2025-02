ANÁLISIS | Los líderes de Francia y Reino Unido acuden a Washington en un momento histórico para occidente

Se avecina una semana existencial para Ucrania y Occidente. Los líderes de las dos potencias nucleares europeas se apresuran a…

Los líderes de las dos potencias nucleares europeas se apresuran a acudir a la Casa Blanca para tratar de reclamar un papel central para sí mismos y para Ucrania después de haber sido excluidos de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra.

La semana pasada, el presidente Donald Trump conmocionó a la alianza transatlántica y le hizo el juego al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al atacar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y echar por tierra la verdad sobre cómo empezó la guerra.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará a Trump este lunes, en el tercer aniversario de la brutal invasión rusa de Ucrania, una democracia soberana. La invasión ha matado a decenas de miles de civiles por los que Putin y sus fuerzas enfrentan acusaciones de crímenes de guerra.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, le seguirá este jueves, en el momento más traicionero de su joven mandato, con grandes diferencias entre Washington y Londres sobre la realidad de la difícil situación de Ucrania.

Gran Bretaña y Francia están elaborando planes para una “fuerza de seguridad” europea, que podría incluir hasta 30.000 soldados que podrían desplegarse en Ucrania en caso de que se alcanzara un acuerdo de paz. La idea, sin embargo, se enfrenta a enormes obstáculos, entre ellos la improbabilidad de que tanto Zelensky como Putin acepten firmar un acuerdo. Y Starmer ya ha advertido de que la fuerza no podría funcionar sin un “respaldo” estadounidense, que podría incluir garantías de seguridad, cooperación de los servicios de inteligencia estadounidenses, apoyo aéreo y transporte pesado. Una cuestión clave esta semana será si Trump tiene algún interés, dada la oposición de Rusia a la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania bajo cualquier bandera.

Mientras Trump dirige a Estados Unidos en una nueva dirección sobre Ucrania, se están abriendo grietas históricas que amenazan la alianza transatlántica y el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Trump trata a los amigos de siempre de Estados Unidos -que no han cumplido los llamamientos de los sucesivos presidentes a gastar más en defensa- como adversarios. Y la nueva administración ya ha echado por tierra años de suposiciones europeas sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos a Occidente.

El hecho de que el presidente se pusiera del lado de Putin en relación con Zelensky -y su intento de conseguir un acuerdo punitivo para exportar los minerales de tierras raras de Ucrania como pago por la ayuda estadounidense en el pasado- conmocionó a los aliados transatlánticos. La advertencia del secretario de Defensa Pete Hegseth en Bruselas este mes de que Europa debe asumir la responsabilidad principal de su propia seguridad puso en entredicho el credo de defensa mutua de la OTAN. Y el portazo del vicepresidente J.D. Vance a los gobiernos y valores europeos en un discurso en Múnich fue visto en Europa como un intento de desestabilizar a los líderes continentales en nombre de los populistas de extrema derecha que se inspiran ideológicamente en el movimiento MAGA.

En un comentario extraordinario que capturó los tiempos históricos, el probable próximo líder de Alemania Friedrich Merz, líder de la conservadora Unión Demócrata Cristiana que ganó las elecciones generales del domingo, según las encuestas a pie de urna, expuso el programa del nuevo gobierno.

“Mi prioridad absoluta será fortalecer Europa lo más rápido posible para que, paso a paso, podamos lograr realmente la independencia de Estados Unidos”, dijo Merz en una mesa redonda televisada después de que los sondeos a pie de urna también mostraran enormes ganancias para el partido de extrema derecha AfD.

“Nunca habría creído que tendría que decir algo así en televisión. Pero como mínimo, tras las declaraciones de Donald Trump la semana pasada, está claro que los estadounidenses -al menos esta parte de los estadounidenses de esta administración- son en gran medida indiferentes al destino de Europa”, dijo Merz.

Trump parece aspirar a un acuerdo de paz relámpago, similar a la velocidad de su transformación interna un mes después de su regreso a la Casa Blanca.

Su enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, que tiene un papel destacado en las conversaciones sobre Ucrania, planteó el domingo la perspectiva de un rápido avance tras la reunión entre funcionarios estadounidenses y rusos la semana pasada. “Estuvimos muy, muy cerca de firmar algo. Y creo que utilizaremos ese marco como guía para llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia”, dijo Witkoff a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

Y añadió: “El presidente sabe cómo llegar a acuerdos. Los acuerdos solo funcionan cuando son buenos para todas las partes. Y ese es el camino en el que estamos aquí”.

Hegseth insinuó este domingo que la descripción de Trump de Zelensky como un “dictador” la semana pasada tenía la intención de evitar molestar a Putin para obtener concesiones en la mesa de negociaciones. “Pararse aquí y decir: ‘eres bueno, eres malo, eres un dictador, no eres un dictador, invadiste, no lo hiciste’ – no es útil. No es productivo”, dijo Hegseth en “Fox News Sunday”.

Pero el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, acusó a Trump de “rendirse” ante Putin. “Este no es un estadista ni un diplomático. Es solo alguien que admira a Putin, no cree en la lucha de los ucranianos, y está comprometido a acurrucarse con un autócrata.” El demócrata de Rhode Island añadió en el programa “This Week” de la cadena ABC: “Putin no se detendrá en Ucrania. Comenzará en una campaña, tanto clandestina como en muchos casos abierta, para socavar a los otros gobiernos de Europa del Este y creará el caos”.

El giro de Trump contra Ucrania y su prisa por abrazar a Putin antes de una posible cumbre en las próximas semanas tiene a ucranianos y europeos temiendo que simplemente planee sellar un acuerdo con Rusia y luego imponerlo a Kyiv. Por eso Macron y Starmer intentarán convencer al presidente de que quedará mal si no llega a un duro acuerdo con Putin.

“Lo que voy a hacer es decirle básicamente: no puedes ser débil ante el presidente Putin. No es usted, no es su marca”, dijo Macron, parafraseando su mensaje a Trump en una pregunta en las redes sociales el jueves.

Un funcionario del Elíseo dijo que Macron compartía el objetivo de Trump de poner fin a la guerra de agresión de Rusia y que llevaba propuestas reafirmadas en sus conversaciones con líderes europeos, en particular con los británicos. “Viaja a Washington con este objetivo en mente, compartiendo este deseo de poner fin al conflicto al tiempo que hace todo lo posible para mantener nuestro apoyo a Ucrania, reforzar la seguridad europea y garantizar que Ucrania participe plenamente en estos esfuerzos, y para garantizar que los intereses de Ucrania -que también son los nuestros- se tengan plenamente en cuenta.”

Starmer expuso el domingo un duro planteamiento a favor de Zelensky, que chocaba con la posición de Trump, un día después de hablar por teléfono con el líder ucraniano. “Nadie quiere que continúe el derramamiento de sangre. Nadie, y menos los ucranianos”, dijo Starmer en la conferencia del Partido Laborista escocés en Glasgow. “Pero después de todo lo que han sufrido, después de todo por lo que han luchado, no podría haber discusión sobre Ucrania sin Ucrania, y el pueblo de Ucrania debe tener un futuro seguro a largo plazo”.

La frase “no hay discusión sobre Ucrania sin Ucrania” encapsulaba los principios de la estrecha coordinación de la administración Biden con Europa y Kyiv sobre la guerra. Pero ese consenso se ha visto truncado por Trump. Y Starmer se arriesgará a enfadar aún más al presidente antes de llegar. Bridget Phillipson, ministra del gabinete británico, dijo el domingo a Sky News que el Gobierno británico desvelaría el lunes un nuevo conjunto de sanciones contra Rusia.

Trump dice que Zelensky -un héroe en Occidente por liderar la resistencia de Ucrania a Rusia- no merecía estar en las conversaciones. “Llevo años observándolo y viendo cómo negocia sin cartas. No tiene cartas. Y uno se harta de ello”, dijo Trump este viernes en el programa “The Brian Kilmeade Show” de Fox News Radio.

Trump también criticó a sus visitantes. “Sabes, no han hecho nada”, dijo a Kilmeade. “Ya sabes, Macron es amigo mío, y me reuní con el primer ministro, y ya sabes, es un tipo muy agradable, pero nadie ha hecho nada”, dijo Trump.

Es posible que Macron intente corregir a Trump en ese punto, dijo una persona familiarizada con el asunto. Pero el presidente francés está más interesado en gestionar el camino a seguir, aportando su punto de vista sobre cómo Europa puede ayudar a garantizar la seguridad de Ucrania, siempre y cuando se incorpore a las conversaciones para poner fin a la guerra.

Los líderes francés y británico también llegarán a Washington en un momento en el que Trump exige a los miembros de la OTAN fuertes aumentos del gasto en defensa, lo que supondría unas decisiones fiscales insoportables para unos Gobiernos lastrados por unas finanzas públicas constreñidas. Tanto Macron como Starmer han hablado de la necesidad de que las naciones europeas hagan más para proteger el continente, pero es probable que su capacidad de actuación esté muy por debajo de las expectativas del presidente estadounidense.

A pesar de que Starmer dijo el domingo que Trump tenía “razón” al pedir a Europa que diera un paso adelante, Phillipson declinó decir, por ejemplo, si su jefe le diría a Trump una fecha objetivo para que su gobierno aumente el gasto en defensa al 2,5% del PIB. El presidente estadounidense ha exigido el 5%.

Se espera que tanto Macron como Starmer, que hablaron por teléfono el domingo, argumenten que la presencia continua de Washington en Europa y las garantías de seguridad son fundamentales para la paz en Occidente, a pesar del deseo de la administración Trump de pivotar hacia el desafío planteado por China.

El mensaje europeo va a ser difícil de vender a un presidente transaccional que no aprecia las alianzas como un multiplicador de fuerza para el poder estadounidense y que parece preferir la compañía de autócratas a la de sus colegas líderes democráticos.

Macron ya ha intentado influir en las ideas de Trump sobre Ucrania, organizando una reunión a tres bandas con el entonces presidente electo de Estados Unidos y Zelensky en París el pasado mes de diciembre. Trump se mostró respetuoso y “a la escucha” durante la reunión, según un funcionario, mientras Zelensky exponía la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania una vez finalizada la guerra. Macron trató de inculcar a Trump que Putin había cambiado desde la última vez que ocupó el cargo y le advirtió de que, si Ucrania era derrotada, Estados Unidos podría parecer débil ante sus otros rivales, en concreto China.

Pero dos meses después, las conversaciones no parecen haber dejado una impresión duradera en Trump, dados sus comentarios de la última semana. Y los funcionarios europeos reconocen que será imposible persuadir a Trump de que abandone sus opiniones erróneas sobre la guerra, como que fue provocada por Ucrania o que Estados Unidos fue estafado para apoyar a un hombre que, según él, es un dictador.

En su lugar, dicen, será más útil mirar hacia adelante, mientras Trump se prepara para sentarse pronto con Putin y surgen los contornos de un posible acuerdo de paz.

