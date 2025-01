OPINIÓN | Cuba, Washington, el terrorismo y la mentira política

El 13 de enero el presidente Joe Biden removió a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo que…

El 13 de enero el presidente Joe Biden removió a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. Donald Trump incluyó al país caribeño el 11 de enero de 2021 en un súbito coletazo. Parece que el asunto cobra importancia cuando los presidentes mandatarios estadounidenses pierden su reelección.

No hay país en el mundo que haya entrado y salido tanto de dicha lista como Cuba. Obama la había sacado en 2015, 33 años después de que Ronald Reagan la incluyera en 1982. Entonces estábamos en la Guerra Fría y Cuba, aliada de la URSS, representaba una espina clavada en Washington por su política de promover la revolución en América Latina y llevar su Ejército por África. Me pregunto por qué fue incluida Cuba y no la desaparecida Unión Soviética, que también participaba, según el Departamento de Estado, en la misma actividad de apoyo al terrorismo internacional %5Bii%5D. La respuesta es que Estados Unidos y la URSS iniciarían precisamente en 1982 las negociaciones START para disminuir las armas nucleares, pero La Habana estaba a solo 90 millas. Fue una buena llamada de atención al Kremlin. Los grandes negocian y los países pequeños son como un señuelo.

Ahora solo quedan Irán, Corea del Norte y Siria. Donald Trump asume la Presidencia este lunes y probablemente quiera devolver el cabezazo a Biden. ¿Volverá a incluirla? Tal vez.

Biden removió a Cuba de dicha lista simplemente para llevarle la contraria a Trump. Si no es así, ¿por qué no lo hizo al inicio de su mandato? Si hubiera cumplido con lo prometido durante su campaña electoral sobre la isla habría sido una convicción, no un desquite. En diciembre de 2021, 114 legisladores estadounidenses pidieron a Biden que retirara al país de la lista, pero antes de eso, en abril de 2021 Juan González, su principal asesor para asuntos latinoamericanos ya había respondido a las peticiones de cambio en la política hacia la isla con una simple frase: “Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba”.

Creo que la progresiva depauperación económica de la isla le hizo evaluar a Biden la calamidad que se acercaba y que se acerca cada día más a Cuba debido a las indecisiones del gobierno de ese país, entre ellas una aceleración político-económica que conlleve a un cambio de régimen. Objetivo que, de una u otra manera, ha sido el interés de Washington desde 1959.

La precaria situación en la que se encontraba Cuba en 2021, y que se agudiza hoy en día, es el principal argumento de que la inclusión de Trump en la lista negra, y el mantenimiento en ella de Biden hasta el 13 de enero, conspira contra la capacidad real de la isla para de promover el terrorismo internacional. ¿Cómo puede un gobierno casi en quiebra promover el terrorismo? Biden y Trump fueron casi iguales en su política latinoamericana. La renuncia de Obama a la doctrina Monroe fue revertida por los dos.

Es muy cierto que el Estado cubano debe iniciar cambios urgentes e inevitables en su maltrecha economía; añadir a la soberanía nacional -ejercida por su gobierno- la soberanía popular; restaurar la enclenque confianza de la población en el gobierno y en el futuro del país nacional. Transparencia. Pero el ejemplo de la política estadounidense tampoco ayuda al cambio. Sanciones y acusaciones, no negociación. Es un estado de guerra sin balas que dura más de medio siglo, y que permite acusar, con cierta razón, a Washington de las calamidades que pululan en Cuba, también causada por la ineficiente política interna del país.

La política se compone de poemas con versos siempre ocultos. Nosotros, simples espectadores, navegamos a menudo en la incertidumbre, aunque ilusionados de poseer toda la verdad, ya sea desde el “compromiso con la democracia” o por el seguimiento de un líder de cualquier denominación. La verdad, descalificada en estos tiempos por la posverdad se nos escapa de las manos. Seguimos razonando desde La caverna de Platón. La mentira política.

