Alejandro Katz: “El oficialismo viene con envión y la oposición está muy desconcertada”

Alejandro Katz, analista político y ensayista, se refirió al accionar de los bloques en las sesiones extraordinarias y el contexto actual.

En CNN Primera Mañana, afirmó que la “división del bloque de Unión por la Patria en la votación de la suspensión de las PASO fue muy llamativa” pero destacó que “los intereses respecto de la sanción de esta ley difieren en gran medida dependiendo de las provincias, el compromiso de distintos gobernadores y, por tanto, de los diputados que representan esas provincias son muy variables”.

No obstante, aseguró “es una ley compleja. Tomar decisiones judiciales para afectar la esfera política es complicado. No necesariamente es lo que debería ocurrir. Yo tomo como ejemplo el antecedente reciente de los Estados Unidos, como sabemos, si Donald Trump hubiera estado detenido por haber sido hallado culpable en alguna de las muchas causas que hay en su contra, de todos modos podría haber asumido la presidencia aún en la cárcel”.

El ensayista consideró que no es “una lección ni un ejemplo, pero sí hay una señal importante que deberíamos tener en cuenta. La judicialización de la política es compleja. Creo que la justicia debería tener la mayor autonomía posible y la mayor capacidad de incidir con sus decisiones sobre la vida de las personas, pero no necesariamente sea un instrumento para las decisiones políticas”.

Aseguró que “el caso de Estados Unidos es muy notable porque lo que se pone por delante es la representación popular como la fuente de legitimidad de las acciones políticas. Es decir, Trump, que es un personaje que muchos consideramos abominable desde todo punto de vista, ha sido elegido por una mayoría popular y debe poder hacerse cargo del gobierno. Esto es lo que decía la justicia, esto es lo que dicen las instituciones norteamericanas, que son por lo demás las instituciones en las que se inspiraron nuestros padres fundadores”.

Sobre el contexto político actual, Alejandro Katz consideró que “el oficialismo viene con envión y la oposición está muy desconcertada.

Una parte de la oposición, a la que podríamos designar muy genéricamente como el kirchnerismo y la izquierda más radicalizada, que no van a ser más que enfrentarse a cada proyecto gubernamental. En el caso del kirchnerismo, de un modo muy vocal, muy ruidoso, aunque seguramente en muchos aspectos hay negociaciones”.

En este sentido, remarcó que “Ficha Limpia es un indicio de que hay contradicciones entre el kirchnerismo. Pero tenemos una oposición cuya tarea es confrontar.

Tenemos una oposición cuya tarea parece que es diluirse en el oficialismo”.

El analista político agregó que “estamos viendo cada vez más pases de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza. Y tenemos una oposición que no encuentra un discurso con el que oponerse, no porque no puede identificar los problemas que tiene este gobierno, sino porque no puede anunciar una propuesta para la sociedad. Esto es lo más preocupante”.

Señaló que el presidente Javier Milei “no solo triunfó porque se subió sobre los fracasos de 20 años, sino porque pudo hacer una promesa en la que mucha gente creyó. No solo porque identificó un enemigo, al que adjudicó la responsabilidad de todos los problemas del país, sino porque propuso soluciones que son simplificadoras, ilusorias, pero que fueron convincentes para una gran parte de la población”.

El analista finalizó que “el resto de la política o bien se afirma en las creencias con las que llegó hasta aquí, sin entender que su fracaso es culpa de lo que hizo y no de los contextos, pero la política de la moderación y de la sensatez no encuentra alternativa, no encuentra nada que decir a la sociedad.

Las viejas promesas del Estado benefactor, del Estado de bienestar, las viejas promesas socialdemócratas no están dando razón del momento actual ni están construyendo ilusiones”.

