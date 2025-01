Muere Francisco San Martin, actor de ‘Days of Our Lives’, a los 39 años

Francisco San Martin, actor conocido por interpretar a Dario Hernandez en la telenovela “Days of Our Lives”, murió, de acuerdo…

Francisco San Martin, actor conocido por interpretar a Dario Hernandez en la telenovela “Days of Our Lives”, murió, de acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles.

Tenía 39 años.

San Martin murió por suicidio, según el informe del médico forense.

El actor nacido en España interpretaba a Dario Hernandez en el drama diurno, en el que apareció de 2010 a 2011.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de “Days of Our Lives” para obtener comentarios.

En una entrevista de 2016 con Spotlight de Afterbuzz TV, San Martin, quien había sido fotógrafo, explicó cómo consiguió el papel en “Days of Our Lives” después de hacer un pequeño papel en el programa como un paciente que muere por un virus.

“Fue un poco loco porque me contrataron para un papel menor de cinco líneas”, dijo. “Literalmente entré y audicioné para Marnie (Saitta, directora de casting de ‘Days of Our Lives’) y ella me vio en esta foto cuando fui a Mozambique, a África, para tomar fotos de algunos niños… Ella dijo: ‘Bueno, creo que eres perfecto para el papel, bla, bla, bla’, así que leí las líneas, fue muy fácil”.

A directora le gustó el trabajo San Martin y le dijeron que lo tendrían en cuenta. El actor dijo que literalmente estaba saliendo del set cuando recibió la llamada de que el programa quería contratarlo para un papel.

“Nunca había oído hablar de eso”, dijo. “Esas son el tipo de historias de Hollywood que nunca suceden”.

El papel de Dario fue posteriormente recasteado en 2016-2017 y fue interpretado por el actor Jordi Vilasuso.

San Martin también apareció en otra telenovela diurna, “The Bold and the Beautiful”, así como en la película “Behind the Candelabra” y la serie de horario estelar “Jane the Virgin”.

Nacido en Mallorca y criado en Montana, San Martin actuó de niño y fue modelo adolescente en su España natal.

Recientemente, apareció en el cortometraje “Dot”, de acuerdo con IMDb.

La actriz Camila Banus, quien interpretó a la hermana de San Martin, Gabi, en “Days of Our Lives”, compartió un homenaje para él en Instagram.

“Pepe, ¿qué puedo decir sino que te amo y descansa en paz, mi amigo?”, escribió. “Te quiero mucho mucho mucho. Ojalá te lo hubiera dicho más”.

