CNN verifica: Trump colma de afirmaciones falsas su entrevista en el Despacho Oval

El presidente Donald Trump ofreció este miércoles una entrevista en Fox News en la que repitió numerosas afirmaciones falsas que…

El presidente Donald Trump ofreció este miércoles una entrevista en Fox News en la que repitió numerosas afirmaciones falsas que ya había hecho durante sus primeros tres días de regreso a la Casa Blanca.

En una conversación con el presentador de Fox News y ferviente partidario Sean Hannity en el Despacho Oval, Trump repitió declaraciones inexactas relacionadas con las elecciones de 2020 y 2024, la inmigración y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, además de una nueva y muy cuestionable afirmación de que los ataques a agentes de Policía ese día, algunos de ellos brutales, fueron “incidentes muy menores”.

Aquí un chequeo de hechos sobre 11 de sus declaraciones.

La comisión del 6 de enero y los registros: Trump repitió su afirmación falsa de que la comisión selecta de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio “borró y destruyó toda la información que recopilaron”, reiterando más tarde en la entrevista que la comisión “destruyó todo el trabajo realizado durante dos años”.

La afirmación de Trump de que “toda” la información recopilada por la comisión fue eliminada no se acerca ni remotamente a la verdad. Aunque hubo una disputa de larga data entre republicanos y demócratas sobre el estado de ciertos registros de la comisión que los republicanos dijeron que debían haberse archivado y que el presidente demócrata de la comisión, el representante Bennie Thompson, argumentó que no tenían que ser archivados –por ejemplo, porque, según él, no fueron útiles para la investigación de la comisión–, la comisión preservó una gran cantidad de evidencia.

Como reportó FactCheck.org, la comisión no solo publicó un informe final de más de 800 páginas, sino también transcripciones de entrevistas con más de 140 testigos y, según Thompson, el personal de la comisión trabajó con los Archivos Nacionales y la Administración de Documentos y otros organismos gubernamentales “en la preparación de más de un millón de registros de la comisión selecta para su publicación y archivo”.

Nancy Pelosi y el 6 de enero: Trump repitió su falsa afirmación de que la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, está “grabada admitiendo” que Trump le ofreció 10.000 soldados antes del 6 de enero de 2021, explicando que se refería a imágenes tomadas por la hija de Pelosi.

Eso no es lo que muestran las imágenes, y Pelosi nunca admitió haber rechazado una oferta de 10.000 soldados de Trump. De hecho, ha dicho consistentemente que nunca recibió tal oferta, y no habría tenido el poder de rechazarla incluso si se le hubiera hecho, ya que es el presidente, no la presidenta de la Cámara, quien comanda la Guardia Nacional del distrito de Columbia.

En el video grabado por la hija cineasta de Pelosi, Alexandra Pelosi, el 6 de enero y posteriormente obtenido por los republicanos de la Cámara, quienes publicaron un fragmento de 42 segundos en redes sociales en junio, Pelosi aparece expresando frustración por la seguridad inadecuada en el Capitolio, y en un momento dice: “Asumo la responsabilidad por no haberlos hecho prepararse para más”. Pero esa declaración general no es una admisión específica de que rechazó una oferta de 10.000 tropas de Trump.

De hecho, otra parte del video parece contradecir la afirmación de Trump de que ella rechazó la Guardia Nacional. Pelosi dice: “¿Por qué no estaba la Guardia Nacional ahí desde el principio?”

Después de que Trump comenzó a referirse a este video en junio, el portavoz de Pelosi, Aaron Bennett, dijo en un correo electrónico a CNN: “Numerosos verificadores de hechos independientes confirmaron una y otra vez que la presidenta Pelosi no planeó su propio asesinato el 6 de enero. Clips seleccionados y sacados de contexto no cambian el hecho de que la presidenta de la Cámara no está a cargo de la seguridad del Complejo del Capitolio, ni el 6 de enero ni en cualquier otro día”.

El voto de los jóvenes en 2024: Trump repitió una afirmación falsa que hizo repetidamente esta semana sobre su supuesto desempeño con los votantes jóvenes en las elecciones de 2024, declarando esta vez: “Gané entre los jóvenes por 36 puntos”.

No dijo cómo definía el “voto juvenil”, y su equipo de transición no respondió a la solicitud de CNN para aclararlo a principios de esta semana, pero no hay fundamento para su afirmación bajo ninguna definición razonable.

Dado que los votos en las elecciones de EE.UU. se emiten de forma secreta, no existe una fuente oficial de información sobre a quién apoyaron los diferentes subgrupos de votantes en ninguna elección presidencial. Pero existen encuestas, y múltiples sondeos de alta calidad encontraron que Trump no ganó el voto juvenil en 2024, y mucho menos por 36 puntos, aunque es cierto que le fue mejor entre los votantes jóvenes que en las elecciones de 2020. Según los datos de las encuestas de salida de CNN, la vicepresidenta Kamala Harris venció a Trump 54% contra 43% entre los votantes de 18-24 años, 53% contra 45% entre los votantes de 25-29 años y 51% contra 45% entre los votantes de 30-39 años.

Como todas las encuestas, las de salida son estimaciones de cómo votó un grupo particular, por lo que existe un margen de error. Pero las estimaciones de VoteCast de Associated Press, recopiladas con una metodología diferente, también encontraron que Harris prevaleció entre los votantes jóvenes. Incluso si los márgenes reales de Harris fueran más pequeños que los encontrados por CNN o Associated Press, no hay indicios de que Trump dominara a Harris entre los votantes jóvenes como afirmó.

Total de votos de Trump en 2020: Trump dijo que “se informó que obtuve casi 75 millones de votos” en las elecciones de 2020 que perdió, y luego afirmó falsamente que esa cifra no era precisa: “Esos eran sus números. No eran los números, eran sus números”. Esto es absurdo; los votos fueron contados e informados con precisión, y el total de votos de Trump –aproximadamente 74,2 millones– es su cifra real.

Legitimidad de las elecciones de 2020: Trump defendió a sus seguidores que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, diciendo: “Sabían que la elección fue manipulada y estaban protestando por el voto”. Dejando de lado la descripción del violento asalto como una mera protesta, su descripción de las elecciones es falsa: su habitual mentira desacreditada. La derrota de Trump frente a Joe Biden fue completamente legítima.

Demócratas y elecciones: Trump describió a la administración de Biden como tramposos en las elecciones, diciendo que “lo único en lo que son realmente buenos es haciendo trampa” y que “cualquiera que haga trampa tanto y tan bien no es estúpido”. Esto es absurdo. Las elecciones en EE.UU. son libres y seguras; Biden venció a Trump en una elección libre y justa en 2020 realizada mientras Trump era presidente, y Trump venció a la entonces vicepresidenta Kamala Harris en una elección libre y justa en 2024 realizada mientras Biden era presidente.

El número de migrantes bajo Biden: Trump dijo que cree que el número de migrantes que ingresó al país bajo el presidente Joe Biden es “21 millones”. Esta cifra es incorrecta. Hasta diciembre, el país había registrado menos de 11 millones de “encuentros” con migrantes durante la administración Biden, incluyendo millones que fueron rápidamente expulsados del país; incluso sumando a los llamados evasores que evitaron ser detectados, estimados por republicanos de la Cámara en aproximadamente 2,2 millones, no hay forma de que el total sea “21 millones”.

Migración, prisiones e instituciones mentales: Trump repitió su frecuente afirmación sin fundamento de que países extranjeros “vaciaron sus cárceles” para enviar prisioneros a Estados Unidos; señaló a Venezuela y luego repitió más tarde que “las cárceles de todo el mundo fueron vaciadas en nuestro país”.

No hay evidencia para las afirmaciones de Trump, que su propia campaña presidencial no pudo corroborar, y expertos en Venezuela y la situación carcelaria global dijeron que no vieron tal evidencia.

“No tenemos evidencia de que el Gobierno venezolano esté vaciando sus cárceles o instituciones de salud mental para enviarlas fuera del país; es decir, a EE.UU. o cualquier otro país”, dijo Roberto Briceño-León, fundador y director del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización independiente que rastrea la violencia en el país, en un correo electrónico a CNN en junio, después de que Trump hiciera afirmaciones similares.

Trump ha intentado en ocasiones respaldar estas afirmaciones haciendo otra declaración de que la población carcelaria global está en descenso. Pero eso también es falso. La población carcelaria global registrada aumentó de octubre de 2021 a abril de 2024, pasando de unos 10,77 millones de personas a unos 10,99 millones, según la Lista de Población Carcelaria Global compilada por expertos del Reino Unido.

“Hago una búsqueda diaria de noticias para ver qué está pasando en las cárceles de todo el mundo y no vi absolutamente ninguna evidencia de que algún país esté vaciando sus cárceles y enviándolas todas a EE.UU.”, dijo Helen Fair, coautora de la lista de población carcelaria e investigadora en el Instituto de Investigación en Crimen y Política de Justicia de Birkbeck, Universidad de Londres, en junio, cuando Trump hizo una afirmación simila

“El Congo”, prisiones y migración: Trump repitió su afirmación infundada de que “el Congo” ha “vaciado sus prisiones hacia Estados Unidos”. Expertos tanto en la República Democrática del Congo como en la vecina República del Congo han dicho a CNN que no hay evidencia de estas afirmaciones, que la propia campaña presidencial de Trump no pudo corroborar, y el Gobierno de cada uno de estos países ha dicho a CNN que las afirmaciones son infundadas.

Adam Schiff y la controversia de Ucrania de Trump: Trump retomó una historia falsa que ha contado durante años sobre algo que ocurrió durante la saga de su juicio político relacionado con la llamada de 2019 en la que presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a Biden.

Trump dijo que Adam Schiff, un demócrata de California que en ese momento era miembro de la Cámara de Representantes y ahora es miembro del Senado, “se inventó la historia”, pero luego, “después de que la inventó, se dieron cuenta de que había una grabación de la conversación hecha por… ya saben, supongo que por el Departamento de Estado, no sé, cuando haces llamadas a veces graban”.

En realidad, nunca se reveló ni se publicó ninguna grabación de la llamada de Trump con Zelensky; más de cinco años después, no hay ninguna grabación conocida de la conversación.

Lo que la Casa Blanca de Trump publicó, antes de que Schiff hiciera los comentarios de 2019 que Trump criticaba aquí, fue una transcripción escrita preliminar de la llamada, y fue esta transcripción muy básica la que Schiff utilizó como base para una interpretación exagerada, a veces engañosa, de lo que Trump supuestamente dijo en la llamada.

En otras palabras, no hay base para la historia de Trump de que Schiff inventó lo que Trump supuestamente le dijo a Zelensky y luego se sintió avergonzado por una posterior divulgación de lo que Trump realmente dijo; la divulgación de lo que Trump realmente dijo ocurrió primero.

Los recortes de impuestos de Trump: Trump repitió su falsa afirmación familiar de que “obtuvimos el mayor recorte de impuestos en la historia” durante su primera presidencia.

Los análisis de expertos encontraron que su ley de recorte de impuestos de 2017 no fue el mayor de la historia de EE.UU., ni como porcentaje del producto interno bruto ni en dólares ajustados por inflación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.