Cómo podría ver la Corte Suprema moderna la 14ª Enmienda y la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

En los pocos días transcurridos desde que regresó a la Casa Blanca, los amplios decretos y los indultos masivos del presidente Donald Trump han hecho añicos las normas políticas y jurídicas. Pero hay uno de esos decretos que tiene una categoría propia.

El decreto que propone poner fin a la promesa constitucional de la ciudadanía por nacimiento contradice las palabras claras de la 14ª Enmienda y revertiría un hito de la Corte Suprema de 1898. Ese caso, presentado por el hijo de ciudadanos chinos, ha garantizado durante mucho tiempo la ciudadanía para cualquier persona nacida en Estados Unidos, a menos que los padres entren dentro de excepciones tan estrechas como diplomáticos extranjeros o soldados de ejércitos invasores.

La directiva de Trump recuerda la época del caso Dred Scott vs. Sandford, la infame decisión de 1857 que declaró que los negros no podían ser ciudadanos. Ese caso, que ayudó a precipitar la Guerra Civil, fue revocado por la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868.

Tal vez para contrarrestar las comparaciones con una decisión repudiada que se basaba en nociones de supremacismo blanco, el decreto se refirió a la decisión del caso Dred Scott al principio, calificándola de “decisión vergonzosa”. Pero luego la directiva reformuló la 14ª Enmienda para adaptarla a la misión de detener la inmigración de Trump y excluir a los niños nacidos de padres indocumentados.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, defensores de las libertades civiles y 24 estados y ciudades de mayoría demócrata presentaron inmediatamente una serie de demandas. La primera audiencia vinculada a esas demandas está prevista este jueves en Seattle. Los desafíos preparan el terreno para una confrontación judicial sobre un principio central de la identidad estadounidense y las garantías tejidas en la vida aquí durante más de un siglo.

Es probable que el litigio llegue a la Corte Suprema, donde Dred Scott ha sido considerado desde hace tiempo una gran “herida autoinfligida”. Pero una nueva supermayoría conservadora ha dado esperanza a los partidarios de Trump de que eventualmente pueda revertir otro precedente.

Este sería diferente.

La visión de Trump de la 14ª Enmienda entra en conflicto con el texto claro y una interpretación jurídica de hace más de un siglo. Y en contraste con otras áreas de la política y los derechos individuales, los jueces no han señalado ningún deseo de revisar el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark.

A diferencia de casos emblemáticos como Brown vs. Board of Education, New York Times vs. Sullivan y Roe vs. Wade, Wong Kim Ark y el derecho de ciudadanía por nacimiento nunca se convirtieron en temas candentes en las audiencias de confirmación de los jueces en el Senado. La ciudadanía por nacimiento tampoco ha pasado a formar parte del discurso político diario como lo ha hecho el aborto. Y a diferencia de la garantía de privacidad y otros derechos fundamentales implícitos en la Constitución, la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda es explícita.

La disposición establece que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

Otro factor distintivo de este momento: la actual mayoría de la Corte Suprema adopta un enfoque “originalista”, y la historia y la tradición que subyacen a la 14ª Enmienda y al caso de 1898 harían difícilmente justificable la revocación de Wong Kim Ark.

En un artículo publicado el año pasado en la revista Georgetown Immigration Law Journal, la profesora Sandra Rierson afirmó que el texto amplio de la 14ª Enmienda, incluida la formulación relativa a la jurisdicción, “tenía un significado claro y de larga data según el derecho consuetudinario que existía” cuando se adoptó la Enmienda, y “ese significado se reiteró y explicó a lo largo de los debates del Congreso”.

Rierson, cuyo ensayo rastreó la proliferación de propuestas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, observó que la oposición moderna ha surgido “en el contexto de una creciente hostilidad hacia los inmigrantes, especialmente hacia los inmigrantes no blancos”.

Después de que Trump emitiera su decreto esta semana, Rierson, que enseña en el Western State College of Law de California, postuló que los jueces conservadores que controlan el tribunal serían, basándose en su propio razonamiento, poco propensos a revertir el precedente.

“Si lo que realmente les preocupa es la historia y la tradición en Estados Unidos”, dijo a CNN, sería difícil aceptar el decreto de Trump.

“Wong Kim Ark salió en un momento de fobia antiinmigrante que ciertamente rivaliza con lo que tenemos hoy”, agregó. “No es que los jueces no entendieran la hostilidad hacia la inmigración (…). Los políticos siempre han explotado el miedo al otro”.

Durante la década de 1890, el fervor antiinmigrante estuvo dirigido especialmente contra los chinos. El caso comenzó cuando Wong Kim Ark, con aproximadamente 21 años, salió de Estados Unidos para visitar a unos parientes en China y a su regreso se le denegó la entrada, alegando que carecía de la ciudadanía estadounidense.

En su fallo de 1898, la mayoría de la Corte Suprema dijo que las palabras claras de la 14ª Enmienda protegían al hijo de ciudadanos chinos nacido en Estados Unidos.

“La Enmienda, en palabras claras y en intención manifiesta, incluye a los hijos nacidos, dentro del territorio de Estados Unidos, de todas las demás personas, de cualquier raza o color, domiciliadas dentro de Estados Unidos”, escribió el juez Horace Gray para la mayoría. “Todo ciudadano o sujeto de otro país, mientras esté domiciliado aquí, está bajo la lealtad y la protección, y en consecuencia sujeto a la jurisdicción, de los Estados Unidos”.

El tribunal concluyó: “Sostener que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución excluye de la ciudadanía a los hijos, nacidos en Estados Unidos, de ciudadanos o sujetos de otros países sería negar la ciudadanía a miles de personas de filiación inglesa, escocesa, irlandesa, alemana o de otros países europeos que siempre han sido considerados y tratados como ciudadanos de Estados Unidos”.

El tribunal señaló que los padres de Wong Kim Ark tenían en ese momento “un domicilio y residencia permanentes en Estados Unidos”, pero no condicionó su interpretación de la 14ª Enmienda a ese hecho.

La serie de demandas que se han presentado desde el lunes enfatizan el daño potencial a personas individuales bajo esta orden de Trump.

A nivel nacional, según la demanda que se escuchará el jueves en Seattle, en 2022 “hubo aproximadamente 255.000 nacimientos de niños ciudadanos de madres no ciudadanas sin estatus legal (indocumentadas) y aproximadamente 153.000 nacimientos de dos padres indocumentados”.

El expediente expone las consecuencias para los niños, que perderían el derecho a prestaciones vitales y servicios sociales. Los adultos no podrían obtener números de la Seguridad Social ni trabajar legalmente.

Y no podrían votar. En general, afirma la demanda, los nuevos afectados “se verán colocados en posiciones de inestabilidad e inseguridad de por vida como parte de una nueva clase marginada en Estados Unidos”.

Desde que Trump se presentó por primera vez a la presidencia en 2016, ha arremetido contra la ciudadanía por derecho de nacimiento. Durante su campaña para 2024, prometió que el primer día de su segundo mandato ordenaría el fin de la ciudadanía por nacimiento que, insistió, estaba “basada en un mito histórico y en una malinterpretación deliberada de la ley”.

El lunes, tras jurar de nuevo su cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, Trump expuso su orden llamada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.

Comenzó afirmando que “el privilegio de la ciudadanía de Estados Unidos es un regalo que no tiene precio”.

Dijo que Dred Scott malinterpretó la Constitución “al excluir permanentemente a las personas de ascendencia africana de la elegibilidad para la ciudadanía de Estados Unidos basándose únicamente en su raza”.

Luego afirmó: “Pero nunca se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos. La Decimocuarta Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas nacidas en Estados Unidos pero no ‘sujetas a su jurisdicción’”.

Rechazando la interpretación arraigada de la cláusula de Ciudadanía, Trump estableció dos nuevas categorías de personas nacidas en EE.UU. que no estarían cubiertas: aquellas cuya madre se encontraba irregularmente en EE.UU. y cuyo padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento del niño, y aquellas cuya madre se encontraba en EE.UU. con un visado legal pero temporal (como un visado de estudiante o turista) y cuyo padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento.

Dijo que su decreto del 20 de enero entraría en vigor en 30 días.

La limitación de Trump a la 14ª Enmienda se hace eco de teorías jurídicas, hasta ahora marginales, según las cuales la frase “sujeto a la jurisdicción” de Estados Unidos no alcanzaría a los inmigrantes indocumentados.

El exprofesor de Derecho de Chapman John Eastman, uno de los críticos más prominentes de la ciudadanía por nacimiento y un estratega detrás del fallido desafío de Trump a los resultados de las elecciones de 2020, argumentó que la 14 Enmienda cubría a las personas sujetas a una jurisdicción política “completa” sin lealtad en otro lugar.

“El juez Gray simplemente no apreció… que hay una diferencia entre la jurisdicción territorial y la jurisdicción más completa, que obliga a la lealtad, que codificó la 14 Enmienda”, escribió Eastman en la Revista de Derecho de la Universidad de Richmond, sosteniendo que el tribunal de 1898 interpretó erróneamente la restricción de “jurisdicción” para cubrir una categoría discreta, como los hijos de diplomáticos.

Eastman argumentó que la opinión de la mayoría en el caso Wong Kim Ark también estaba “en desacuerdo” con los principios subyacentes al poder soberano de naturalización. “Lo que significaba, fundamentalmente, era que los extranjeros podían conseguir la ciudadanía estadounidense para sus hijos de forma unilateral, simplemente por dar a luz en suelo estadounidense, independientemente de que su llegada a las costas de Estados Unidos fuera legal o ilegal, temporal o permanente”.

Ningún caso actual apoyaría la postura de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Sin embargo, rastros de su retórica sobre los inmigrantes que “invaden” Estados Unidos surgieron el año pasado en una opinión del juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos James Ho que podría, tal vez, eventualmente ser utilizada para promover la postura del presidente.

En una opinión concurrente en una disputa no relacionada con la ciudadanía por derecho de nacimiento, Ho, un designado por Trump en 2018 en el tribunal federal de apelaciones que cubre Texas, Louisiana y Mississippi, fue receptivo a los argumentos de que la inmigración ilegal en la frontera de Texas podría constituir una “invasión”. Ese lenguaje podría evocar una excepción a la interpretación establecida de la Enmienda 14, para los hijos de ejércitos invasores.

El juez Ho ha reforzado a menudo las teorías conservadoras emergentes. Sin embargo, antes de sentarse en el banquillo, escribió un ensayo en el que abordaba directamente la ciudadanía por derecho de nacimiento y afirmaba que la 14ª Enmienda y el caso Wong Kim Ark protegían a los hijos de inmigrantes indocumentados.

“Las tres ramas de nuestro gobierno -el Congreso, los tribunales y el Poder Ejecutivo- están de acuerdo en que la Cláusula de Ciudadanía se aplica tanto a los hijos de extranjeros como a los de ciudadanos”, afirmó en un ensayo publicado en 2006 en The Green Bag.

Ho concluyó con una advertencia en caso de que se retirara la ciudadanía por derecho de nacimiento: “Estén atentos: Dred Scott II podría llegar pronto a un tribunal federal cercano”.

El presidente de la Corte Suprema, Roberts, no recibió preguntas sobre el caso Wong Kim Ark durante sus audiencias de confirmación en el Senado en 2005. Pero se habló de Dred Scott y Roberts respondió calificándolo como “tal vez los ejemplos más atroces de activismo judicial de nuestra historia… en el que la Corte fue mucho más allá de lo necesario para decidir el caso”.

“Y realmente, creo que los historiadores dirían que la Corte Suprema trató de ponerse en la posición de resolver la disputa sobre la extensión de la esclavitud, y resolverla de una manera particular que pensó que era la mejor para la Nación”, añadió. “Y vimos las desastrosas consecuencias que se derivaron de ello”.

Desde entonces, Roberts también ha aludido a Dred Scott en términos de su propio legado.

“Te preguntas si vas a ser John Marshall o vas a ser Roger Taney”, dijo en 2010, contrastando al gran presidente de la Corte Suprema en el siglo XIX con el presidente de la Corte que escribió el fallo de Dred Scott.

“La respuesta es, por supuesto, que no vas a ser John Marshall”, dijo Roberts. “Pero quieres evitar el peligro de ser Roger Taney”.

