Figuras destacadas y a seguir en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela

La fascinante calidad técnica de Deivid Washington de Brasil, las subyugantes destrezas de Kevin Arroyo y Kendry Páez, de Ecuador. La deslumbrante habilidad de Claudio Echeverri, o la pasta del súper crack Julio Soler, de Argentina. La notable destreza física y juego técnico de Diego León de Paraguay, la multiplicidad de recursos técnicos de Mauro Zalazar de Uruguay. El tremendo poder de gol de Óscar Perea de Colombia o la admirable personalidad y sentido táctico de Nicola Profeta, de Venezuela, son solo algunas de las joyas que veremos en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela.

Cada torneo de esta categoría de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) es una invitación a ver figuras que ya despuntan, no solo en la región, sino que en varios casos ya fueron adquiridos por importantes clubes de Europa. Aquí hacemos un repaso de quienes ya han dado muestras de sus cautivantes talentos de cara a este importante evento futbolístico.

El importante certamen comenzará este jueves 23 y ya fue ratificado por la Conmebol en los últimos días, pese a reclamos de algunas delegaciones dada la situación política reinante en el país. El torneo se llevará a cabo entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Las 10 delegaciones se dividirán en dos grupos de cinco equipos cada una. Pasarán a la fase final los tres primeros de cada grupo. En el hexagonal final competirán todos contra todos, siendo los primeros cuatro quienes se clasificarán para el Mundial que se disputará promediando el año en Chile.

Brasil, Uruguay y Argentina son los principales candidatos al título. Brasil es el último campeón del Sudamericano Sub 20 disputado en 2023 en Colombia. La Verdeamarelha es además la máxima ganadora de este torneo consagrándose en 16 ocasiones. Uruguay es el actual subcampeón sudamericano, ganó este certamen en ocho ocasiones y es el actual campeón Mundial tras la gran conquista en el certamen en Argentina 2023. La Albiceleste ganó el certamen en cinco ocasiones y es el máximo campeón mundial en la categoría con seis títulos. Los tres equipos están plagados de figuras y apuntan a la coronación. Otro equipo de mucha calidad y que quiere dar el golpe es Ecuador, que llega con gran plantel y quiere conquistar su segundo título en la historia.

Claudio Echeverri: la flamante adquisición del Manchester City es dueño de un talento superlativo. Este mediocampista ofensivo tiene una habilidad endemoniada que se funde con un manejo admirable del balón en velocidad. Su estilo vertical de juego, más sus transiciones rápidas y estupenda pegada, le otorgan un tremendo poder de gol a La Albiceleste. Líder del equipo argentino y con rodaje en la Sub 17, ha tenido vibrantes apariciones en River Plate como para destacarse en este certamen

Franco Mastantouno: el volante de River Plate tiene habilidad, elegancia, gran visión de juego, poder de gol y se destaca por sus asistencias. La pelota parada es otra de sus virtudes. Pretendido por el PSG.

Julio Soler: este lateral izquierdo surgido en Argentinos Juniors, pasó luego a Lanús que fue donde terminó destacándose con gran suceso. Lo quiso el Liverpool (entre otros grandes equipos de Europa), y se lo terminó llevando el Bournemouth. Es una de las grandes promesas del fútbol argentino, basado en su admirable jerarquía, su notable técnica y visión de juego tanto en defensa como en ataque. Estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya ha sido convocado por Lionel Scaloni para la selección mayor.

Alex Woiski: es una de las recientes apariciones que con base a su poder de gol se ha ganado convocatorias en la Selección Argentina. De padre español y madre argentina, fue figura medular del Sub 19 del Deportivo Mallorca que se adjudicó recientemente la Copa del Rey Juvenil, torneo en el cual marcó cuatro goles.

Rechazó ofertas para jugar en la Selección Italiana y de Estados Unidos. Javier Mascherano lo convocó para el Sub 20 en 2024 y también sumó minutos en la Selección Argentina Sub 23. Su sello distintivo es su admirable lectura de juego en ataque, es resolutivo en posición ofensiva y letal dentro del área.

Moisés Paniagua: este centro delantero fue convocado en 2022 a la Sub 17 y desde entonces se ha ganado un lugar destacado en la actual Sub 20. Tiene gran poder de gol, importante remate, gran lectura de juego y gran despliegue son su carta de presentación. Se destaca en el Always Ready de su país.

Breno Bidon: mediocampista del Corinthians, poseedor de una clase subyugante, dueño de una habilidad exquisita y proveedor de una elegancia de varios quilates. Tiene además una tremenda pegada, gran entrega física y riqueza táctica. Se ha destacado como gran figura en la conquista de la Copinha que ganó el Corinthians en 2024. Ya ha sumado minutos en la Copa de Brasil y en la Copa Sudamericana. El Bayern Munich y la Liga Premier tienen sus ojos puestos en esta joya. El Corinthians lo cotizó en US$ 100 millones.

Gabriel Moscardo: centrocampista del PSG, que fue cedido al Stade de Reims, el cual posee la base de su talento en su asombroso despliegue, su lectura admirable de recupero del balón, su gran vigor físico y su magnífica técnica en el uno a uno. Sus rápidas transiciones lo hacen pasar raudamente de defensa a ataque dada su gran dinámica.

Deivid Washington: este delantero destacó en el Santos en la categoría Sub 17.

Sus impecables y grandes zancadas, sumado a la estética de sus desplazamientos y su depurada técnica han causado un gran impacto. Actualmente es jugador del Chelsea donde su nombre ya es fuerte. Tiene además atributos notables en su juego asociativo, es un gran asistidor y es temible en el mano a mano.

Rayan Vitor: centrodelantero de poderoso portento físico perteneciente al Vasco da Gama. Conjuga habilidad en su pierna zurda, maravillosa técnica y una intimidante presencia en la ofensiva. Gran poder de gol. Figura de la Verdeamarelha que ganó el Sudamericano Sub 17. El FC Barcelona lo tiene como uno de sus objetivos.

Pedro: atacante surgido en el Corinthians que tiene en su técnica velocidad, lectura admirable del juego, es dueño de un gran remate y posee un regate poderoso en el mano a mano. Actualmente es jugador del Zenit de Rusia. Ya se destacó en el Sub 17 de su país.

Wesley: atacante de temible juego físico, afinada técnica, fuerte personalidad y gran poder de gol. Gran aceleración, poderoso fútbol vertical, que lanzado en ataque resulta un tsunami para la defensa rival. Surgido en el Corinthians, rápidamente llamó la atención de varios clubes del exterior, siendo el Al-Nassr el club que se lo terminó llevando. El equipo de Arabia Saudita pagó US$ 20 millones por el ahora compañero de Cristiano Rolando.

Pedro Lima: lateral derecho del Wolverhampton que se destaca por su buena técnica, su gran presencia en territorio rival, siendo una atacante más, y estupendos remates de media distancia.

Damián Pizarro: el actual jugador de la Udinese de Italia es un goleador nato.

Poderosa presencia física, imponente en el juego aéreo y dueño de estupendos cabezazos. El área es su hábitat natural, destacándose en el juego del anticipo y grandes remates.

Carlos Sarabia: lateral de Millonarios que destaca por la férrea marca, gran entrega y resistencia física. Es versátil y se ofrece como carta de ataque. Su gran personalidad y carácter son otros atributos que ya le valieron debutar en la primera división de club bogotano.

Óscar Perea: este notable delantero debutó en el 2022 en Atlético Nacional y su talento, potencia y habilidad dieron de qué hablar rápidamente. En dos temporadas esta joya colombiana marcó ocho goles y ganó tres títulos. Ahora su brillo lo llevó al Racing de Estrasburgo. Es dueño de un vibrante juego vertical, gran técnica y poder de gol que lo hacen un talismán especial de la selección cafetera.

Kendry Páez: es la mayor promesa actual del fútbol ecuatoriano. Tiene un guante en su pie izquierdo con el cual pinta jugadas propias de un crack. El mediocampista tiene una pegada excepcional, dribling excelso en el mano a mano, elegancia de varios kilates. Su aparición en la Sub 17 fue un rayo que iluminó con su descomunal talento. En 2024 su nivel decayó estrepitosamente. Estuvo en la selección mayor y no jugó el Mundial Sub 17. Saltar etapas y la fuerte exposición fueron una pesada mochila. La cita en Venezuela es la ocasión para volver a mostrar el talento descomunal que lo llevaron a ser comprado por el Chelsea.

Kenny Arroyo: he aquí otra gema de incandescente brillo en la selección Tri, a la misma altura de Kendry Páez. Habilidad apabullante, preciosista en cada contacto con el balón, desequilibrante absoluto en el mano a mano. Su pegada y carácter técnico impactando el balón es propia de su talento descomunal. El extremo derecho de Independiente del Valle debutó en 2024 en la selección mayor.

Michael Bermúdez: atacante de tremendo poder de gol. Pegada notable tanto de izquierda como de derecha. Olfato admirable para posicionarse en el área y con el gol entre ceja y ceja. Surgido de La Liga de Quito, destacó en la Sub 17, no debutó en la primera división, y ya es jugador del O.F.K de Belgrado, Serbia.

Diego León: es un lateral izquierdo de admirables condiciones técnicas, físicas y de carácter. Notable manejo del balón, gran dribling y fuerte en el juego físico. Se proyecta al ataque con potencia y lo hace con gran control corto del esférico. Tiene una estupenda pegada, llega al área en posición de gol y es un gran asistidor. Juega con gran suceso en Cerro Porteño donde sus grandes performances llamaron la atención del Arsenal. Pero fue el Manchester United quien se hizo de sus servicios.

Joaquín Lavega: juega como extremo izquierdo y también como delantero, ofreciendo en su menú un gran abanico de recursos. Gran pegada con ambas piernas, nítido olfato de goleador y buen manejo del balón. Se destacó en River Plate de Montevideo. Fue adquirido a fin de la temporada 2024 por Fluminense de Brasil. Ya fue convocado por Marcelo Bielsa para la selección mayor.

Germán Barbas: es un mediocampista de gran técnica, excelente en el juego asociado y notable asistidor. Su pisada de fútbol de salón es otra de sus características, tiene llegada al gol y además posee un estupendo cabezazo. Es el segundo jugador más joven en debutar en la historia de Peñarol.

Renzo Machado: centro delantero con tremendo poder de gol perteneciente a Peñarol. Fantástico cabezazo, fuerte en el juego físico, y además posee buena técnica. Es batallador en cada balón, de gran personalidad que le dieron la capitanía de la selección Celeste.

Mauro Zalazar: centrocampista con múltiples atributos. Es el prototipo del futbolista moderno. Defiende en su área, tiene gran manejo del balón, es asistidor, llegada al área rival y tiene gran poder de gol. Es dueño de una admirable pegada tanto con pelota en movimiento como en la pelota parada. Tiene la clásica garra charrúa y un desparpajo escénico que lo hacen una gran figura de la selección Celeste. Nació en España, pero es de padres uruguayos. Se destacó en el Albacete donde fue comprado por el Schalke 04.

Kervin Andrade: mediocentro ofensivo de gran técnica, estupenda pegada y gran poder de gol. Juega actualmente en el Fortaleza de Brasil.

Nicola Profeta: centrocampista de gran despliegue, recupero de balón y gran sentido táctico. De fuerte personalidad, líder de su equipo y voz de mando en la Vinotinto. Nacido en Venezuela, pero emigrado a Colombia dada la situación política de su país. Jugó en el Deportivo Cali que le valió ser convocado al Sub 15 y Sub 17 de la selección Cafetera donde tuvo gran destaque siendo el capitán. Fue convocado por la Vinotinto y se decidió a defender la camiseta de su país.

