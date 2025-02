ANÁLISIS | Las 13 mayores mentiras de Trump en su primer mes de mandato

El presidente Donald Trump se movió a un ritmo vertiginoso en su primer mes de regreso a la Casa Blanca.…

El presidente Donald Trump se movió a un ritmo vertiginoso en su primer mes de regreso a la Casa Blanca. Y mintió a toda velocidad también.

En discursos, entrevistas, intercambios con periodistas y publicaciones en las redes sociales, el presidente llenó sus declaraciones públicas no solo de exageraciones, sino de mentiras descaradas. Como ya hizo durante su primera presidencia, Trump realizó afirmaciones falsas con una frecuencia y variedad sin parangón en Washington.

Aquí está nuestra lista de las 13 mayores mentiras de Trump desde que asumió el cargo el 20 de enero. Fue difícil elegir.

La historia de los US$ 50 millones, no, que sean US$ 100 millones, en preservativos para Hamas: cuando la secretaria de prensa Karoline Leavitt anunció en su primera sesión informativa oficial en la Casa Blanca que Trump había frustrado un plan para gastar US$ 50 millones “para financiar preservativos en Gaza”, quedó claro de inmediato que la afirmación era muy dudosa; el Gobierno de Trump no tenía pruebas que la corroboraran. Pero Trump no solo repitió la cifra de US$ 50 millones al día siguiente, sino que añadió una incendiaria afirmación de que los preservativos eran “para Hamas”. Luego, días después de que se hubiera hecho obvio que la cifra de US$ 50 millones era pura ficción, la infló a “US$ 100 millones”.

Este fue otro ejemplo de inflación al estilo Trump: el hábito de años del presidente de hacer que sus historias inexactas sean cada vez más inexactas con el tiempo.

Culpar a Ucrania de iniciar la guerra: Rusia comenzó la guerra en Ucrania cuando invadió Ucrania en 2022. Ese es un hecho obvio. Pero el martes, cuando Trump desestimó las quejas de los ucranianos sobre su exclusión de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el fin de la guerra, acusó falsamente a Ucrania de comenzar el conflicto al afirmar: “Nunca deberías haberla comenzado. Podrían haber hecho un trato”. Una propaganda ridícula al estilo del Kremlin, esta vez del presidente de Estados Unidos.

La (no) singularidad de la ciudadanía por derecho de nacimiento: Trump ofreció lo que podría haber sonado como una justificación razonable para su intento de deshacerse de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Estados Unidos, dijo, es el único país que tiene la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Excepto que eso no es cierto, como CNN y otros medios señalaron cuando Trump hizo la misma afirmación como presidente en 2018 y en varias otras ocasiones. Decenas de países, incluidos Canadá y México, también conceden la ciudadanía automática a las personas nacidas en su suelo.

Más distorsiones a la realidad del 6 de enero: Trump lleva años presentando una versión de los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 que se parece muy poco a lo que ocurrió en realidad. Cuando le preguntaron a principios de febrero por qué había concedido indultos a personas que habían agredido a socorristas, dijo que las personas a las que había indultado habían sido en realidad “agredidas por nuestro Gobierno” y que “no habían agredido”. Esta afirmación de que “no agredieron” fue una negación descarada de la verdad evidente, clara en video tras video y juicio tras juicio. El Departamento de Justicia ha dicho que más de 140 agentes fueron agredidos el 6 de enero, y que más de 170 personas se declararon culpables de tales agresiones.

Un torrente de engaños sobre la política hídrica de California: en medio del desastre, más deshonestidad. En primer lugar, Trump relacionó los incendios forestales de Los Ángeles con la decisión de California de utilizar parte de su agua para proteger una especie de pez en el norte del estado, aunque ambas cosas no tienen nada que ver, como explicaron expertos desconcertados a cualquiera que quisiera escuchar.

Luego, después de ordenar la liberación repentina de miles de millones de galones de agua de los embalses del Valle Central sin ninguna buena razón aparente, Trump declaró que parte de esta agua se dirigía a Los Ángeles, a pesar de que no se dirigía a Los Ángeles y no tenía cómo ir a Los Ángeles.

La mentira electoral que se negó a dejar morir: ¿qué se puede decir de esto a estas alturas? La victoria de Trump en las elecciones libres y justas de 2024 no lo convenció de abandonar su interminable mentira sobre su derrota en las elecciones libres y justas de 2020. Más de cuatro años después de su derrota ante Joe Biden, repitió su tontería de “fraude” durante al menos tres actos solo el día de su investidura en 2025, y un montón de veces después.

Esa fábula sobre las boxeadoras olímpicas, otra vez: Trump, otrora destacado promotor de mentiras sobre el lugar de nacimiento del presidente Barack Obama, siguió demostrando no dudar en mentir no solo sobre cuestiones políticas, sino también sobre personas concretas. Esta vez, para promover su impulso para tratar de conseguir que se prohíba a los atletas transgénero en los Juegos Olímpicos, contó su conocida historia sobre cómo dos medallistas de oro en boxeo femenino en los Juegos de París el año pasado eran hombres que “hicieron la transición”.

No es así. Como señaló repetidamente el Comité Olímpico Internacional durante los Juegos Olímpicos, cuando Trump y otros hicieron tales afirmaciones, ninguna de las campeonas había hecho la transición; ambas nacieron como mujeres y siempre han competido en eventos femeninos. Incluso la desacreditada autoridad boxística que descalificó polémicamente a las mujeres de una competición en 2023, alegando vagamente que una prueba había descubierto que tenían ventajas competitivas injustas, no alegó que hubieran hecho la transición.

Ficciones sobre el vecino del norte: antes de tomar posesión de su cargo, Trump afirmó a la ligera que al pueblo canadiense “le gustaba” su idea de que Canadá se convirtiera en el 51° Estado de EE.UU. Era lo contrario de la verdad; la idea es sumamente impopular entre el público canadiense. Después de su toma de posesión, Trump siguió inventando cosas sobre Canadá: en un momento dado publicó en las redes sociales y dijo en voz alta que Canadá prohíbe a los bancos estadounidenses hacer negocios allí. Y añadió: “¿lo pueden creer?”. Sin duda algunos estadounidenses se lo creen, pero es falso.

Cargar contra Biden por un programa lanzado bajo Trump: después de la colisión mortal de enero entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros, Trump culpó a las iniciativas de diversidad del Gobierno de Biden en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sin proporcionar ninguna prueba de que alguna política de diversidad de la FAA tuviera algo que ver con el accidente. Añadió en una historia ficticia sobre un frenético impulso de última hora de Biden para contratar a personas con discapacidades significativas como controladores aéreos, sin explicar que este programa piloto de la FAA era en realidad una iniciativa de hace años lanzada durante su propia administración en 2019.

Engaño implacable sobre quién paga los aranceles: cuando Trump habló de los aranceles que impuso a las importaciones chinas en su primera presidencia, habló de cuánto dinero “de China” generaron estos aranceles para el Tesoro estadounidense. Cuando habló de los aranceles adicionales que planea imponer a varios otros países durante su actual presidencia, habló de la necesidad de “cobrárselos”. En ningún momento reconoció que los importadores estadounidenses, y no los países extranjeros, son los que pagan las cargas arancelarias reales, o que un estudio tras otro, incluido uno de la comisión de comercio bipartidista del gobierno federal, concluyó que los estadounidenses acabaron asumiendo casi todo el costo de sus aranceles del primer mandato sobre los productos chinos.

Una exageración salvaje del aumento de las tasas de autismo: Trump sigue coqueteando con la teoría conspirativa de que las vacunas infantiles causan autismo, aunque no la respalda explícitamente, y en una publicación en las redes sociales a principios de febrero infló la magnitud del aumento de la prevalencia conocida del autismo en las últimas dos décadas. “Hace 20 años, el autismo infantil era de 1 en 10.000. AHORA ES 1 de cada 34”, escribió Trump. “¡WOW! Algo va realmente mal”. Aparte del hecho de que los expertos dicen que el aumento de los diagnósticos de autismo (a 1 de cada 36 menores de 8 años en 2020) probablemente tiene que ver con una mayor conciencia de los signos y mejores prácticas de detección, las estadísticas públicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que la prevalencia conocida en 2004 era de 1 de cada 125 niños, no “1 de cada 10.000”. Es una diferencia bastante grande.

La (no) explotación del canal de Panamá por parte de China: gran parte de las mentiras de Trump son improvisadas. Algunas, sin embargo, están planeadas de antemano. Algunas, sin embargo, están escritas en sus discursos preparados. En su discurso inaugural de enero dijo: “Por encima de todo, China está operando el canal de Panamá. Y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá, y vamos a recuperarlo”.

Habría sido una buena frase si China estuviera realmente operando el canal de Panamá. No es así; es Panamá, aunque Trump podría haber planteado preguntas legítimas sobre la influencia de China en la zona.

El inventado dominio de Trump con “el voto joven”: Trump dijo algunas cosas acertadas mientras pregonaba su victoria en las elecciones de 2024, como el hecho de que arrasó en los siete estados indecisos. Pero, siguiendo con su práctica habitual de exagerar incluso los logros legítimos, también añadió a una afirmación que ni siquiera estaba cerca de ser correcta: que ganó el voto de los jóvenes “por 36 puntos”. De hecho, las encuestas a pie de urna muestran que perdió el voto de los jóvenes frente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Incluso si estas encuestas fueran erróneas, no hay base para la afirmación de que ganó el voto de los jóvenes por 36 puntos.

