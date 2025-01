Esto es lo que se encarecerá con los aranceles del 25% sobre las mercancías mexicanas y canadienses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que todavía tiene intención de seguir adelante con un arancel…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que todavía tiene intención de seguir adelante con un arancel general del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses, aunque dijo que esos gravámenes llegarían el 1 de febrero en lugar de su anterior amenaza del primer día, dijo Trump en una ceremonia de firma en el Despacho Oval.

Los aranceles, si se promulgan, podrían poner a prueba los bolsillos de los estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta que México y Canadá son dos de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. En conjunto, representaron el 30% del valor de todos los bienes que EE.UU. importó el año pasado, según datos federales sobre comercio.

Aunque Trump afirma que los exportadores extranjeros pagan los aranceles, los consumidores estadounidenses también tienen que pagar una parte de la factura, ya que es poco probable que los minoristas absorban totalmente los costos añadidos.

Los minoristas han tomado algunas medidas preventivas para evitar el aumento de los precios, como almacenar productos y trasladar la producción fuera de los países que podrían verse afectados por los aranceles. Pero estas medidas solo pueden proteger a los consumidores durante un tiempo. Además, muchos bienes no pueden almacenarse ni producirse en otros lugares.

Aquí es donde un arancel del 25% sobre los productos mexicanos y canadienses podría afectar más duramente a los estadounidenses.

Según los datos del Departamento de Comercio, el año pasado Estados Unidos importó de México vehículos de motor por valor de US$ 87.000 millones y piezas de vehículos por valor de US$ 64.000 millones, sin contar diciembre, los dos bienes más importados de allí ese año. (Aún no están disponibles los datos comerciales de diciembre).

Los vehículos de motor fueron también la segunda mercancía más importada por EE.UU. de Canadá el año pasado hasta noviembre, por un total de US$ 34.000 millones.

Es probable que el sector del automóvil esté “apopléjico” ante los nuevos aranceles potenciales, dijo Mary Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional. Las empresas automovilísticas estadounidenses han podido mantener bajos los costos de producción contratando a trabajadores con salarios más bajos, sobre todo en México, adonde se ha trasladado gran parte de su producción en los últimos años.

Pero ese ahorro de costos se borrará esencialmente si hay un arancel del 25%, dijo. Es poco probable que los fabricantes de automóviles trasladen su producción a otro lugar, dado que han realizado inversiones considerables en las plantas existentes en ambos países y es difícil obtener de otros lugares todas las materias primas para construir automóviles y sus piezas.

El año pasado, Estados Unidos importó de Canadá petróleo y gas por valor de US$ 97.000 millones, la principal exportación de ese país a Estados Unidos. Desde la ampliación del oleoducto canadiense Trans Mountain, Estados Unidos depende cada vez más del petróleo canadiense, según datos de la Administración de Información Energética estadounidense.

Esto ha contribuido a llevar más petróleo refinado a gran parte de la costa oeste, además de al Medio Oeste.

Cuando Trump propuso inicialmente los aranceles del 25% en noviembre, Patrick De Haan, jefe de análisis del petróleo de GasBuddy, estimó que aumentarían el costo de la gasolina para los estadounidenses entre 25 y 75 centavos de dólar por galón. Predijo que eso afectaría más directamente a los estadounidenses situados en las regiones de los Grandes Lagos, el Medio Oeste y las Rocosas.

El año pasado, Estados Unidos importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del Departamento de Agricultura. Eso incluye US$ 8.300 millones de verduras frescas, US$ 5.900 millones de cerveza y US$ 5.000 millones de licores destilados.

Constellation Brands, que importa de México las cervezas Modelo y Corona, así como el tequila Casa Noble, podría ver cómo sus costos se disparan un 16% con el arancel propuesto por Trump y probablemente tendría que subir los precios alrededor de un 4,5%, dijo Chris Carey, analista de renta variable de Wells Fargo, en una nota de noviembre.

Sin embargo, la mayor categoría de importaciones agrícolas de México el año pasado fueron las frutas frescas, con un gasto de US$ 9.000 millones, de los que US$ 3.100 millones correspondieron únicamente a aguacates.

Todos estos productos costarán ahora más a los consumidores, sobre todo porque las tiendas de comestibles y los agricultores suelen operar con un margen de beneficios muy bajo en comparación con otras industrias, lo que les da poco margen para absorber los costOs arancelarios más elevados, y en su lugar los repercutirán en los consumidores, dijo Lovely.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.