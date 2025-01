CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 558½ 566¾ 551½ 554 —4¾ May 570¾ 579 564¾ 567¼ —4¼ Jul 580¾ 589¼ 575½ 578¼ —3½ Sep 595 602¼ 589½ 592 —3¼ Dec 614¼ 620½ 607¾ 611¼ —3¼ Mar 629¼ 637 625 628¼ —3½ May 640 644½ 635¼ 637½ —3 Jul 639 641 632¼ 634 —3 Sep 650 650 644¼ 644¼ —2½ Dec 660 660 658 658 —1¾ Mar 667¼ —1½ May 657½ —1½ Jul 627¾ —1½ Est. sales 177,698. Tue.’s sales 161,790 Tue.’s open int 472,269 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 489½ 492¼ 482½ 484¼ —5¾ May 499 501¾ 492 494 —5¾ Jul 500 502¾ 493½ 495¾ —5¼ Sep 461¾ 463¾ 458 461 —1¼ Dec 459 461¼ 456¾ 459½ — ¼ Mar 470 472 468 471 +¼ May 474¾ 478¼ 474¼ 477¼ +½ Jul 477½ 480¾ 477¼ 479¾ +¾ Sep 458¼ 461½ 457½ 461¼ +2 Dec 457¾ 460 456½ 459¾ +1¼ Mar 469½ 470½ 469½ 470½ +1¼ May 470 476½ 470 476½ +1¼ Jul 478 +1¼ Sep 466¾ +1¼ Dec 452½ 454¼ 452½ 454¼ +1¼ Jul 471¼ +1¼ Dec 458½ +1¼ Est. sales 580,157. Tue.’s sales 528,487 Tue.’s open int 1,942,644, up 31,413 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 370 374¾ 364 366½ —6¼ May 376½ 377½ 369¼ 371½ —6 Jul 381¾ 381¾ 374½ 376¾ —5¾ Sep 372½ —5¾ Dec 377½ —5¾ Mar 381 —5¾ May 387 —5¾ Jul 363¼ —5¾ Sep 379 —5¾ Dec 381½ —5¾ Jul 381½ —5¾ Sep 375¾ —5¾ Est. sales 1,272. Tue.’s sales 1,272 Tue.’s open int 4,013 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1066 1073½ 1051¾ 1056 —11¼ May 1076½ 1084½ 1064 1068¼ —9½ Jul 1086½ 1093½ 1074¾ 1078¾ —8½ Aug 1076¼ 1084¼ 1067¼ 1071¼ —6¼ Sep 1049½ 1058¾ 1042 1047¼ —4¼ Nov 1048 1057¾ 1040¼ 1046¾ —3 Jan 1054¾ 1065 1047¾ 1054¾ —2 Mar 1048½ 1060¼ 1046½ 1051½ —1¾ May 1054 1063¼ 1051¾ 1055 —1¼ Jul 1057 1067¾ 1057 1061½ — ½ Aug 1054¾ —1½ Sep 1036½ +1 Nov 1027½ 1040 1027½ 1033¾ — ¼ Jan 1044¾ Mar 1046 May 1052 Jul 1060¾ — ¼ Aug 1059½ — ¼ Sep 1047 — ¼ Nov 1047¾ — ¼ Jul 1068½ — ¼ Nov 1034¾ — ¼ Est. sales 416,986. Tue.’s sales 386,491 Tue.’s open int 853,697, up 7,963 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.84 45.84 44.21 44.42 —1.35 May 46.17 46.22 44.63 44.81 —1.35 Jul 46.39 46.39 44.80 44.97 —1.36 Aug 46.00 46.02 44.57 44.72 —1.28 Sep 45.59 45.63 44.29 44.44 —1.16 Oct 45.17 45.18 43.99 44.15 —1.03 Dec 45.17 45.17 43.95 44.18 —.95 Jan 44.89 45.10 44.00 44.21 —.90 Mar 45.06 45.06 44.11 44.20 —.87 May 45.10 45.10 44.25 44.30 —.85 Jul 44.83 44.83 44.39 44.41 —.85 Aug 44.74 44.74 44.30 44.32 —.85 Sep 44.58 44.58 44.13 44.15 —.85 Oct 44.32 44.32 43.87 43.89 —.85 Dec 43.77 43.88 43.77 43.88 —.77 Jan 43.96 —.77 Mar 44.06 —.77 May 44.18 —.77 Jul 43.77 —.77 Aug 43.61 —.77 Sep 43.53 —.77 Oct 43.76 —.77 Dec 43.50 —.77 Jul 43.39 —.77 Oct 43.38 —.77 Dec 43.12 —.77 Est. sales 203,639. Tue.’s sales 189,900 Tue.’s open int 561,905 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 311.00 318.50 307.50 315.80 +4.80 May 318.60 326.20 315.20 323.40 +4.80 Jul 324.80 332.20 321.50 329.60 +4.60 Aug 325.40 332.60 322.30 330.00 +4.50 Sep 325.10 332.20 322.30 329.70 +4.60 Oct 324.10 331.10 321.50 328.60 +4.50 Dec 326.40 333.30 323.80 331.00 +4.30 Jan 326.50 333.30 324.00 331.10 +4.20 Mar 323.90 331.00 323.90 330.20 +4.00 May 326.00 331.40 326.00 330.80 +3.90 Jul 333.30 333.30 333.00 333.00 +4.00 Aug 332.00 +3.90 Sep 330.00 +4.10 Oct 325.00 327.20 325.00 327.20 +4.00 Dec 329.40 329.40 328.70 328.70 +4.20 Jan 329.50 +4.10 Mar 330.20 +4.10 May 331.70 +4.10 Jul 334.00 335.40 334.00 335.40 +4.00 Aug 334.90 +4.00 Sep 333.40 +4.00 Oct 335.40 +4.00 Dec 338.30 +4.00 Jul 346.30 +4.00 Oct 346.30 +4.00 Dec 349.80 +4.00 Est. sales 205,161. Tue.’s sales 183,929 Tue.’s open int 568,719, up 1,397

