OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 569 569 551¾ 562¾ —3¾ May 580½ 580¾ 564¾ 575 —4 Jul 592½ 593 576½ 586 —4½ Sep 604¾ 606¾ 590¼ 599½ —4¾ Dec 625 625 608¼ 617¾ —5 Mar 640 640 625½ 630¾ —8¼ May 644¾ 644¾ 633¾ 639¾ —7½ Jul 630½ 631½ 630 631½ —12 Est. sales 72,861. Thu.’s sales 161,132 Thu.’s open int 482,380 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 488¼ 488¾ 479¼ 485 —5¼ May 498¾ 500 490¾ 496¼ —5¼ Jul 503 503 494¼ 500 —4¼ Sep 465¼ 465¼ 458¾ 463¾ —2½ Dec 463 463½ 458 462½ —1¾ Mar 474½ 474¾ 469½ 473½ —2 May 481¼ 481¼ 476 479 —2¾ Jul 484 484 478¾ 482 —2¼ Sep 463½ 464¾ 462¾ 464¾ —1½ Dec 463¾ 463¾ 460¼ 463½ —1 Jul 480¾ 480¾ 480¾ 480¾ —2½ Est. sales 287,892. Thu.’s sales 409,227 Thu.’s open int 2,035,024, up 21,239 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351 355¼ 350 351¾ +2½ May 358¾ 364 358¾ 361¾ +3 Est. sales 298. Thu.’s sales 730 Thu.’s open int 3,791 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1042¾ 1045¾ 1034 1045 +1 May 1058½ 1061¾ 1049¾ 1061¼ +1½ Jul 1073½ 1077 1064¾ 1076 +1½ Aug 1068¾ 1072½ 1061 1072¼ +2¼ Sep 1050¼ 1054¼ 1043 1053¼ +1¾ Nov 1053½ 1055¾ 1044¾ 1055½ +2 Jan 1060½ 1063½ 1053 1063¼ +1¼ Mar 1059 1061 1051 1060½ +¼ May 1061½ 1061½ 1054 1060½ —2¾ Jul 1063½ 1070 1061¼ 1069½ — ¼ Nov 1037 1037 1030 1030½ —8¾ Est. sales 128,462. Thu.’s sales 252,300 Thu.’s open int 871,442 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.09 46.44 45.07 46.38 +1.40 May 45.46 46.84 45.46 46.78 +1.33 Jul 45.78 47.03 45.78 46.98 +1.24 Aug 45.55 46.74 45.55 46.69 +1.20 Sep 45.33 46.41 45.33 46.35 +1.14 Oct 45.01 46.08 45.01 46.08 +1.18 Dec 44.99 46.07 44.99 46.04 +1.11 Jan 45.11 45.79 45.06 45.76 +.77 Mar 45.70 45.78 45.05 45.68 +.68 Est. sales 86,439. Thu.’s sales 113,207 Thu.’s open int 568,855 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 304.00 304.20 299.00 300.80 —3.90 May 312.50 312.70 307.60 309.50 —3.90 Jul 320.20 320.30 315.20 317.10 —3.90 Aug 321.90 321.90 317.10 318.80 —3.90 Sep 322.20 322.20 317.80 318.90 —4.10 Oct 321.60 321.90 317.80 319.10 —3.50 Dec 325.00 325.10 320.90 322.10 —3.60 Jan 325.20 325.20 322.00 323.40 —3.00 Mar 324.60 324.60 321.90 323.00 —3.00 Est. sales 62,918. Thu.’s sales 127,166 Thu.’s open int 586,116, up 3,796

