CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 550 552¼ 541¼ 543¾ —10¼ May 564¾ 565¾ 556½ 558½ —9¼ Jul 574 576½ 567¾ 569½ —8¾ Sep 589 590 581¾ 583½ —8¼ Dec 606½ 608½ 600¾ 602¼ —8¼ Mar 621½ 623½ 617½ 617½ —9½ May 632¼ 632¾ 627¾ 627¾ —8¼ Jul 626¾ 626¾ 626¾ 626¾ —5½ Est. sales 105,497. Thu.’s sales 97,369 Thu.’s open int 473,324, up 821 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 487 489½ 483½ 486¾ —3 May 494½ 498¾ 492¾ 496¾ —2½ Jul 496¼ 500 495 497¾ —3 Sep 466 467¼ 463 464¾ —2¼ Dec 463 464¼ 460½ 461½ —2¾ Mar 474 475¼ 471¾ 472½ —2¾ May 481 481¼ 478¾ 479¼ —2¼ Jul 484 484 481½ 481½ —3 Sep 463 464½ 463 463¼ —1¼ Dec 463 463½ 461 461½ —1¾ Mar 473 473 472¾ 472¾ —1¾ Dec 458½ 458½ 457¼ 457¼ —2½ Est. sales 543,655. Thu.’s sales 506,884 Thu.’s open int 1,987,155, up 29,604 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 365¾ 370 353½ 355¾ —11½ May 371½ 371½ 360 360 —12½ Est. sales 493. Thu.’s sales 493 Thu.’s open int 3,984, up 35 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1051 1063 1046¾ 1055¾ —9¾ May 1064 1074¾ 1059¼ 1068¾ —9 Jul 1074 1085½ 1070 1080 —8½ Aug 1067¼ 1077 1064 1072¾ —7¼ Sep 1045 1052¼ 1040½ 1049½ —5¼ Nov 1042 1051 1040½ 1048½ —4¾ Jan 1049¾ 1058¼ 1048¾ 1056½ —4¾ Mar 1045¾ 1055 1045½ 1054½ —3 May 1054 1058 1052½ 1058 —2½ Jul 1055¾ 1063 1055¾ 1061¾ —5¼ Nov 1032¾ 1033¼ 1025½ 1033¼ —4½ Nov 1041¼ 1041¼ 1041¼ 1041¼ —10½ Est. sales 290,984. Thu.’s sales 269,264 Thu.’s open int 860,785, up 12,124

