CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 543 543 532 535½ —8½ May 557 557½ 546¾ 549¾ —9 Jul 567¾ 568½ 558½ 561½ —8½ Sep 582 582½ 573 576 —8 Dec 602¾ 602¾ 592¼ 595½ —7¼ Mar 616¼ 618 609¾ 612½ —7 May 623½ 623¾ 621¾ 621¾ —7 Jul 618¼ —7 Sep 627¾ —7 Dec 641¼ —6¾ Mar 651 —6¼ May 641¾ —5¾ Jul 612 —5¾ Est. sales 139,008. Fri.’s sales 130,349 Fri.’s open int 482,019, up 8,695 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 484½ 484¾ 477¾ 482 —4½ May 494½ 494½ 487¾ 492¼ —4¼ Jul 495½ 495½ 489¼ 493¾ —3¾ Sep 462¾ 463 455¾ 460½ —3¾ Dec 460 460½ 453¾ 458¼ —2¾ Mar 470 471¼ 465 469¾ —2¼ May 477¼ 477¼ 472 476¼ —2¼ Jul 479 480 475 479¼ —2¼ Sep 461¼ 461½ 457¼ 461½ —1¼ Dec 460½ 460½ 456 460 —1¾ Mar 471½ —1¾ May 477¼ —1¾ Jul 478½ —1¾ Sep 467¼ —1¾ Dec 455 456¾ 455 456¾ —1¾ Jul 473¾ —1¾ Dec 456 —1¾ Est. sales 427,542. Fri.’s sales 396,336 Fri.’s open int 1,966,448 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 355½ 362 345½ 350¼ —10 May 364¾ 364¾ 352¼ 355½ —10¼ Jul 358¼ —12¼ Sep 354 —12¼ Dec 359 —12¼ Mar 362½ —12¼ May 368½ —12¼ Jul 344¾ —12¼ Sep 360½ —12¼ Dec 363 —12¼ Jul 363 —12¼ Sep 357¼ —12¼ Est. sales 604. Fri.’s sales 604 Fri.’s open int 4,005, up 21 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1050 1051 1040 1045 —10¾ May 1062½ 1063¾ 1052¾ 1058½ —9¾ Jul 1072¼ 1074¾ 1064 1070¼ —9¼ Aug 1061¼ 1066¾ 1058 1064 —8½ Sep 1043¼ 1045¼ 1038 1043½ —6¾ Nov 1044 1044¾ 1037¼ 1043¼ —5½ Jan 1049 1053 1046 1051¾ —5 Mar 1047 1051 1044½ 1050¾ —3¾ May 1048¼ 1055 1047 1054½ —3¼ Jul 1060½ 1061¼ 1052¾ 1061¼ —3 Aug 1049¾ 1053¾ 1049¾ 1053¾ —3¼ Sep 1030 1034 1030 1034 —3¼ Nov 1026 1031¾ 1026 1031¾ —2½ Jan 1042¾ —2½ Mar 1044 —2½ May 1050 —2½ Jul 1059 —2½ Aug 1057¾ —2½ Sep 1045¼ —2½ Nov 1046 —2½ Jul 1066¾ —2½ Nov 1033 —2½ Est. sales 353,816. Fri.’s sales 329,449 Fri.’s open int 856,565 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.09 45.14 44.33 45.00 —.22 May 45.52 45.52 44.73 45.38 —.23 Jul 45.60 45.69 44.94 45.58 —.20 Aug 45.17 45.43 44.77 45.34 —.19 Sep 45.00 45.13 44.48 45.04 —.20 Oct 44.56 44.85 44.27 44.74 —.19 Dec 44.57 44.87 44.31 44.76 —.20 Jan 44.60 44.88 44.25 44.78 —.20 Mar 44.50 44.78 44.48 44.78 —.19 May 44.88 —.18 Jul 44.98 —.19 Aug 44.85 —.18 Sep 44.65 —.18 Oct 44.39 —.18 Dec 44.39 —.19 Jan 44.47 —.19 Mar 44.57 —.19 May 44.69 —.19 Jul 44.28 —.19 Aug 44.12 —.19 Sep 44.04 —.19 Oct 44.27 —.19 Dec 44.01 —.19 Jul 43.90 —.19 Oct 43.89 —.19 Dec 43.63 —.19 Est. sales 129,724. Fri.’s sales 120,820 Fri.’s open int 559,953 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 302.50 303.50 298.90 300.80 —4.10 May 310.80 311.80 307.20 309.30 —3.80 Jul 317.60 318.90 314.30 316.60 —3.60 Aug 318.80 320.20 315.90 318.20 —3.30 Sep 319.50 320.50 316.40 318.70 —3.00 Oct 320.00 320.30 316.30 318.80 —2.50 Dec 323.00 323.50 319.70 322.20 —2.30 Jan 323.20 324.40 320.60 323.30 —1.90 Mar 321.80 324.30 320.60 323.50 —1.50 May 325.50 325.50 322.80 324.90 —1.20 Jul 326.50 328.10 326.50 327.50 —1.10 Aug 326.20 327.70 326.20 327.00 —.80 Sep 326.00 326.00 325.30 325.30 —.50 Oct 323.50 323.50 322.70 322.70 —.40 Dec 324.50 —.10 Jan 325.10 —.10 Mar 325.80 —.10 May 327.30 —.10 Jul 329.40 —.10 Aug 328.90 —.10 Sep 327.40 —.10 Oct 329.40 —.10 Dec 331.80 —.10 Jul 339.80 —.10 Oct 339.80 —.10 Dec 343.30 —.10 Est. sales 244,820. Fri.’s sales 225,066 Fri.’s open int 576,054

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.