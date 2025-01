Demi Moore gana su primer premio de interpretación: ‘Estoy en shock ahora mismo’

Demi Moore ahora es ganadora por primera vez de un Globo de Oro. El domingo, Moore recibió el premio a…

Demi Moore ahora es ganadora por primera vez de un Globo de Oro.

El domingo, Moore recibió el premio a la mejor actriz femenina en una película, musical o comedia, por su actuación en “ The Substance ”.

“Realmente no me lo esperaba. Estoy en estado de shock ahora mismo”, dijo Moore cuando subió al escenario. “He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz y me siento muy honrada y agradecida”.

Moore, de 62 años, recordó un intercambio que tuvo con un productor de cine hace unos 30 años que la llamó “actriz de palomitas de maíz”.

“En ese momento, pensé que no era algo que se me permitiera tener”, dijo sobre su victoria. “Y lo acepté y lo creí, y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo. Tal vez estaba completa, tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer”.

Apuntó que el guión de “The Substance” le llegó mientras estaba en “ese punto bajo” de su vida.

“(Entonces) llegó a mi escritorio este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado ‘The Substance’, y el universo me dijo que aún no había terminado”, continuó Moore.

La familia y los amigos de Moore celebraron su victoria y compartieron un video de su entusiasta reacción en Instagram, escribiendo “¡Lo logró!”.

“La Sustancia” es una fábula feminista con una oscura advertencia sobre los peligros de perseguir ciegamente la juventud, escrita y dirigida por la francesa Coralie Fargeat.

“Me voy a quedar con una cosa que creo que esta película nos transmite”, dijo Moore sobre la película. “En esos momentos, cuando no creemos que somos lo suficientemente inteligentes, o lo suficientemente guapas, o lo suficientemente delgadas, o lo suficientemente exitosas, o básicamente no lo suficientemente buenas, una mujer me dijo: ‘Simplemente debes saber que nunca serás suficiente, pero puedes saber el valor de tu valor si tan solo dejas de lado la vara de medir’”.

