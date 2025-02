CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 544½ 564¾ 544½ 562½ +17¼ May 558½ 577¾ 558½ 576 +17¼ Jul 570 589½ 570 588 +17¾ Sep 584½ 603 584½ 601½ +17¼ Dec 603½ 621¼ 603½ 620 +16½ Mar 621¾ 636¼ 621¾ 636¼ +16¼ May 636½ 645 636½ 644½ +15¾ Jul 628 640¾ 628 640½ +15½ Sep 641½ 648¼ 641½ 648¼ +14 Dec 654 660 654 660 +12½ Mar 669¾ +12½ May 662½ +14½ Jul 633¾ +15½ Est. sales 141,411. Tue.’s sales 131,756 Tue.’s open int 494,400 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 485 497½ 485 497 +11¾ May 495½ 508 495½ 507½ +11½ Jul 497¼ 509¼ 497¼ 509 +10¾ Sep 462 470¼ 462 470 +7¼ Dec 460¾ 467¼ 460½ 466¾ +5¾ Mar 472 478 472 477¾ +5½ May 481 484¼ 481 484¼ +5¼ Jul 482 487¼ 482 487 +5 Sep 465¾ 467½ 465¾ 467½ +3¾ Dec 462 465¾ 462 465½ +3½ Mar 476¼ 476½ 476 476 +2¾ May 482 +3 Jul 484 484 483¾ 483¾ +3¼ Sep 472½ +3¼ Dec 458½ 460¼ 458½ 460¼ +1½ Jul 477¼ +1½ Dec 459 +1 Est. sales 441,302. Tue.’s sales 409,091 Tue.’s open int 1,980,020, up 11,372 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 348½ 354½ 348½ 350 +1 May 359¾ 359¾ 355½ 355½ —1¼ Jul 360 360 359¼ 359¼ — ¼ Sep 355 — ¼ Dec 360 — ¼ Mar 363½ — ¼ May 369½ — ¼ Jul 345¾ — ¼ Sep 361½ — ¼ Dec 364 — ¼ Jul 364 — ¼ Sep 358¼ — ¼ Est. sales 993. Tue.’s sales 993 Tue.’s open int 3,885 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1045 1061¾ 1044½ 1060½ +15½ May 1059½ 1076¾ 1059½ 1075¼ +15¾ Jul 1072 1090½ 1072 1088¾ +16½ Aug 1067½ 1084½ 1067½ 1082½ +16¼ Sep 1048¾ 1064¾ 1048 1062½ +15¾ Nov 1047 1066 1047 1063½ +16 Jan 1056½ 1073½ 1056½ 1071½ +15¾ Mar 1056½ 1071 1056½ 1068½ +15 May 1060 1073 1060 1071 +13¾ Jul 1068¾ 1079¼ 1067¾ 1077 +13 Aug 1069¼ +12 Sep 1047¾ +9¾ Nov 1042 1048½ 1042 1045½ +9½ Jan 1056½ +9½ Mar 1057¾ +9½ May 1063¾ +9½ Jul 1072½ +9½ Aug 1071¼ +9½ Sep 1058¾ +9½ Nov 1059¼ +9¼ Jul 1080 +9¼ Nov 1046¼ +9¼ Est. sales 276,819. Tue.’s sales 260,656 Tue.’s open int 863,769, up 9,510 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.13 45.41 44.70 44.97 —.16 May 45.64 45.88 45.18 45.46 —.11 Jul 45.87 46.11 45.44 45.72 —.07 Aug 45.58 45.85 45.22 45.46 —.09 Sep 45.29 45.52 44.94 45.15 —.11 Oct 44.97 45.18 44.62 44.81 —.13 Dec 45.01 45.19 44.61 44.81 —.15 Jan 45.05 45.22 44.67 44.85 —.13 Mar 45.08 45.21 44.72 44.86 —.14 May 44.97 —.14 Jul 45.08 —.14 Aug 44.95 —.14 Sep 44.76 —.13 Oct 44.51 —.12 Dec 44.49 —.14 Jan 44.57 —.14 Mar 44.67 —.14 May 44.79 —.14 Jul 44.38 —.14 Aug 44.22 —.14 Sep 44.14 —.14 Oct 44.37 —.14 Dec 44.11 —.14 Jul 44.00 —.14 Oct 43.99 —.14 Dec 43.73 —.14 Est. sales 155,201. Tue.’s sales 140,849 Tue.’s open int 565,174, up 8,566 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 302.00 310.80 301.60 309.80 +8.20 May 310.10 319.00 310.10 318.20 +8.10 Jul 317.70 326.30 317.50 325.70 +8.00 Aug 319.40 327.80 319.40 327.00 +7.70 Sep 320.90 328.10 320.70 327.10 +7.20 Oct 320.90 327.60 320.70 326.70 +6.80 Dec 323.50 330.70 323.50 329.70 +6.30 Jan 326.10 331.10 326.00 330.30 +5.90 Mar 325.20 330.70 325.20 329.80 +5.60 May 331.80 331.80 330.30 330.70 +5.30 Jul 333.00 333.70 332.50 332.90 +4.90 Aug 332.40 +4.90 Sep 330.80 +4.90 Oct 328.40 +5.00 Dec 330.20 +4.90 Jan 330.80 +4.90 Mar 331.50 +4.90 May 333.00 +4.90 Jul 335.10 +4.90 Aug 334.60 +4.90 Sep 333.10 +4.90 Oct 335.10 +4.90 Dec 337.50 +4.90 Jul 345.50 +4.90 Oct 345.50 +4.90 Dec 349.00 +4.90 Est. sales 162,162. Tue.’s sales 149,645 Tue.’s open int 579,356, up 3,341

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.