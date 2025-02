Elon Musk visita Boeing por el retraso de los nuevos aviones Air Force One

Elon Musk aprovechó su nuevo rol dedicado a la eficiencia gubernamental para visitar las operaciones de su competidor Boeing y…

Elon Musk aprovechó su nuevo rol dedicado a la eficiencia gubernamental para visitar las operaciones de su competidor Boeing y analizar la demora en la renovación de dos aviones 747 para convertirlos en la próxima generación de aviones Air Force One, dijo el martes el CEO de Boeing, Kelly Ortberg.

En una entrevista con CNBC para hablar sobre otro trimestre desastroso en los resultados financieros de Boeing, Ortberg dijo que la compañía habló con Musk, CEO de Tesla y de SpaceX, competidor de Boeing, así como con la Fuerza Aérea, sobre qué hacer para acelerar las entregas de los aviones que originalmente se suponía que se entregarían en 2022, pero que ahora no se esperan hasta al menos 2027, según los informes. Boeing no dará una nueva fecha de entrega, porque eso está en conversaciones con la Fuerza Aérea.

“El presidente quiere el avión antes, así que estamos trabajando con Elon y el equipo para determinar qué podemos hacer para acelerar el cronograma”, dijo Ortberg en CNBC. Además, calificó las conversaciones con Musk de “constructivas”.

“Sinceramente, están analizando aspectos del contrato o del proceso que nos están frenando y que no aportan valor”, afirmó.

Aunque anteriormente se había reportado una visita de Musk a Boeing el 18 de diciembre, la declaración de Ortberg de que la compañía continúa trabajando con Musk es nueva.

Ortberg dijo que también habló con el presidente Donald Trump. “Está muy centrado en los empleos estadounidenses”, dijo a la CNBC. “Construimos estos aviones en Estados Unidos y los exportamos a todo el mundo. Por eso, creo que el Gobierno va a brindar un gran apoyo, no solo a Boeing, sino a toda la industria aeroespacial”.

Sin embargo, en una llamada con inversores más tarde por la mañana, Ortberg dijo que no había “ninguna solución milagrosa” para el programa Air Force One, conocido técnicamente como VC-25B. Air Force One es la denominación que se utiliza únicamente cuando el presidente está a bordo de un avión.

“Me siento mejor respecto de nuestra capacidad para gestionar mejor el desempeño en 2025”, dijo Ortberg.

Musk, como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), tiene la tarea de eliminar los gastos gubernamentales innecesarios. Aunque los dos aviones Air Force One superan en más de mil millones de dólares el presupuesto cada uno, esos costos recaerán sobre Boeing, no sobre los contribuyentes, como parte de los contratos de precio fijo en virtud de los cuales la Fuerza Aérea pagará US$ 3.900 millones por los dos aviones.

Los retrasos durante la pandemia limitaron la dotación de personal en las instalaciones de Texas donde se estaban añadiendo las características de seguridad requeridas por la Fuerza Aérea a los aviones 747. Los problemas en la cadena de suministro de Boeing también retrasaron el plazo de entrega. Boeing ya ha identificado US$ 2.250 millones en pérdidas para los dos aviones en resultados financieros anteriores, y el martes asumió otros US$ 1.700 millones por contratos militares, incluido el VC-25B, aunque no desglosó cuánto de ese costo correspondió a los aviones Air Force One.

Los últimos US$ 1.700 millones en cargos por pérdidas de contratos militares fueron sólo una parte de los problemas de Boeing, que el martes informó una pérdida operativa básica de US$ 4.000 millones en el trimestre, mucho más alta de lo que habían pronosticado los analistas. Entre los problemas se encontraba una huelga ocurrida entre mediados de septiembre hasta principios de noviembre que paralizó la producción de la mayoría de sus aviones comerciales durante tres meses, ya que tardó un mes después de la huelga en reanudarse el ensamblaje de los aviones. Sus pedidos y entregas se desplomaron en el trimestre y durante todo el año.

Los resultados del cuarto trimestre llevaron su pérdida anual a US$ 11.800 millones, justo por debajo de la pérdida neta récord de US$ 11.900 millones que informó en 2020, cuando su avión más vendido, el 737 Max, todavía estaba en tierra después de accidentes fatales en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas, y la pandemia había causado pérdidas masivas en toda la industria aérea mundial que constituye la mayor parte de la base de clientes de Boeing.

Boeing no ha reportado ganancias anuales desde 2018 y la última pérdida elevó sus pérdidas operativas básicas acumuladas a US$ 51.100 millones, por lejos las mayores pérdidas reportadas por cualquier compañía durante ese período.

Es probable que las pérdidas continúen este año. Si bien Boeing no ofrece más pronósticos sobre ganancias y pérdidas, dijo que espera gastar más efectivo del que ingresa durante el transcurso de 2025. Lo mejor que Ortberg pudo ofrecer a los inversores en su llamada del martes es que espera que el gasto de efectivo sea “una mejora significativa” con respecto a los US$ 12.000 millones que gastó el año pasado.

