Agustín Natoli: “Milei no sabía cómo iba a terminar, pero eso no lo exime de responsabilidad”

(CNN Radio Argentina) — El inversor, youtuber y analista técnico Agustín Natoli se refirió este jueves en CNN Radio al escándalo por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei y señaló que, en su opinión, se trató de una estafa.

En diálogo con CNN Economía y Actualidad de Julieta Tarrés, Natoli explicó por qué considera que el caso no fue un simple error: “La diferencia acá tiene que ver con la premeditación, 100%. Cualquiera puede crear una criptomoneda, pero en este caso, al momento de la difusión que hizo Javier Milei, casi la totalidad de los tokens estaban en manos de muy pocas personas. Eso hizo que lo que podía comprar el público fuera mínimo en comparación con la cantidad de criptomonedas que tenía el dueño”.

Según el especialista, ese esquema permitía que los creadores se beneficiaran de manera desproporcionada en cuanto la criptomoneda ganara notoriedad: “Ni bien se hizo la difusión y el valor subió, estas personas vendieron todo. Pero eso ya lo tenían pensado desde el inicio. Si esto estaba estructurado de esa manera, no hay margen para decir que fue un error”.

Natoli consideró que el presidente no habría estado al tanto del desenlace, pero aún así lo responsabilizó: “Para mí, Milei no sabía que esto iba a terminar así. Imaginate el costo político en el que incurrió el gobierno comparado con la plata que supuestamente se llevaron. No tiene sentido. Estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares repartidos entre 15 billeteras. Desde ese punto de vista, que es subjetivo, no creo que él hubiese imaginado este desenlace”.

Sin embargo, el analista remarcó que eso no lo exculpa: “¿Lo exime de responsabilidad? No. Para mí es culpable, porque no puede ser que no se haya asesorado, que no se haya fijado qué era lo que estaba promocionando. Un presidente debe poner a su pueblo por delante de todo”.

Finalmente, Natoli insistió en que el esquema de funcionamiento del token Libra indicaría que hubo una planificación detrás del colapso: “La persona que estuvo detrás de este proyecto claramente sabía que esto iba a terminar así”.

