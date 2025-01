CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545½ 547 527½ 529½ —16¼ May 557½ 558½ 539¾ 541¾ —15¾ Jul 565 565 548½ 550 —14½ Sep 577 577¾ 562 563¼ —14 Dec 595½ 595½ 580¾ 582 —13 Mar 610¾ 610¾ 596½ 598½ —11¾ May 615¾ 615¾ 606¾ 608½ —11 Jul 607½ 612¾ 607¼ 611½ —5¾ Sep 622 624 622 622¾ —3¾ Dec 630¼ 640 630¼ 638¾ +1¼ Est. sales 79,465. Thu.’s sales 72,713 Thu.’s open int 463,955, up 3,458 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 459½ 459¾ 449¼ 450½ —9 May 467¼ 467½ 456¾ 458 —9¼ Jul 469¾ 470½ 460 461 —9¼ Sep 445 445½ 436¾ 438 —7¼ Dec 446¼ 446½ 439 440½ —6 Mar 457½ 457¾ 451 452 —5¾ May 463¾ 464 458 458 —6 Jul 466½ 466½ 460¾ 460¾ —6 Sep 451 451 451 451 —1½ Dec 452¼ 452¾ 446¼ 446¾ —5¾ Est. sales 308,598. Thu.’s sales 270,824 Thu.’s open int 1,668,058, up 17,241 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 331 332 322 323¼ —6¼ May 339¾ 341¼ 333½ 334¼ —6 Est. sales 382. Thu.’s sales 382 Thu.’s open int 4,241, up 47 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1002¼ 1002¼ 978¾ 981¾ —17¾ Mar 1011 1015½ 988 990¾ —21¼ May 1023½ 1027½ 999¾ 1003 —22 Jul 1036¼ 1039½ 1012¼ 1015¾ —22 Aug 1033½ 1037½ 1011¼ 1015¼ —21 Sep 1023½ 1025½ 999¾ 1003¼ —21 Nov 1025½ 1029¼ 1004 1007 —21 Jan 1032½ 1036¾ 1013½ 1017¼ —19¼ Mar 1032½ 1036½ 1014¾ 1018¼ —17¾ May 1039¼ 1039¼ 1020¼ 1023 —17½ Jul 1046½ 1046½ 1029¼ 1032¼ —15¼ Nov 1033 1033 1015 1015 —18½ Est. sales 230,325. Thu.’s sales 217,255 Thu.’s open int 807,455

