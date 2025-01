El autor de “Sandman”, Neil Gaiman, niega las acusaciones de abuso sexual detalladas en un artículo de New York Magazine

El autor de libros de fantasía más vendido, Neil Gaiman, negó las acusaciones de abuso sexual formuladas por varias mujeres…

El autor de libros de fantasía más vendido, Neil Gaiman, negó las acusaciones de abuso sexual formuladas por varias mujeres que fueron reportadas recientemente en un artículo publicado el lunes por New York Magazine.

En un comunicado en su sitio web, Gaiman dijo que “nunca ha participado en actividades sexuales no consensuadas con nadie” y que los relatos de las mujeres contenían “momentos que medio reconozco y momentos que no, descripciones de cosas que sucedieron junto a cosas que, de manera enfática, no sucedieron”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Gaiman para más comentarios.

Gaiman, cuyos casi 50 libros incluyen obras que han sido adaptadas para televisión y cine, como “Good Omens”, “Coraline” y “The Sandman”, fue acusado por primera vez de abuso sexual por dos mujeres en una investigación de podcast producida por Tortoise Media en julio.

En agosto, Tortoise informó que más mujeres se habían presentado con sus propias acusaciones de agresión sexual, coerción o abuso contra el autor. Cuatro de las mujeres que hablaron con Tortoise también lo hicieron con New York Magazine. CNN no ha verificado de manera independiente sus acusaciones, que abarcan desde 1986 hasta 2022 en EE.UU., Reino Unido o Nueva Zelandia.

Sin responder a cada acusación individual, Gaiman dijo “a medida que reviso todo lo que realmente sucedió en lugar de lo que se está alegando, no acepto que haya habido abuso. Repito, nunca he participado en actividades sexuales no consensuadas con nadie”.

“Algunas de las historias horribles que se están contando simplemente nunca sucedieron, mientras que otras han sido tan distorsionadas respecto a lo que realmente sucedió que no tienen ninguna relación con la realidad”, escribió Gaiman. “Estoy preparado para asumir la responsabilidad por cualquier error que haya cometido. No estoy dispuesto a dar la espalda a la verdad, y no puedo aceptar ser descrito como alguien que no soy, y no puedo y no admitiré haber hecho cosas que no hice”.

Desde que surgieron las acusaciones contra Gaiman en julio, varios de sus proyectos de televisión y cine siguen en curso. “Good Omens” de Prime Video concluirá con un especial de 90 minutos en lugar de una tercera temporada completa, como se planeó originalmente, y Gaiman ya no recibirá crédito como productor ejecutivo, según Variety. La compañía no ha emitido una actualización pública sobre el estado de otro proyecto de Gaiman, “Anansi Boys”. CNN se ha puesto en contacto con Prime Video para comentarios.

Mientras tanto, Disney ha pausado su adaptación de “The Graveyard Book” debido a múltiples factores, incluidas las acusaciones, informó IndieWire en septiembre. CNN ha contactado a Disney para comentarios.

En Netflix, se espera que la segunda temporada de “The Sandman”, que es producida por subsidiarias de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, y se espera que se emita a finales de este año. Un portavoz de Netflix no estaba inmediatamente disponible para comentarios.

