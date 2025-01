CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 542¾ 544¾ 535½ 538 —4½ May 554¼ 556½ 547¾ 550 —4½ Jul 563¼ 565¼ 556½ 558½ —4½ Sep 577½ 579 570½ 572½ —4½ Dec 596¼ 597¼ 589½ 591¼ —4¾ Mar 611¼ 613½ 605¾ 608¾ —3¾ May 616¼ 616¼ 616¼ 616¼ —5¾ Est. sales 39,508. Tue.’s sales 72,297 Tue.’s open int 471,935 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 457¾ 459¼ 455½ 455½ —2½ May 465 466¾ 463¼ 463½ —2¼ Jul 467¾ 469½ 466¼ 466½ —1¾ Sep 443½ 445 441¾ 441¾ —2 Dec 446¼ 447½ 444½ 444¾ —1½ Mar 457¼ 458½ 456 456 —1¾ May 464¼ 465 462¾ 462¾ —1¼ Jul 466¼ 466½ 464¾ 464¾ —1¾ Dec 450¾ 450¾ 449¾ 449¾ —1¼ Est. sales 106,210. Tue.’s sales 337,740 Tue.’s open int 1,682,563, up 11,906 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 326¾ 333 326¾ 328¼ +2¼ May 340¼ 343 340¼ 341¾ +4 Est. sales 159. Tue.’s sales 404 Tue.’s open int 4,568, up 36 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 994 994 989 992¾ +½ Mar 996¾ 1001 992¼ 995¾ —1½ May 1006¾ 1011¼ 1002¾ 1005¾ —2 Jul 1018 1022½ 1014 1017¼ —1¾ Aug 1016¾ 1019¾ 1012¾ 1015¾ —1¾ Sep 1005½ 1009¾ 1002 1003½ —3½ Nov 1010½ 1014½ 1005¾ 1006¾ —4¾ Jan 1018 1022½ 1015½ 1017¾ —3¼ Mar 1020¼ 1023 1016¾ 1019½ —2¾ May 1027 1028 1022¼ 1024½ —3 Jul 1033 1033 1029½ 1029½ —5½ Nov 1015¾ 1020 1015 1015 —3¼ Est. sales 88,806. Tue.’s sales 225,147 Tue.’s open int 806,968, up 808 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 41.03 41.31 41.03 41.18 +.46 Mar 41.26 41.97 41.22 41.46 +.21 May 41.70 42.37 41.62 41.87 +.21 Jul 41.92 42.65 41.90 42.14 +.19 Aug 41.84 42.56 41.84 42.15 +.26 Sep 41.78 42.45 41.78 42.15 +.35 Oct 41.72 42.28 41.68 42.04 +.41 Dec 41.77 42.36 41.75 42.09 +.37 Jan 42.05 42.44 41.99 42.18 +.36 Mar 42.28 42.28 42.28 42.28 +.31 May 42.43 42.43 42.43 42.43 +.26 Est. sales 58,294. Tue.’s sales 131,500 Tue.’s open int 557,470, up 4,655 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 291.10 292.90 290.80 292.90 —2.40 Mar 303.50 303.70 298.30 301.00 —2.50 May 310.50 310.90 305.50 307.90 —2.60 Jul 316.50 316.80 311.70 314.00 —2.50 Aug 317.70 318.00 312.90 315.10 —2.60 Sep 318.10 318.10 313.20 315.10 —2.80 Oct 317.70 317.80 313.00 314.70 —3.10 Dec 321.60 321.60 316.20 318.10 —3.20 Jan 321.10 321.30 317.10 318.90 —3.50 Mar 321.50 321.50 318.20 319.00 —4.10 Est. sales 54,900. Tue.’s sales 175,043 Tue.’s open int 537,809

