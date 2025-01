CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 533 541¼ 526 531¼ —2¾ May 545½ 552¾ 537¾ 543¾ —2¼ Jul 553¾ 562 547 554½ — ½ Sep 568 575 560¾ 568½ +¼ Dec 586½ 594 580 588½ +1¼ Mar 602¾ 610½ 596¾ 605½ +1¾ May 611 615 607 615 +2 Jul 614 614 614 614 Dec 638 638 638 638 — ¾ Est. sales 85,469. Thu.’s sales 75,131 Thu.’s open int 480,398, up 6,810 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 456 472½ 455¾ 469½ +13½ May 464½ 481½ 463¾ 478½ +14 Jul 468 484 467¼ 480½ +12½ Sep 444 451½ 443¼ 447 +2½ Dec 446 452¾ 445¾ 448¾ +1¾ Mar 457¼ 463¼ 456¾ 459¾ +1¾ May 463 469¼ 463 465¼ +1 Jul 466¼ 471½ 466¼ 466½ — ½ Sep 451¼ 453¾ 450¾ 451½ Dec 451½ 454 450 451½ — ¼ May 466 466 466 466 Jul 469 469 469 469 +¼ Dec 450 451 450 450 Est. sales 319,856. Thu.’s sales 279,051 Thu.’s open int 1,686,536 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 322½ 331¾ 322½ 327¼ +4¾ May 336½ 341½ 335 337¾ +3¾ Jul 344½ 344½ 344½ 344½ +3¾ Dec 345 345 345 345 — ½ Sep 345 345 345 345 —2¾ Est. sales 400. Thu.’s sales 400 Thu.’s open int 4,533 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 992 1018½ 992 1007 +14¾ Mar 996½ 1033½ 996½ 1022 +23 May 1008 1044¾ 1008 1034¾ +24 Jul 1019½ 1056 1019½ 1046½ +23¼ Aug 1019¼ 1052¼ 1019 1042½ +21 Sep 1008 1037 1006¾ 1025¾ +16¼ Nov 1009¼ 1039½ 1009¼ 1027¾ +14 Jan 1020 1047½ 1020 1036¼ +12¾ Mar 1019¼ 1045¾ 1019¼ 1033¾ +9 May 1033 1049¼ 1029½ 1039¼ +9½ Jul 1040 1061 1040 1044¾ +7½ Aug 1034 1034 1034 1034 Sep 1019 1025½ 1019 1021½ +2½ Nov 1019¾ 1042½ 1017½ 1026 +7¼ Nov 1054 1054 1054 1054 +17 Est. sales 148,684. Thu.’s sales 134,132 Thu.’s open int 820,575, up 6,878

