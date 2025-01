OPINIÓN | Propósitos de Año Nuevo… ¡que puedes cumplir!

Todos los años hacemos la misma lista: una relación de nuevos propósitos que queremos cumplir en el año nuevo. Algo…

Todos los años hacemos la misma lista: una relación de nuevos propósitos que queremos cumplir en el año nuevo. Algo que se repite y se repite… ¡Y es casi como cumplir con una tradición!

Y esos propósitos ―más o menos― son casi siempre iguales. Y, de acuerdo con el amplio research que he hecho y sondeos informales, que he conducido incluso entre mi propia familia y amistades, además de muchas cosas que he leído ―y compañías de estadísticas que publican su información―, ¡estos propósitos coinciden año tras año! Estos son los que más resaltan:

1.- Adelgazar o perder peso es muy deseado.

2.- Hacer más ejercicios y “movernos” más también es muy importante ―y muestra más interés en nuestra salud.

3.- Comer mejor ―y aprender a hacerlo correctamente― es otro excelente propósito.

4.- Pasar más tiempo “de calidad” con la familia, ¡definitivamente muy importante!

5.- Cuidar nuestra paz y armonía, y vivir con menos estrés, al estilo del muy de moda wellness, es cada día un propósito más deseado.

Como regla general, estos son los cinco propósitos ―las cinco metas― más deseadas y que muchos queremos alcanzar en el nuevo año 2025. ¡Y todos son excelentes cambios en nuestras vidas!

Sin embargo ―y esta es mi conclusión muy personal― este año hay algo nuevo en lo que deberíamos pensar. Y se trata de que no solo es positivo hacer estos propósitos tan beneficiosos para nosotros, ¡sino que debemos hacerlos con más seriedad y de manera proactiva! O sea, debemos “concretar” las cosas que queremos y “definir” esos propósitos. Y después ¡planear con detalle y mucho entusiasmo CÓMO vamos a lograrlos! ¡Y ahí está la clave de que puedan funcionar!

Si quieres perder peso, decide cuánto quieres perder, cómo lo vas a hacer y qué meta te has puesto. Y (muy importante) ¡cuán fuerte es el deseo que realmente tienes de hacerlo!

Si vas a hacer ejercicios, pues decide exactamente cuándo vas a empezar y qué tipo de ejercicios: ¿vas a ir a un gimnasio o lo vas a hacer sola?, ¿vas a caminar o prefieres hacer deportes? ¡De nuevo, hay que “concretar” de antemano cómo vamos a lograr esos propósitos! ¡¡Y entremos en acción!!

Hace muchos años, mi papá ―que era un hombre muy sabio― me dijo: “No solo es desear algo, sino planearlo enseguida con detalle, sin dejarlo para mañana, poniendo manos a la obra ¡y lo lograrás!”.

Y eso he estado haciendo toda mi vida. No solo es decir “voy a hacer este viaje soñado este año”… No… Lo que hay que decir es “¿en qué mes voy a viajar y a dónde?”, e inmediatamente buscar las opciones ―incluso hacer las reservaciones― ¡aunque sea con meses de antelación! Y así vas a viajar, y lo pasarás divino. Pues solo con el “deseo” de hacerlo, no lo vas a lograr.

Entre otros muchos propósitos, existen unos más sencillos y que puedes lograr, como: “Yo quiero pasar más tiempo con mi familia”. Pues entonces haz planes: “Tal día vamos a ir a tal lugar, y tal otro vamos a hacer este otro plan”. Hazlo ya, ponle fecha, escríbelo en tu agenda y díselo a todos en la familia. Y ya verás cómo van a pasar más tiempo juntos ―y todo será bien organizado y feliz.

Desarrollar un nuevo pasatiempo ―o hobby― es algo muy positivo y nos ayuda muchísimo siempre. Pero el propósito no es la realidad, así que averigua en tu ciudad qué cosas hay que puedes agregar a tu vida: qué museo puedes visitar; qué club de lectura ―o book discussion club― existe; qué trabajo voluntario te gustaría, qué clases de idiomas, de yoga, de canto, o de actuación hay ―donde puedes llegar a alcanzar deseos que has soñado siempre. ¿Dónde hay lugares donde emprender un nuevo hobby? También piensa a dónde puedes ir ―lugares a descubrir en tu ciudad o sitios donde no has ido desde hace mucho tiempo. ¿Quizás asistir a juegos de deportes? ¿O ir a mercados de pulgas donde chequear maravillas? Hay mil opciones, pero ―de nuevo― ¡tienes que hacerlo con determinación y planearlo correctamente ya!

En pocas palabras: todos estos propósitos de Año Nuevo son excelentes ―y las estadísticas muestran que la mayor parte de la gente logra cumplirlos. Pues ya no es como antes, que se hacían y se olvidaban en el mismo día. Ahora hay una conciencia más intensa de nuestras prioridades ―que no solo se desean ¡sino que se pueden lograr! Y debemos tener en mente ―al empezar este año― que el planear y determinar con exactitud lo que quieres lograr es más posible que nunca. ¿Y tu nuevo “mantra” de vida, quizás?

¿Y cuál es mi consejo personal?

Pues que no hagas 20 propósitos, sino dos o tres que sean muy “deseados”, y planéalos bien. ¡Y ya verás cómo van a resultar superpositivos en tu vida!

