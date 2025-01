CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 533 535¾ 529¼ 529½ —4½ May 545½ 548 541¼ 541½ —4½ Jul 553¾ 556¾ 550¼ 550¼ —4¾ Sep 568 569¾ 563½ 563½ —4¾ Dec 586½ 588½ 582½ 583 —4¼ Mar 602¾ 604½ 600¼ 600¼ —3½ May 611 611 611 611 —2 Est. sales 23,753. Thu.’s sales 75,131 Thu.’s open int 480,398, up 6,810 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 456 458 455¾ 457 +1 May 464½ 466 463¾ 465¼ +¾ Jul 468 469¾ 467¼ 468¾ +¾ Sep 444 445¼ 443¼ 444 — ½ Dec 446 447½ 445¾ 446¼ — ¾ Mar 457¼ 458¾ 456¾ 457¼ — ¾ May 463 464½ 463 464¼ Jul 466¼ 467 466¼ 467 Sep 451¼ 451½ 451¼ 451½ Dec 451½ 451½ 450½ 450½ —1¼ Dec 450 450 450 450 Est. sales 124,804. Thu.’s sales 279,051 Thu.’s open int 1,686,536 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 322½ 327¾ 322½ 325½ +3 May 336½ 336½ 336½ 336½ +2½ Jul 344½ 344½ 344½ 344½ +3¾ Est. sales 115. Thu.’s sales 400 Thu.’s open int 4,533 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 992 1001¼ 992 1000 +7¾ Mar 996½ 1007½ 996½ 1004¼ +5¼ May 1008 1018 1008 1015 +4¼ Jul 1019½ 1029¾ 1019½ 1026¼ +3 Aug 1019¼ 1027¾ 1019 1023¾ +2¼ Sep 1008 1015½ 1006¾ 1010¾ +1¼ Nov 1009¼ 1019 1009¼ 1015¼ +1½ Jan 1020 1028½ 1020 1024¾ +1¼ Mar 1019¼ 1028¼ 1019¼ 1025½ +¾ May 1033 1033 1029½ 1031¼ +1½ Jul 1040 1041¼ 1040 1041¼ +4 Sep 1019 1019 1019 1019 Nov 1019¾ 1024 1017½ 1020¾ +2 Est. sales 106,030. Thu.’s sales 134,132 Thu.’s open int 820,575, up 6,878 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 42.70 43.77 42.70 43.77 +1.49 Mar 42.85 44.55 42.76 44.25 +1.49 May 43.16 44.85 43.13 44.59 +1.43 Jul 43.35 44.99 43.30 44.71 +1.32 Aug 43.19 44.83 43.19 44.53 +1.25 Sep 43.13 44.64 43.13 44.32 +1.15 Oct 42.96 44.42 42.96 44.05 +1.06 Dec 42.99 44.47 42.99 44.12 +1.04 Jan 43.15 44.47 43.15 44.18 +1.01 Mar 43.29 44.47 43.29 44.35 +1.05 Est. sales 164,433. Thu.’s sales 134,368 Thu.’s open int 559,472, up 2,119 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 290.10 291.40 287.80 289.40 —2.40 Mar 298.80 299.90 295.30 296.80 —2.50 May 305.50 306.40 302.10 303.30 —3.00 Jul 311.70 312.40 308.20 309.30 —3.20 Aug 313.30 313.30 309.10 310.00 —3.30 Sep 313.40 313.40 309.20 310.30 —3.10 Oct 312.30 312.70 309.00 309.60 —3.50 Dec 315.20 316.00 312.10 313.10 —3.20 Jan 316.00 316.40 313.40 314.60 —2.60 Mar 317.80 317.80 314.30 314.70 —3.20 May 316.60 316.60 316.60 316.60 —2.60 Jul 318.30 318.70 318.30 318.70 —2.80 Est. sales 78,647. Thu.’s sales 121,109 Thu.’s open int 541,032, up 282

