Los sobrevivientes de últimos accidentes se sentaban en la parte trasera del avión. ¿Qué significa eso?

Mira las fotografías de los dos accidentes aéreos fatales de las últimas dos semanas y, en medio del horror y…

Mira las fotografías de los dos accidentes aéreos fatales de las últimas dos semanas y, en medio del horror y la angustia, un pensamiento podría venir a la mente de los viajeros frecuentes.

El viejo adagio de los viajeros frecuentes es que sentarse en la parte trasera del avión es más seguro que en la parte delantera, y los restos de los vuelos 8243 de Azerbaijan Airlines y 2216 de Jeju Air parecen confirmarlo.

Los 29 supervivientes del accidente azerí estaban sentados en la parte trasera del avión, que se partió en dos, dejando la mitad trasera prácticamente intacta. Los únicos supervivientes del accidente surcoreano, por su parte, fueron los dos auxiliares de vuelo en sus asientos auxiliares en la cola del avión.

Entonces, ¿es correcto después de todo ese viejo dicho (y los chistes de humor negro sobre que los asientos de primera clase y clase ejecutiva son buenos hasta que hay un problema con el avión)?

En 2015, los periodistas de la revista TIME escribieron que habían revisado los registros de todos los accidentes aéreos en Estados Unidos con víctimas mortales y sobrevivientes desde 1985 hasta 2000, y encontraron en un metaanálisis que los asientos en el tercio trasero del avión tenían una tasa de mortalidad general del 32%, en comparación con el 38% en el tercio delantero y el 39% en el tercio medio.

Descubrieron que los asientos del medio, en el tercio posterior de la cabina, eran aún mejores, con una tasa de mortalidad del 28%. Los “peores” asientos eran los del pasillo, en el tercio medio del avión, con una tasa de mortalidad del 44%.

¿Pero esto seguirá siendo cierto en 2024?

Según los expertos en seguridad aérea, es solo un viejo cuento.

“No hay datos que muestren una correlación entre el asiento y la capacidad de supervivencia”, afirma Hassan Shahidi, presidente de la Flight Safety Foundation . “Cada accidente es diferente”.

“Si hablamos de un accidente fatal, entonces casi no hay diferencia según dónde uno se siente”, dice Cheng-Lung Wu , profesor asociado de la Escuela de Aviación de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney.

Ed Galea, profesor de ingeniería de seguridad contra incendios en la Universidad de Greenwich de Londres, que ha realizado estudios fundamentales sobre evacuaciones en accidentes aéreos, advierte: “No existe un asiento mágico más seguro”.

“Depende de la naturaleza del accidente en el que te encuentres. A veces es mejor ir adelante, a veces atrás”.

Sin embargo, Galea y otros dicen que hay una diferencia entre el asiento que tiene más posibilidades de sobrevivir a un impacto inicial y uno que te permite bajar del avión rápidamente. Es este último el que deberíamos buscar, dicen.

En primer lugar, las buenas noticias. “La gran mayoría de los accidentes aéreos son superables, y la mayoría de las personas que sufren accidentes sobreviven”, afirma Galea. Desde 1988, los aviones (y los asientos que llevan dentro) deben construirse para soportar un impacto de hasta 16 G, o una fuerza g de hasta 16 veces la fuerza de la gravedad. Eso significa, afirma, que en la mayoría de los incidentes, “es posible sobrevivir al trauma del impacto del choque”.

Por ejemplo, clasifica el incidente inicial de Jeju Air como sobrevivible: se presume que el avión chocó contra un pájaro, perdió el motor y aterrizó de bruces en la pista, sin un tren de aterrizaje en funcionamiento. “Si no se hubiera estrellado contra el obstáculo de hormigón reforzado al final de la pista, es muy posible que la mayoría, si no todos, hubieran sobrevivido”, afirma.

Por otra parte, el accidente de Azerbaijan Airlines lo clasifica como un accidente en el que no se puede sobrevivir y considera un “milagro” que alguien haya logrado salir con vida.

Sin embargo, la mayoría de los aviones implicados en accidentes no son —como cada vez se sospecha más tras el accidente de Azerbaiyán— derribados del cielo.

Y con aviones modernos construidos para soportar impactos y retardar la propagación del fuego, Galea estima que las probabilidades de sobrevivir a un accidente “superable” son al menos del 90%.

En cambio, dice, lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte en la mayoría de los accidentes modernos es la rapidez con la que los pasajeros pueden evacuar.

Hoy en día, los aviones deben demostrar que pueden ser evacuados en 90 segundos para obtener la certificación, pero una evacuación teórica (practicada con voluntarios en las instalaciones de los fabricantes) es muy diferente de la realidad de un público en pánico a bordo de un avión que acaba de aterrizar de emergencia.

Galea, un experto en evacuaciones, hizo una investigación para la Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido en la que se analizan los asientos más “aptos para sobrevivir” en un avión. Su investigación histórica, realizada durante varios años a principios de la década de 2000, se centró en cómo se comportaban los pasajeros y la tripulación durante una evacuación posterior a un accidente, en lugar de analizar los accidentes en sí. Al recopilar datos de 1.917 pasajeros y 155 tripulantes involucrados en 105 accidentes entre 1977 y 1999, su equipo creó una base de datos sobre el comportamiento humano en torno a los accidentes aéreos.

Su análisis de las salidas que utilizaban los pasajeros “destruyó muchos mitos sobre la evacuación de los aviones”, afirma. “Antes de mi estudio, se creía que los pasajeros tendían a utilizar la salida de embarque porque era la más familiar y que los pasajeros tendían a dirigirse hacia delante. Mi análisis de los datos demostró que ninguno de estos mitos estaba respaldado por la evidencia”.

En cambio, la investigación de Galea mostró que los pasajeros sentados dentro de las cinco filas de cualquier salida de emergencia, en cualquier parte del avión, tienen la mejor posibilidad de salir con vida.

Es más, los que ocupan los asientos del pasillo tienen mayores posibilidades de evacuar de forma segura que los que ocupan los asientos del medio y luego los de las ventanas, porque tienen que pasar a menos gente para poder salir.

“Lo fundamental es entender que, en un accidente de aviación, cada segundo cuenta; cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirma, y ​​añade que la proximidad a una fila de salida es más importante que el área del avión.

Por supuesto, no todas las salidas son utilizables en caso de accidente: cuando el vuelo 516 de Japan Airlines se estrelló contra un avión de la guardia costera en el aeropuerto Haneda de Tokio el pasado enero, solo tres de las ocho rampas de evacuación estaban en condiciones de uso. Y, sin embargo, gracias al comportamiento ejemplar de la tripulación y los pasajeros, que evacuaron rápidamente, las 379 personas que viajaban en el Airbus A350 sobrevivieron.

Galea, que actualmente está buscando voluntarios del Reino Unido para las pruebas de evacuación de febrero, dice que, sin embargo, sigue siendo mejor elegir una fila de salida para sentarse cerca en lugar de dispersar sus posibilidades y sentarse entre dos de ellas.

¿Qué sucede si no hay asientos disponibles en la fila de salida de emergencia (o en un radio de cinco filas) en el vuelo que usted prefiere? “Busco otro vuelo”, dice. “Quiero estar lo más cerca posible de una salida. Si estoy a nueve o diez asientos de distancia, no estoy contento”.

Ya reservó su vuelo y seleccionó un asiento a cinco filas de la salida. Ahora es el momento de sentarse, relajarse y confiar en los pilotos y la tripulación, ¿no es así?

No según Galea, quien dice que hay cosas que podemos hacer a bordo que nos dan la mejor posibilidad de sobrevivir a un incidente.

“La suerte favorece a la mente preparada”, es su mantra. “Si eres consciente de lo que debes hacer para mejorar tus posibilidades, aumentarás aún más tus posibilidades de sobrevivir. Piensa en cómo saldrías de ahí”.

Dice que es esencial, incluso si eres un viajero frecuente, escuchar la información previa al vuelo que ofrece la tripulación de cabina y comprender (realmente comprender) cómo funciona el cinturón de seguridad.

“Lo creas o no, una de las cosas con las que la gente tiene problemas [en un accidente] es desabrocharse el cinturón de seguridad. Estás en una situación potencialmente de vida o muerte y tu cerebro entra en modo piloto automático”, afirma. “La mayoría de las personas que han tenido experiencias con el cinturón de seguridad han sido en automóviles, donde presionas un botón en lugar de tirar de un pestillo. Muchas de las personas que entrevistamos [que sobrevivieron a accidentes aéreos] tuvieron dificultades al principio para desabrocharse el cinturón de seguridad. Por eso es importante prestar atención a la información previa al vuelo. Todos esos consejos son realmente valiosos”.

También recomienda estudiar detenidamente las tarjetas de evacuación que se encuentran en el bolsillo del asiento y, si estás sentado en una salida de emergencia, mirar atentamente cómo abrirlas.

“Esa salida [sobre el ala] es bastante pesada y probablemente te caiga encima”, dice. “Entrevisté a una de las personas a bordo del ‘Milagro en el Hudson’ [aterrizaje de emergencia en el agua del vuelo 1549 de US Airways en 2009]. Estaba sentado junto a una salida sobre el ala y no había prestado atención. Mientras el avión caía, sacó el cartel y lo estudió. Era ingeniero, así que lo dedujo, pero creo que la persona promedio, si no se hubiera molestado en leerlo de antemano, no lo haría”.

Mantén los zapatos puestos hasta que hayas alcanzado la altitud de crucero y póntelos de nuevo cuando el avión comience el descenso final, dice. Si viajas en familia o con otras personas, siéntate junto a ellas, incluso si tienes que pagar. En caso de emergencia, estar separados te retrasará porque las personas inevitablemente intentarán encontrarse.

Y dondequiera que estés sentado, cuenta el número de filas que hay entre tú y la salida de emergencia, tanto la delantera como la trasera. De esa manera, si la cabina está llena de humo —“una de las principales causas de muerte” en los accidentes modernos, dice—, aún puedes encontrar la salida más cercana y tener un respaldo si la más cercana está bloqueada.

“La gente piensa que estás loco”, dice sobre los pasajeros que observan atentamente la información previa al vuelo y estudian las tarjetas de evacuación y las puertas de salida antes del despegue. “Pero la suerte favorece a la mente preparada. Si no estás preparado, es muy probable que las cosas no salgan bien”.

Geoffrey Thomas también sabe un par de cosas sobre seguridad aeronáutica. Actualmente es editor del sitio web de noticias de aviación 42,000 Feet y anteriormente fue el fundador durante 12 años de AirlineRatings, el primer sitio web que clasifica a las aerolíneas en función de su seguridad.

Thomas dice que la parte estructural más segura del avión es la caja del ala, donde la estructura del ala se une al fuselaje.

“Cada accidente es diferente, pero lo normal es que, en caso de fallo estructural, [un avión] se parta por delante y por detrás de las alas”, explica, y define la caja del ala como “una pieza estructural muy, muy fuerte”. Ese es el caso del accidente de Azerbaijan Airlines, que se partió justo después de las alas.

Pero, aunque Thomas lleva mucho tiempo sugiriendo sentarse sobre el ala, dice que el comportamiento de los pasajeros en los últimos años le ha hecho recalibrar su situación. Ahora cree que “los mejores asientos son los que están lo más cerca posible de las salidas”. Lo ideal sería un ala, pero no necesariamente.

Esto se debe a que, como dice Galea, la mayoría de los accidentes modernos se pueden sobrevivir.

“La mayoría de los accidentes o emergencias actuales no se deben a la pérdida total del avión, sino a otra cosa, como un incendio en un motor, una falla del tren de aterrizaje o un desbordamiento benigno”, afirma Thomas. El principal peligro después del impacto inicial es que se produzca un incendio y que entre humo en la cabina. Y aunque los materiales compuestos modernos con los que están hechos los fuselajes actuales pueden ralentizar la propagación de un incendio mejor que el aluminio, no pueden hacerlo para siempre, lo que significa que la evacuación es clave para la supervivencia.

Y, sin embargo, los pasajeros no parecen entenderlo, o no parecen estar dispuestos a entenderlo.

“Estamos viendo cada vez más que los pasajeros no dejan sus maletas atrás, lo que ralentiza la salida del avión, y muy a menudo hemos visto pasajeros que no han podido salir porque la salida del avión se ha ralentizado”, dice Thomas.

En mayo de 2019, el vuelo 1492 de Aeroflot se estrelló en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, y en el incendio resultante murieron 41 de las 78 personas que iban a bordo. Las cámaras captaron a los pasajeros evacuando el avión con su equipaje de mano , mientras la mitad trasera del avión ardía en llamas.

“Los aviones están certificados para que cada pasajero pueda salir con la mitad de las salidas cerradas en 90 segundos, pero en este momento la salida de algunos de estos aviones es de cinco o seis minutos, por lo que es un problema muy grande”, afirma.

“El otro problema es que en las redes sociales aparecen muchos vídeos del interior de las cabinas con llamas en el exterior y gente gritando. La gente graba vídeos en lugar de bajarse del avión”.

Cree que filmar una evacuación o evacuarla con equipaje de mano debería ser un delito penal. “Estás poniendo en peligro la vida de las personas”, afirma sin ambages.

Cita el accidente de Japan Airlines del año pasado como un “ejemplo perfecto” de lo que es posible. La tripulación mantuvo la calma y evacuó a los pasajeros de manera eficiente, y los pasajeros obedecieron a la tripulación. No se vio a nadie que llevara consigo su equipaje de mano, y todos sobrevivieron.

Pero dice que fue un caso atípico en términos de incidentes.

“Es una cuestión cultural: si un auxiliar de vuelo te grita que dejes el equipaje, eso es lo que harán [los pasajeros japoneses]. En la mayoría de los demás países la gente piensa: ‘¿A quién le importa? Yo quiero mi equipaje’”, afirma.

Ahora, cada vez que Thomas vuela, lo hace en la fila de salida y lleva una chaqueta deportiva para el despegue y el aterrizaje, en la que lleva su pasaporte y sus tarjetas de crédito. “Así que si tengo que salir, puedo hacerlo y tendré todo lo que necesito conmigo”, afirma.

“Nunca se sabe. Mucha gente se sube al tren y dice: ‘A mí nunca me va a pasar’, y de repente se dan cuenta de que son una estadística. Yo no arriesgo la suerte. Soy consciente de los problemas y del comportamiento de la gente, y tomo medidas para asegurarme de que, en una situación que espero que nunca ocurra, esté en condiciones de bajarme y no que un idiota me bloquee”.

Hay otras medidas que puedes tomar para volar de forma más segura.

Shahidi señala que las turbulencias son “algo que los pasajeros pueden evitar”. Dice que deberíamos llevar el cinturón abrochado en todo momento. “Yo uso el cinturón todo el tiempo, a menos que vaya al baño, y voy y vuelvo muy rápido, sin importar lo que diga el capitán”, dice. “Según las estadísticas, más del 80% de las lesiones [en los aviones] ocurren a pasajeros que no llevan el cinturón de seguridad”.

Wu dice que nunca vuela sin seguro de viaje, de modo que si algo sucede y pierde sus pertenencias durante una evacuación, no perderá dinero.

Tanto Thomas como Galea subrayan que elegir sabiamente la aerolínea también es clave.

“Una regla general es que las aerolíneas realmente buenas pagan los salarios realmente buenos y la gente quiere trabajar para ellas; los peores pilotos tienen que trabajar para otra persona”, dice Thomas, que solo vuela con las aerolíneas mejor calificadas. Investigue antes de reservar su vuelo: no todos los países tienen los mismos estándares de seguridad, aconseja, por lo que necesita una aerolínea que supere las expectativas en materia de seguridad, donde sea que vuele, no solo una que cumpla con los estándares mínimos.

Pero lo más importante es recordar que, en un accidente en el que se pueda sobrevivir, los pasajeros deben actuar de manera que la mayor cantidad posible de personas sobrevivan.

“La gente es fatalista, piensa que si van a tener un accidente ya está, así que mejor no se molestan porque todos van a morir”, dice Galea. “Pero eso es exactamente lo contrario de lo que sucede.

“Recuerda, cada segundo cuenta”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.