ANÁLISIS | El dilema de Milei ante el escándalo $Libra: ¿quedar como ingenuo o como cómplice?

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA dejó en una situación muy comprometedora al presidente de Argentina, Javier Milei: quedar como aparente cómplice de la promoción de un activo digital que subió vertiginosamente para desplomarse a las pocas horas (dejando a miles de inversores damnificados tras su recomendación y a unos pocos ganadores) o como alguien que habría obrado con poco entendimiento en su propio campo, el económico.

Milei fue denunciado por un grupo de abogados por presunto fraude en Argentina, y varios partidos opositores lo acusan de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y violación a la ley de ética pública, e incluso amenazan con iniciar un proceso de juicio político en su contra. Es difícil que prospere un proyecto de este tipo en Argentina ya que requiere el apoyo de dos tercios en ambas cámaras, lo que dificulta su avance y, aunque el partido de Milei es minoritario, en lo que lleva de gobierno ha logrado alianzas legislativas para que se aprueben sus iniciativas en repetidas oportunidades. Además, otra denuncia en su contra por captación de fondos fue presentada este lunes ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), le dijo a CNN Mariano Moyano, socio de Moyano & Asociados, responsables de la demanda.

Milei enfrenta este escenario después de que el viernes promocionara este activo digital a través de su cuenta de X, apoyo que retiró horas después, período en el cual la criptomoneda registró el mencionado subibaja. El mandatario se ha defendido diciendo que no hizo “nada malo”, que actuó “de buena fe”, que de criptomonedas no sabe “nada” y que se ha iniciado una investigación para determinar si hubo alguna “conducta impropia por parte de algún miembro de gobierno, incluido el propio presidente”.

El experto en criptoseguridad Pablo Sabbatella dijo a CNN que “toda crypto de ese tipo necesita de alguien o algo que la empuje”.

“Pump and dump (inflar y desinflar) es el mecanismo por el cual un activo sube mucho de precio rápido y luego cae estrepitosamente”, explicó Sabbatella. “Para que el precio suba fuerte se necesita que entren muchos compradores y compren mucho y muy rápido, y eso se logra luego de que alguien genere FOMO (fear of missing out) sobre ese token”, concluyó.

En este sentido, Sabbatella dijo que duda que esto hubiera podido ocurrir sin el tuit de Milei aunque aclaró que es solo una suposición.

Y es que en el momento del lanzamiento de $LIBRA, el viernes pasado, la mayor parte del activo era propiedad de unas pocas billeteras digitales, a costo cero. Tras el mensaje de promoción de Milei, aumentó exponencialmente su cotización hasta casi US$ 5, pero en menos de tres horas se desplomó a centavos, según se observó en sitios de trading.

Hayden Mark Davis, el principal desarrollador que se reunió con Milei en ocasiones anteriores al hecho, culpó al presidente por el colapso de la criptomoneda en un video publicado en sus redes sociales el sábado.

La Casa Rosada parece haber tomado una decisión. El lunes por la noche, el presidente Milei habló con la cadena local Todo Noticias ―afiliada de CNN―, donde se explayó sobre el tema, luego de eliminar su primer tuit y publicar un segundo diciendo que desconocía los pormenores del proyecto de la criptomoneda, denominado Viva la libertad project.

Milei argumentó que su intención fue difundir, y subrayó que no promocionar, un proyecto privado para financiar emprendedores. “Soy un tecno-optimista fanático”, expresó, y comparó su accionar con el de un presidente que inaugura una fábrica, omitiendo la volatilidad y el escandaloso desenlace del token compartido. Luego señaló que los inversores que participaron y perdieron su dinero “lo hicieron voluntariamente” y que, por lo tanto, se trata de un problema entre privados, y comparó la situación con apostar en un casino. “El Estado no juega ningún rol, que eso quede claro”, sentenció, y destacó en más de una oportunidad que su recomendación la había hecho como individuo y no como presidente.

El economista Carlos Rodríguez, exasesor de Milei durante la campaña presidencial, expresó su incertidumbre en redes sociales: “Realmente no entiendo cómo se puede financiar a microemprendimientos que no tienen acceso al crédito bancario (por falta de papeles) a través de un token especulativo”, escribió en X. “Me pregunto cómo un autoproclamado economista experto en crecimiento con dinero no vio los problemas obvios que existían en la propuesta que ‘difundió’”, añadió.

Una fuente con conocimiento del plan de comunicación del gobierno dijo a CNN que el objetivo de desligarse alegando ignorancia es diferenciar la experticia general en economía de Milei de su conocimiento en materia de criptomonedas y tecnologías.

Por su parte, el politólogo y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, dijo a CNN que la estrategia de argumentar que el presidente es inocente de lo ocurrido “es poco convincente” y planteó estructuralmente la autoridad presidencial en tres planos muy relevantes: su credibilidad, su honestidad y su inteligencia. Aunque remarcó que tampoco tendría alternativas. “No había muchos lugares para dónde salir porque el presidente había fijado el tuit, por el timing del posteo… Había muchos aspectos que lo involucraban”, señaló.

Si alegar ingenuidad es un argumento meramente estratégico, o acaso una confesión, será materia de investigación o cuestión de tiempo.

Lo cierto es que un presidente que ante la comunidad internacional se ha jactado de ser meritorio de un premio Nobel en economía está en el aprieto de asumir “un error” que costó muy caro, al menos para aquellos que siguieron su recomendación.

