CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 537½ 542 533¼ 539¾ +2¼ May 549¾ 553¾ 545¾ 551¾ +2¼ Jul 559¾ 563¼ 555¾ 561¼ +1¾ Sep 573¼ 576¾ 569½ 574¾ +1½ Dec 593¼ 596 589¼ 594 +1¼ Mar 611¾ 612 607 611½ +1¼ May 617¾ 617¾ 617¾ 617¾ —2 Est. sales 82,980. Thu.’s sales 75,977 Thu.’s open int 472,975, up 289 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 474 485 474 484 +9½ May 482½ 494 482½ 492¾ +9¾ Jul 485½ 494¾ 485½ 493¾ +7¾ Sep 454¼ 459½ 453¾ 458¼ +3¼ Dec 451½ 456¾ 451½ 455¼ +2½ Mar 463 467½ 462¾ 466 +2¼ May 470 472¾ 469¾ 472¾ +2¾ Jul 472½ 475¾ 472¼ 475½ +2¾ Sep 456 458 454 457¼ +2¼ Dec 454¼ 457½ 453¾ 457 +2¼ Jul 474¾ 474¾ 474¾ 474¾ +1¾ Dec 452½ 454¾ 452 454¾ +3¼ Est. sales 428,304. Thu.’s sales 403,187 Thu.’s open int 1,860,313, up 9,387 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 348¾ 366 345½ 364 +14¼ May 355½ 369¾ 355½ 369¾ +12¾ Sep 366 366 366 366 +7½ Est. sales 347. Thu.’s sales 347 Thu.’s open int 3,945 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1019 1039 1019 1033¾ +14¾ May 1031¼ 1049 1030¼ 1044½ +13 Jul 1043 1059¼ 1041¾ 1054¾ +12 Aug 1039 1052 1036¾ 1047¾ +9½ Sep 1020½ 1030½ 1018 1026½ +6½ Nov 1019¾ 1030 1018¼ 1026½ +5¾ Jan 1028½ 1037¼ 1027¼ 1034¾ +5½ Mar 1027¼ 1035 1026¼ 1033 +4½ May 1031¾ 1038¾ 1031¼ 1038¾ +5¾ Jul 1043¾ 1045½ 1038½ 1043½ +3¼ Nov 1017¼ 1019¼ 1012½ 1018½ +1¾ Est. sales 278,847. Thu.’s sales 256,359 Thu.’s open int 833,606

