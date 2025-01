CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 546¼ 552¼ 542¾ 549 +4 May 558 563½ 554¾ 560½ +3¾ Jul 567½ 573½ 565¾ 570¼ +2¾ Sep 586 586¾ 579½ 583¾ +2¾ Dec 602½ 606½ 600 603½ +2 Mar 619½ 623¼ 618 623 +3 May 630¾ 632 628¾ 630¾ +½ Jul 629 630¼ 628½ 630¼ +1½ Dec 652¾ 652¾ 652¾ 652¾ —1 Est. sales 49,264. Mon.’s sales 123,380 Mon.’s open int 481,895 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 475½ 479¾ 473½ 478½ +2 May 485½ 490 483½ 488½ +1¾ Jul 489 493½ 487 492 +2 Sep 455½ 460 454½ 459½ +2¾ Dec 456 459¾ 455 458½ +1¼ Mar 466½ 470¼ 465¾ 469¼ +1¼ May 472¼ 476 472 474¾ +¾ Jul 475 478¾ 475 477½ +1 Sep 457¼ 461 457¼ 460 +1 Dec 457¾ 460¾ 457 459¾ +1½ Dec 450½ 452 450½ 452 — ½ Est. sales 261,875. Mon.’s sales 750,461 Mon.’s open int 1,812,233, up 53,269 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 344 348½ 339¼ 344½ +½ May 355½ 360 355½ 357 +2¼ Est. sales 337. Mon.’s sales 484 Mon.’s open int 4,464 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1043 1049 1035 1047½ +6 Mar 1051¼ 1064 1046½ 1054½ +1½ May 1064 1076½ 1059¾ 1067¼ +¾ Jul 1076 1086¾ 1070½ 1077¾ — ¼ Aug 1067½ 1080½ 1065 1072 — ¾ Sep 1047¼ 1057 1042¼ 1049¼ —1½ Nov 1049 1057¼ 1042¼ 1049¾ —1¼ Jan 1054 1065¼ 1050½ 1057¼ —1½ Mar 1049¾ 1062¾ 1047½ 1055 — ½ May 1057 1065 1051¾ 1058¾ Jul 1059¼ 1067¼ 1059¼ 1067 +2¼ Nov 1036¼ 1045 1036¼ 1040½ +½ Est. sales 183,624. Mon.’s sales 394,174 Mon.’s open int 825,601, up 1,494 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.90 46.53 45.50 46.37 +.38 May 46.28 46.93 45.90 46.77 +.38 Jul 46.44 47.07 46.09 46.91 +.35 Aug 46.22 46.73 45.87 46.60 +.28 Sep 45.95 46.42 45.63 46.28 +.21 Oct 45.67 46.08 45.37 45.95 +.16 Dec 45.68 46.09 45.39 45.95 +.14 Jan 45.63 46.07 45.56 45.96 +.11 Mar 45.69 46.06 45.67 45.95 +.03 Est. sales 71,990. Mon.’s sales 198,100 Mon.’s open int 563,859, up 1,837 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 308.00 309.50 304.40 306.30 —1.50 May 315.00 316.50 311.50 313.40 —1.40 Jul 321.00 322.60 317.80 319.40 —1.60 Aug 321.40 322.90 318.40 319.80 —1.60 Sep 320.60 322.50 318.00 319.30 —1.70 Oct 319.90 321.60 317.30 318.60 —1.60 Dec 322.20 324.40 320.00 321.40 —1.40 Jan 323.40 324.80 320.70 324.80 +1.50 Mar 322.50 324.50 320.90 321.60 —1.30 Est. sales 64,031. Mon.’s sales 153,363 Mon.’s open int 550,337, up 6,280

