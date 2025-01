CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 546¼ 552¼ 542¾ 546 +1 May 558 563½ 554¾ 557½ +¾ Jul 567½ 573½ 565¾ 567¾ +¼ Sep 586 586¾ 579½ 581 Dec 602½ 606½ 599¾ 600½ —1 Mar 619½ 623¼ 617½ 617¾ —2¼ May 630¾ 632 627½ 627½ —2¾ Jul 629 630¼ 624½ 624½ —4¼ Dec 652¾ 652¾ 648 648½ —5¼ Est. sales 139,758. Mon.’s sales 123,380 Mon.’s open int 481,895 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 475½ 479¾ 473½ 474¼ —2¼ May 485½ 490 483½ 484¼ —2½ Jul 489 493½ 487 488 —2 Sep 455½ 460 454½ 456¼ — ½ Dec 456 459¾ 454¾ 455¼ —2 Mar 466½ 470¼ 465½ 466 —2 May 472¼ 476 471¾ 472 —2 Jul 475 478¾ 474½ 474½ —2 Sep 457¼ 461 457¼ 460 +1 Dec 457¾ 460¾ 456½ 457 —1¼ Dec 450½ 452 450½ 452 — ½ Est. sales 801,770. Mon.’s sales 750,461 Mon.’s open int 1,812,233, up 53,269 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 344 351½ 339¼ 351½ +7½ May 355½ 360 354½ 358¼ +3½ Est. sales 484. Mon.’s sales 484 Mon.’s open int 4,464 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1043 1049 1035 1043 +1½ Mar 1051¼ 1064 1045½ 1046¼ —6¾ May 1064 1076½ 1059 1059¾ —6¾ Jul 1076 1086¾ 1070 1070¾ —7¼ Aug 1067½ 1080½ 1065 1065¾ —7 Sep 1047¼ 1057 1042¼ 1045¾ —5 Nov 1049 1057¼ 1042¼ 1047¼ —3¾ Jan 1054 1065¼ 1050½ 1055½ —3¼ Mar 1049¾ 1062¾ 1047½ 1054 —1½ May 1057 1065 1051¾ 1058 — ¾ Jul 1059¼ 1069¼ 1059¼ 1064½ — ¼ Aug 1056¾ 1056¾ 1056¾ 1056¾ —2¼ Sep 1043 1043 1040½ 1040½ — ¾ Nov 1036¼ 1045 1036¼ 1041½ +1½ Est. sales 416,281. Mon.’s sales 394,174 Mon.’s open int 825,601, up 1,494

