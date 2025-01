Por qué algunas estructuras pudieron haber resistido los incendios forestales en área de Los Ángeles

Sentado en la habitación del hotel donde su familia se refugió del incendio Eaton, Eric Martin estaba seguro de que…

Sentado en la habitación del hotel donde su familia se refugió del incendio Eaton, Eric Martin estaba seguro de que su casa de Altadena, California (el lugar que alguna vez creyó que sus hijos de 1 y 3 años conocerían como su hogar de la infancia) había desaparecido.

Cuando un amigo le envió una foto de la casa aún en pie, él y su esposa se abrazaron, atónitos, llorando discretamente para no alarmar a sus hijos.

“No lo podía creer”, dijo Martin a CNN el lunes, con la voz quebrada. “El fuego avanzaba muy rápido. Pensé que seguro se apagaría. Simplemente no parecía posible que todavía pudiera seguir en pie, y allí estaba”.

Martin regresó a la casa más tarde ese día y descubrió que, efectivamente, todavía estaba allí, al igual que las que estaban a ambos lados. Casi todo lo demás en su cuadra había desaparecido.

“Son solo cenizas y chimeneas desnudas”, dijo.

Hasta 12.000 casas, negocios y otras estructuras podrían haber sido destruidas por los incendios forestales que arrasan el condado de Los Ángeles, convirtiendo comunidades enteras en montones de escombros.

Pero aquí y allá, en medio de los incendios de Palisades y Eaton, en lugares no protegidos por los equipos de bomberos privados de los ricos, una casa sobrevivió, un aparente milagro, lo que plantea preguntas sobre cómo una estructura puede sobrevivir mientras otras que se encuentran a una distancia razonable se queman hasta los cimientos.

Si bien puede ser imposible saberlo con certeza, varias variables podrían estar en juego para aquellas casas que sobrevivan, dicen los expertos: un diseño inteligente y resistente al fuego; una preparación de los propietarios, como limpiar la vegetación inflamable; la intervención a veces desconocida de los bomberos; el viento y el clima; o, francamente, la suerte.

“Hemos visto algunos ejemplos en los que ‘suerte’ no es la peor palabra para describir cómo sobrevivieron algunas casas”, dijo Janice Coen, científica del proyecto en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica que estudia el comportamiento del fuego.

“Pero a veces la gente simplemente no reconoce los factores del entorno físico”, dijo. “Puede ser cuestión de suerte o de alguna acción que hayan tomado”.

Puede parecer que la supervivencia de una casa depende en gran medida de su construcción. Y, de hecho, el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California alienta cada vez más a los propietarios a “reforzar” sus viviendas, implementando características que ayuden a protegerlas del fuego.

Esto puede incluir la construcción o modernización de partes clave de una casa (como techo, paredes, ventanas, terrazas, garajes, cercas y canaletas, entre otros) con materiales más resistentes a las brasas y las llamas, como el hormigón y el acero

El arquitecto Greg Chasen cree que varias de estas características ayudaron a salvar una casa que él diseñó y ayudó a construir el año pasado y que sobrevivió al incendio de Palisades: publicó en X una foto de la casa, mostrándola casi intacta, en perfecto estado al lado de su vecina, ahora una cáscara carbonizada con un vehículo quemado sobre su marco en la entrada.

Construir la casa para que resista un incendio forestal no fue una “prioridad en el diseño”, dijo Chasen a CNN. Pero tanto él como el propietario habían presenciado de primera mano este tipo de incendios, y procedieron con esa amenaza en mente. “Una vez que ves lo que puede hacer un incendio impulsado por el viento, no sé, es simplemente indeleble”.

El arquitecto destacó algunas características de la casa, como las paredes, que tienen una clasificación de resistencia al fuego de una hora, lo que significa que un incendio podría estar junto a la pared durante ese tiempo sin que se produjera. El techo estaba hecho de materiales no combustibles, dijo, al igual que el acabado de la cubierta.

Las ventanas de vidrio templado de múltiples paneles también fueron una “gran parte de la ecuación”, dijo Chasen. El único daño que sufrió la casa fue en dos de los paneles exteriores: uno se agrietó y el otro se rompió por completo. Pero los paneles interiores resistieron, dijo Chasen, lo que impidió que las chispas ingresaran a la casa, donde los muebles podrían haber alimentado el fuego.

En California, la incorporación de medidas de seguridad contra incendios forestales más allá de las normas de construcción puede aumentar los costos de construcción de viviendas nuevas entre un 2% y un 13%, según un informe del Insurance Institute for Business and Home Safety. El refuerzo de las viviendas existentes puede variar y probablemente varíe entre US$ 2.000 y US$ 15.000, mientras que el refuerzo total podría costar hasta US$ 100.000, según Headwaters Economics, un grupo de investigación independiente y sin fines de lucro.

Chasen también elogió al propietario por tomar medidas para preparar la casa. El paisaje ya estaba impecable, dijo el arquitecto, pero a medida que se acercaba el fuego, el propietario pasó horas limpiando el terreno. Por ejemplo, dejó abierta una puerta de madera unida a la casa, que podría haber actuado como “fusible” si la cerca se incendiaba, dijo Chasen. La basura y una barbacoa al aire libre también se mantuvieron alejadas de la casa.

Esto se llama crear un “espacio defendible” alrededor de la casa, dijo Coen: una zona de protección libre de materiales inflamables, como la vegetación seca que ha contribuido a exacerbar esta ronda de incendios en el sur de California. Crear este “espacio defendible”, dijo, le da a una casa una mayor probabilidad de supervivencia al reducir las fuentes de “calor radiante” directamente sobre la casa.

“Tendemos a pensar en grandes incendios que arrasan los árboles”, dijo. “Pero a menudo pueden ser pequeños incendios que se acercan sigilosamente a la casa, y es por eso que el espacio defendible es tan importante”.

Los bomberos buscan estos elementos, señaló Coen, y toman decisiones sobre qué viviendas podrían ser más defendibles que otras y, por lo tanto, merecedoras de los recursos necesarios para salvarlas.

“Nuestras experiencias, como bomberos sobre el terreno, nos permiten ver qué casas se pueden salvar y cuáles se destruyen”, dijo el jefe de bomberos del estado, Daniel Berlant, a CNN en noviembre, mientras otro incendio forestal arrasaba casi 8093 hectáreas en las afueras de Los Ángeles. “La investigación que hemos realizado realmente nos ha llevado a basarnos en la ciencia para poder decir que, si se toman estas medidas de mitigación, es mucho más probable que la casa sobreviva a un incendio forestal”.

Pero a menudo no hay evidencia de si un socorrista trabajó para defender una casa, dijo Alexander Maranghides, el líder técnico sénior del grupo de interfaz urbano-forestal del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

De hecho, determinar por qué una casa sobrevivió puede requerir una investigación y reconstrucción en profundidad que lleve años, como la que lleva a cabo el equipo de Maranghides, dijo, rechazando la idea de una “casa milagrosa”.

“No es un milagro, es que no lo sabemos”, dijo. “¿Fue suerte? ¿Fue el viento? ¿Fue el viento y la acción defensiva? ¿Qué pasó? No se puede decir porque no se sabe”.

Algunas casas (sin incluir aquellas protegidas por costosos equipos de bomberos privados que a menudo provocan reacciones negativas) sobreviven porque un bombero estaba bien ubicado para defenderlas.

Otro factor podría ser la dirección del viento, que puede variar rápidamente tanto en el espacio como en el tiempo dependiendo del clima, la topografía y la temperatura del aire, entre otras variables, dijo Coen, quien trabaja para determinar cómo puede propagarse un incendio basándose en el flujo de aire, el clima y los vientos que el fuego crea.

“Incluso en las zonas silvestres, lejos de las casas, se verá lo que llamamos el ‘mosaico de combustión’. Es decir, habrá mucha variabilidad en la gravedad de la combustión”, dijo. “Algunas áreas se quemarán por completo, pero otras áreas cercanas permanecerán intactas y habrá islas de combustible sin quemar”.

En un entorno urbano, “la supervivencia de una casa puede deberse a efectos locales del viento de los que tal vez no se tenga conocimiento”, dijo Coen.

En cuanto a Martin, cuya casa de Altadena sobrevivió, no tiene idea de por qué su casa sigue en pie. Es una casa de estuco, uno de esos materiales resistentes al fuego, pero también está rodeada de vegetación seca y arbustos que no han visto la lluvia en meses.

“Parece pura suerte”, dijo Martin.

Alaa Elassar de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.