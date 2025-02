CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 569 569 551¾ 558 —8½ May 580½ 580¾ 564¾ 570¾ —8¼ Jul 592½ 593 576½ 582¾ —7¾ Sep 604¾ 606¾ 590¼ 596¼ —8 Dec 625 625 608¼ 614¾ —8 Mar 640 640 625½ 630¼ —8¾ May 644¾ 644¾ 633¾ 640½ —6¾ Jul 630½ 639½ 630 637¾ —5¾ Est. sales 171,177. Thu.’s sales 161,132 Thu.’s open int 482,380 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 488¼ 488¾ 479¼ 482¾ —7½ May 498¾ 500 490¾ 494 —7½ Jul 503 503 494¼ 498 —6¼ Sep 465¼ 465½ 458¾ 461½ —4¾ Dec 463 464 458 461¾ —2½ Mar 474½ 475¼ 469½ 472¼ —3¼ May 481¼ 481½ 476 479 —2¾ Jul 484 484 478¾ 481½ —2¾ Sep 463½ 466¼ 462¾ 465¼ —1 Dec 463¾ 465¼ 460¼ 463¼ —1¼ Jul 480¾ 480¾ 480¾ 480¾ —2½ Dec 458 458 458 458 — ½ Est. sales 436,324. Thu.’s sales 409,227 Thu.’s open int 2,035,024, up 21,239 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351 355¼ 339½ 344¼ —5 May 358¾ 364 349¾ 354¼ —4½ Jul 358¼ 358¼ 358¼ 358¼ —4¼ Est. sales 730. Thu.’s sales 730 Thu.’s open int 3,791 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1042¾ 1052 1034 1043 —1 May 1058½ 1067 1049¾ 1058½ —1¼ Jul 1073½ 1081¾ 1064¾ 1073 —1½ Aug 1068¾ 1077 1061 1067¼ —2¾ Sep 1050¼ 1058¼ 1043 1049½ —2 Nov 1053½ 1059½ 1044¾ 1051 —2½ Jan 1060½ 1067½ 1053 1057¾ —4¼ Mar 1059 1064¾ 1051 1056¾ —3½ May 1061½ 1067½ 1054 1059½ —3¾ Jul 1063½ 1073½ 1061¼ 1061¾ —8 Nov 1037 1042 1030 1031½ —7¾ Est. sales 272,275. Thu.’s sales 252,300 Thu.’s open int 871,442

