CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 535¾ 548½ 533½ 547¾ +12¼ May 549¾ 561½ 547¾ 560¾ +11 Jul 561¾ 572¾ 559½ 572¼ +10¾ Sep 576¼ 586¾ 574 586¼ +10¼ Dec 596 605¾ 592¾ 605¼ +9¾ Mar 612 622¼ 610 621½ +9 May 620¼ 631 620¼ 631 +9¼ Jul 625¼ 626¾ 625¼ 626 +7¾ Est. sales 116,871. Mon.’s sales 107,548 Mon.’s open int 494,827, up 12,808 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 482¼ 489¼ 481 488 +6 May 492¼ 499¾ 491 498½ +6¼ Jul 493¾ 501½ 492½ 500¼ +6½ Sep 459½ 466 458¼ 464¾ +4¼ Dec 457 464 456 463 +4¾ Mar 468¼ 475½ 468¼ 474¼ +4½ May 478 481½ 478 481½ +5¼ Jul 479½ 484¼ 479 484¼ +5 Sep 462¼ 466¼ 462¼ 466 +4½ Dec 460¼ 464 459¾ 463½ +3½ Est. sales 404,143. Mon.’s sales 373,003 Mon.’s open int 1,968,648, up 2,200 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351½ 356¾ 343 351½ +1¼ May 356¾ 364 350 360 +4½ Est. sales 598. Mon.’s sales 598 Mon.’s open int 3,942 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1042¾ 1050¾ 1041 1046¼ +1¼ May 1056 1064¾ 1055 1061 +2½ Jul 1067¾ 1077¼ 1067 1073½ +3¼ Aug 1061¾ 1070¾ 1060¾ 1067¾ +3¾ Sep 1041½ 1051½ 1040¼ 1048 +4½ Nov 1042 1052¾ 1040 1049 +5¾ Jan 1050 1061 1049¼ 1057½ +5¾ Mar 1048 1059¼ 1048 1055½ +4¾ May 1054¼ 1062½ 1054¼ 1058¼ +3¾ Jul 1060 1069¾ 1060 1067¼ +6 Nov 1034¼ 1041 1033½ 1037½ +5¾ May 1048¼ 1048¼ 1048¼ 1048¼ —1¾ Nov 1050 1050 1050 1050 +4 Est. sales 246,725. Mon.’s sales 231,671 Mon.’s open int 854,259

