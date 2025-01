La serie ucraniana ‘Bachelor’ tiene como protagonista a uno de muchos veteranos heridos que enfrentan una nueva vida sexual

Cuando Tetyana Tsymbaliuk, médica militar, de 35 años, recuperó la conciencia en la habitación del hospital, encontró a su novio…

Cuando Tetyana Tsymbaliuk, médica militar, de 35 años, recuperó la conciencia en la habitación del hospital, encontró a su novio esperándola con un ramo de flores. Él le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó. Después de una grave lesión, le habían amputado una pierna y le preocupaba ser una carga como esposa.

“Me di cuenta de que antes de la amputación era más atractiva. No estaba segura de poder encontrar la manera de cumplir con mi rol familiar como mujer”, dijo Tsymbaliuk. Le llevó mucho tiempo recuperar la confianza.

Tsymbaliuk dice que fue una de las primeras militares ucranianas amputadas tras la invasión rusa a gran escala, en 2022. Casi tres años después, casi 370.000 soldados ucranianos han resultado heridos y miles han perdido una o más extremidades.

Aunque el Gobierno no proporciona cifras oficiales sobre amputaciones, un programa estatal emitió prótesis a casi 20.000 personas entre 2023 y la primera mitad de 2024, y muchos otros recibieron ayuda de programas privados en Ucrania y en el extranjero.

En los últimos dos años, Ucrania ha puesto en marcha protocolos de rehabilitación física y, en cierta medida, psicológica para los heridos en el conflicto, pero se ha descuidado en gran medida la rehabilitación sexual de quienes han perdido miembros o sufrido otras lesiones graves.

El sexo ha sido durante mucho tiempo un tema tabú en Ucrania. Si bien los ucranianos de hoy son más abiertos al respecto que en la era soviética, el tema sigue siendo incómodo para muchos.

“En nuestra cultura, no tenemos la costumbre de hablar de sexo. No todas las personas pueden siquiera decir esta palabra con calma. En general, no es aceptable hablarle a un extraño o incluso a tu pareja sobre tus problemas sexuales”, dijo a CNN la psicóloga militar y sexóloga Hanna Revunets, quien agregó que los hombres o mujeres que han perdido extremidades debido a la guerra rara vez piden ayuda sobre un tema tan delicado.

“Si les pregunto a los veteranos sobre cuestiones sexuales, normalmente me responden que todo está bien. Solo unos pocos, después de un tiempo, cuando empiezan a confiar en mí, pueden hablar de los problemas que tienen”, dijo Revunets.

No existen protocolos ni recomendaciones para la rehabilitación sexual a nivel gubernamental oficial, dijo, o incluso alguna mención al respecto.

“Eso es importante porque el médico debe trabajar según un protocolo”, dijo Revunets. “La rehabilitación sexual no está especificada en ningún lugar, por lo que el médico solo puede tomar la iniciativa si lo desea. Pero la mayoría de los médicos no están dispuestos a hablar de ello”.

Revunets afirma que incluso algunos médicos necesitan tiempo para convencerse de su importancia. “Cuando les hablo a mis colegas sobre la importancia de la rehabilitación sexual, me miran como si estuviera loca, como si no comprendiera las graves lesiones que tiene el paciente”, afirma.

Un buen sexólogo puede ayudar de muchas maneras. Revunets es una de las pocas sexólogas del país que trabaja con militares. “Descubro qué le pasa exactamente al paciente, le pregunto cómo se siente y, en función de ello, le doy consejos, ya sea sobre cómo y qué hacer desde un punto de vista técnico, sobre qué medicamentos tomar o sobre ayuda psicológica”.

La guerra ha generado un número sin precedentes de personas heridas, una situación para la que Ucrania no estaba preparada. La falta de información sobre la rehabilitación sexual ha motivado a la organización ucraniana Veteran Hub, dedicada específicamente a apoyar a los veteranos de guerra y a sus familias, a estudiar el tema.

En 2023, los investigadores del Centro de Veteranos realizaron 39 entrevistas exhaustivas con soldados heridos y sus parejas. Entre otras cosas, los entrevistados hablaron de forma anónima sobre su vida sexual después de la lesión.

Los investigadores descubrieron que el sexo en sí había cambiado para muchos. Por ejemplo, después de sufrir una lesión, algunos encuestados comenzaron a prepararse o planificar las relaciones sexuales debido a los cambios físicos.

Uno de los veteranos que mantiene una relación duradera dijo sobre los médicos que lo trataron: “Me dijeron que tuviera relaciones sexuales, pero nadie me dijo cómo. Si hablamos de la parte técnica, es muy importante”. Dijo a los investigadores que, sin recursos formales a su disposición, los hombres tenían que transmitir la información “de boca en boca”.

En respuesta a los hallazgos de los investigadores, Veteran Hub creó una guía para veteranos sobre cómo restaurar su vida sexual después de ser heridos.

“Hemos visto que hay una gran demanda de este tema. Después de la rehabilitación física, la gente empieza a preguntarse si podrá nadar en el mar, ir a esquiar, tener citas o tener relaciones sexuales. Y normalmente nadie puede responder a estas preguntas”, afirma la directora del proyecto Veteran Hub, Kateryna Skorohod.

Olga Serdyuk, directora del Programa de Educación Sexual de la red de centros de rehabilitación Recovery, explica: “Hay que tener en cuenta que una persona herida trabaja con diferentes especialistas: cirujanos, fisioterapeutas, psicólogos, en su camino hacia la rehabilitación. Como en Ucrania no hay suficientes sexólogos, estos médicos deben estar dispuestos a que la persona se sincere con ellos y hable sobre la rehabilitación sexual”.

Para ayudar a ampliar sus conocimientos, Recovery lanzó un curso llamado “Vida sexual” para capacitar a médicos y otros profesionales que trabajan con soldados ucranianos.

Una lesión grave cambia la vida no solo del veterano sino también de su pareja, explicó Serdyuk.

“Por alguna razón, la sociedad ucraniana cree que una buena esposa debe cuidar de su marido por sí sola, incluso si existe la oportunidad de obtener ayuda. Una mujer se convierte en cuidadora. ¿De qué tipo de sexo podemos hablar entonces?”, dijo Serdyuk, refiriéndose a cómo las presiones de cuidar a tiempo completo pueden reducir la capacidad de una pareja para explorar caminos hacia la satisfacción sexual.

“Aunque se trate de una disfunción completa o de la ausencia de genitales, una persona [que ha sufrido una lesión] puede tener un orgasmo placentero. Hay que trabajar con las fantasías, estudiar el propio cuerpo”.

La gente necesita aprender a aceptarse de una nueva manera y creer en su integridad, en su cuerpo, dijo Serdyuk.

En Ucrania, a medida que aumentan las víctimas, surgen cada vez más debates en torno a las discapacidades.

El popular programa de citas “The Bachelor” ha llevado el debate al ámbito general, con el veterano ucraniano, de 26 años, Oleksandr Budko, quien perdió ambas piernas en la guerra, elegido como la estrella de la última temporada.

El episodio con una escena íntima emitido en noviembre se convirtió en uno de los más populares de la temporada. Según datos de Starlight Media, un grupo de radiodifusión ucraniano, lo vieron alrededor de 2,8 millones de personas en todo el país, lo que lo convirtió en el programa más visto el día de su emisión.

Un episodio del programa de televisión “The Bachelor” presentó una escena íntima con la estrella de la temporada, el veterano ucraniano, de 26 años, Oleksandr Budko, quien perdió ambas piernas en la guerra.

“Esta es la primera vez en la historia del programa entre todos los países del mundo que un hombre con una doble amputación se convierte en el soltero”, dijo la productora del programa Anna Kalyna a CNN.

“Nos preocupaba cómo reaccionaría la gente al ver el cuerpo de una persona con amputaciones visibles en un contexto tan íntimo. No hay representación de personas que viven con lesiones en Ucrania y no sabíamos cómo reaccionaría la gente. Fue un gran desafío, pero salió bien”.

Kalyna cree que el público estaba interesado, en parte, porque se dan cuenta de que en estos tiempos de guerra sus propios seres queridos podrían resultar heridos en cualquier momento.

En su página de Instagram, Budko dijo que no participaba en el programa para convencer a nadie de nada ni para demostrar su “normalidad”.

“Mis prótesis o incluso, a veces, mi silla de ruedas son solo una parte de mí, pero no lo que me define”, publicó. “El hecho de que tenga una discapacidad no me hace menos digno de amor o de una vida feliz. Y es importante entender esto”.

Budko también publicó que su primera experiencia sexual después de la lesión “no fue solo sexo, sino un paso atrás en la vida”.

Entre los participantes del curso “Vida sexual” de Recovery se encuentra Oleksandr Batalov. El comandante de la unidad de infantería, que trabaja como osteópata en la vida civil, perdió una pierna en una feroz batalla en el frente. Recuerda que le llevó tiempo acostumbrarse a su nuevo cuerpo.

“Al principio, con un trauma así, no querías que nadie te mirara. Pero mi mujer me dio un gran apoyo. Así que me recuperé. Elegí la vida, no el sufrimiento”, afirmó. El psicólogo me ayudó mucho, añadió.

En los hospitales hay muy pocos sexólogos, afirma, pero los hombres que han sufrido lesiones graves hablan de sexo entre ellos, y eso es importante. Sin embargo, “también necesitan tener especialistas con los que puedan hablar”, afirma Batalov.

Por eso ha empezado este curso. “Si has sobrevivido, tienes que vivir. A pesar de la lesión, mi vida es plena e interesante, quiero irme a estudiar y compartir mis conocimientos”, afirma Batalov, que ahora vuelve a trabajar como osteópata.

Lo mismo le ocurre a Tsymbaliuk, la médica de combate herida. Ella decidió vivir una vida plena a toda costa. Su novio no se dio por vencido y le propuso matrimonio nuevamente.

Después de meses de rehabilitación en Alemania y, más tarde, en el Centro de Superhumanos de Ucrania, finalmente se casó con él, dándose cuenta de que “estaba llena de amor y quería cumplirlo”. Hace cuatro meses, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos.

“No escondo mi prótesis. Estoy viviendo una vida plena y soy feliz”, afirmó.

Victoria Butenko, de CNN, contribuyó con este informe.

