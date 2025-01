CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 535¾ 544¾ 533½ 542¾ +7¼ May 549¾ 558¼ 547¾ 556 +6¼ Jul 561¾ 569¾ 559½ 567½ +6 Sep 576¼ 583¾ 574 581¾ +5¾ Dec 596 602½ 592¾ 601 +5½ Mar 612 618¼ 610 618¼ +5¾ May 620¼ 623½ 620¼ 623½ +1¾ Est. sales 56,467. Mon.’s sales 107,548 Mon.’s open int 494,827, up 12,808 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 482¼ 487¾ 481 487 +5 May 492¼ 498 491 497¼ +5 Jul 493¾ 499¾ 492½ 499 +5¼ Sep 459½ 463¾ 458¼ 463 +2½ Dec 457 461¼ 456 460½ +2¼ Mar 468¼ 472¾ 468¼ 472 +2¼ May 478 479¼ 478 479¼ +3 Jul 479½ 482 479 482 +2¾ Sep 462¼ 463 462¼ 463 +1½ Dec 460¼ 461¾ 459¾ 461¼ +1¼ Est. sales 165,952. Mon.’s sales 373,003 Mon.’s open int 1,968,648, up 2,200 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351½ 355¼ 343¼ 344 —6¼ May 356¾ 356¾ 351 351 —4½ Est. sales 427. Mon.’s sales 598 Mon.’s open int 3,942 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1042¾ 1050¾ 1041 1043½ —1½ May 1056 1064½ 1055 1058¼ — ¼ Jul 1067¾ 1076½ 1067 1070¼ Aug 1061¾ 1070 1060¾ 1065¼ +1¼ Sep 1041½ 1049¾ 1040¼ 1045¾ +2¼ Nov 1042 1049¾ 1040 1045½ +2¼ Jan 1050 1058 1049¼ 1054½ +2¾ Mar 1048 1055¾ 1048 1052¾ +2 May 1054¼ 1060 1054¼ 1056¾ +2¼ Jul 1060 1064½ 1060 1063 +1¾ Nov 1034¼ 1034¼ 1033½ 1034 +2¼ May 1048¼ 1048¼ 1048¼ 1048¼ —1¾ Est. sales 124,070. Mon.’s sales 231,671 Mon.’s open int 854,259 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.00 45.79 44.84 44.94 —.06 May 45.38 46.14 45.21 45.34 —.04 Jul 45.57 46.30 45.39 45.56 —.02 Aug 45.34 46.00 45.16 45.34 Sep 45.04 45.67 44.92 45.15 +.11 Oct 44.73 45.33 44.57 44.85 +.11 Dec 44.70 45.33 44.56 44.84 +.08 Jan 44.64 45.33 44.64 45.00 +.22 Mar 44.85 44.85 44.85 44.85 +.07 Est. sales 57,408. Mon.’s sales 110,390 Mon.’s open int 556,608 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 301.00 303.00 298.60 301.50 +.70 May 309.30 311.50 307.10 310.10 +.80 Jul 316.60 318.90 314.40 317.70 +1.10 Aug 318.20 320.40 316.10 319.30 +1.10 Sep 318.90 320.80 316.50 319.70 +1.00 Oct 318.90 320.70 316.60 319.70 +.90 Dec 322.20 324.00 320.00 323.20 +1.00 Jan 323.00 324.30 321.30 323.70 +.40 Mar 322.60 324.50 322.10 324.20 +.70 May 324.00 324.00 324.00 324.00 —.90 Est. sales 62,084. Mon.’s sales 139,291 Mon.’s open int 576,015

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.