CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 550 552¼ 541¼ 544 —10 May 564¾ 565¾ 556½ 558¾ —9 Jul 574 576½ 567¾ 570 —8¼ Sep 589 590 581¾ 584 —7¾ Dec 606½ 608½ 600¾ 602¾ —7¾ Mar 621½ 623½ 617½ 619½ —7½ May 632¼ 632¾ 627¾ 628¾ —7¼ Jul 626¾ 626¾ 625¼ 625¼ —7 Sep 634¾ —7¼ Dec 648 —7¾ Mar 657¼ —7¾ May 647½ —7¾ Jul 617¾ —7¾ Est. sales 105,497. Thu.’s sales 97,369 Thu.’s open int 473,324, up 821 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 487 489½ 483½ 486½ —3¼ May 494½ 498¾ 492¾ 496½ —2¾ Jul 496¼ 500 495 497½ —3¼ Sep 466 467¼ 463 464¼ —2¾ Dec 463 464¼ 460¼ 461 —3¼ Mar 474 475¼ 471¼ 472 —3¼ May 481 481¼ 478 478½ —3 Jul 484 484 481¼ 481½ —3 Sep 463 464½ 462¾ 462¾ —1¾ Dec 463 463½ 461 461¾ —1½ Mar 473 473¼ 472¾ 473¼ —1¼ May 479 —1¼ Jul 480¼ —1¼ Sep 469 —1¼ Dec 458½ 458½ 457¼ 458½ —1¼ Jul 475½ —1¼ Dec 457¾ —1¼ Est. sales 543,655. Thu.’s sales 506,884 Thu.’s open int 1,987,155, up 29,604 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 365¾ 370 353½ 360¼ —7 May 371½ 371½ 360 365¾ —6¾ Jul 370½ —6¾ Sep 366¼ —6¾ Dec 371¼ —6¾ Mar 374¾ —6¾ May 380¾ —6¾ Jul 357 —6¾ Sep 372¾ —6¾ Dec 375¼ —6¾ Jul 375¼ —6¾ Sep 369½ —6¾ Est. sales 493. Thu.’s sales 493 Thu.’s open int 3,984, up 35 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1051 1063 1046¾ 1055¾ —9¾ May 1064 1074¾ 1059¼ 1068¼ —9½ Jul 1074 1085½ 1070 1079½ —9 Aug 1067¼ 1077 1064 1072½ —7½ Sep 1045 1052¼ 1040½ 1050¼ —4½ Nov 1042 1051 1040½ 1048¾ —4½ Jan 1049¾ 1058¼ 1048¾ 1056¾ —4½ Mar 1045¾ 1055 1045½ 1054½ —3 May 1054 1058 1052½ 1057¾ —2¾ Jul 1055¾ 1064½ 1055¾ 1064¼ —2¾ Aug 1057 —3¼ Sep 1037¼ —5½ Nov 1032¾ 1034¼ 1025½ 1034¼ —3½ Jan 1045¼ —3½ Mar 1046½ —3½ May 1052½ —3½ Jul 1061½ —3¼ Aug 1060¼ —3¼ Sep 1047¾ —3¼ Nov 1041¼ 1048½ 1041¼ 1048½ —3¼ Jul 1069¼ —3¼ Nov 1035½ —3¼ Est. sales 290,984. Thu.’s sales 269,264 Thu.’s open int 860,785, up 12,124 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 44.69 45.44 44.13 45.22 +.18 May 45.06 45.82 44.52 45.61 +.19 Jul 45.23 45.96 44.68 45.78 +.21 Aug 44.99 45.74 44.48 45.53 +.20 Sep 44.62 45.46 44.23 45.24 +.22 Oct 44.37 45.16 43.95 44.93 +.23 Dec 44.44 45.15 43.97 44.96 +.27 Jan 44.34 45.11 44.00 44.98 +.29 Mar 44.32 45.05 44.11 44.97 +.32 May 45.06 45.06 45.06 45.06 +.33 Jul 44.49 45.20 44.22 45.17 +.34 Aug 45.03 +.33 Sep 44.83 +.29 Oct 44.57 +.29 Dec 44.05 44.58 44.05 44.58 +.30 Jan 44.66 +.30 Mar 44.76 +.30 May 44.88 +.30 Jul 44.47 +.30 Aug 44.31 +.30 Sep 44.23 +.30 Oct 44.46 +.30 Dec 44.20 +.30 Jul 44.09 +.30 Oct 44.08 +.30 Dec 43.82 +.30 Est. sales 158,270. Thu.’s sales 151,879 Thu.’s open int 561,815 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 309.50 311.10 303.50 304.90 —10.40 May 316.00 318.80 312.00 313.10 —9.90 Jul 322.00 325.40 319.10 320.20 —9.10 Aug 323.60 326.70 320.40 321.50 —8.60 Sep 323.70 326.90 320.60 321.70 —8.10 Oct 324.00 326.20 320.30 321.30 —7.50 Dec 326.10 328.60 323.40 324.50 —6.70 Jan 325.90 329.00 324.50 325.20 —6.30 Mar 325.00 328.90 324.50 325.00 —5.60 May 328.20 328.70 325.70 326.10 —5.20 Jul 330.00 331.30 327.80 328.60 —4.80 Aug 328.50 330.50 327.80 327.80 —4.40 Sep 326.80 328.80 325.80 325.80 —4.20 Oct 325.00 327.00 323.10 323.10 —3.70 Dec 325.30 325.30 324.60 324.60 —3.60 Jan 325.20 —3.70 Mar 325.90 —3.70 May 327.40 —3.70 Jul 331.90 331.90 329.50 329.50 —5.30 Aug 329.00 —5.30 Sep 327.50 —5.30 Oct 329.50 —5.30 Dec 331.90 —5.40 Jul 339.90 —5.40 Oct 339.90 —5.40 Dec 343.40 —5.40 Est. sales 156,630. Thu.’s sales 149,246 Thu.’s open int 576,340, up 3,077

