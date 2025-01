CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 546¾ 551½ 542 547 +¾ May 558¾ 563 554¼ 558¾ +½ Jul 569½ 573 564½ 568½ Sep 582 586½ 578¾ 582 — ¼ Dec 603½ 606¼ 598½ 601¾ — ½ Mar 619 623 616 619¼ — ½ May 625¼ 628¾ 625¼ 628½ — ½ Jul 623¾ 629½ 621½ 627¼ Sep 637¼ — ¾ Dec 652½ 652½ 644 650½ —1½ Mar 659¾ —1½ May 650 —1½ Jul 620¼ —1½ Est. sales 117,742. Tue.’s sales 105,142 Tue.’s open int 475,561 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 474¼ 479½ 474 478¾ +4¼ May 483¾ 488¾ 483¾ 488 +3¼ Jul 488 492½ 488 492 +3 Sep 456½ 459¾ 456 459¼ +1½ Dec 455¼ 458¼ 455 457 +¼ Mar 466 469 465¾ 468 +¼ May 474½ 475 473 474 Jul 474½ 477 474½ 476½ Sep 458¾ 459 458¾ 458¾ — ¼ Dec 457¾ 459 457 458 — ¼ Mar 468¼ 468½ 468 468½ — ¼ May 473¾ — ¼ Jul 475¾ +½ Sep 464½ +½ Dec 454 454½ 454 454½ — ¼ Jul 471½ — ¼ Dec 458¾ — ¼ Est. sales 589,828. Tue.’s sales 533,676 Tue.’s open int 1,839,734, up 27,501 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 354 354¾ 343 349¾ —4½ May 362 362 354 359¼ —3 Jul 362 364¾ 362 364¾ —4 Sep 360½ —4 Dec 365½ —4 Mar 369 —4 May 375 —4 Jul 351¼ —4 Sep 367 —4 Dec 369½ —4 Jul 369½ —4 Sep 363¾ —4 Est. sales 830. Tue.’s sales 830 Tue.’s open int 4,333 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1046 1054 1039¾ 1042¾ —4¾ May 1059½ 1067¼ 1052 1055¼ —6 Jul 1071¼ 1077¾ 1063¼ 1066 —6½ Aug 1065¾ 1072 1058 1060½ —7 Sep 1045¼ 1052 1037¼ 1039¼ —8¾ Nov 1046½ 1052½ 1037¼ 1039¼ —10¼ Jan 1055 1061 1045½ 1047½ —10¾ Mar 1054¾ 1059 1043¼ 1045½ —10¾ May 1058½ 1062½ 1047 1049¼ —11 Jul 1066 1069 1053½ 1055¾ —11¼ Aug 1050¼ —11 Sep 1041½ 1041½ 1034 1034 —10 Nov 1040¾ 1040¾ 1030 1031 —12½ Jan 1042 —12½ Mar 1043¼ —12½ May 1049¼ —12½ Jul 1058½ —12½ Aug 1057¼ —12½ Sep 1044¾ —12½ Nov 1045¾ —12¼ Jul 1066½ —12¼ Nov 1032¾ —12¼ Est. sales 399,862. Tue.’s sales 361,522 Tue.’s open int 825,349 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.06 47.10 45.72 46.27 +.05 May 46.56 47.48 46.15 46.67 +.03 Jul 46.58 47.60 46.33 46.84 +.02 Aug 46.31 47.30 46.08 46.53 —.03 Sep 46.19 46.87 45.77 46.16 —.10 Oct 45.67 46.50 45.41 45.78 —.18 Dec 45.77 46.49 45.39 45.77 —.21 Jan 45.75 46.50 45.43 45.80 —.22 Mar 46.19 46.44 45.54 45.85 —.23 May 45.67 45.99 45.67 45.99 —.23 Jul 45.81 46.13 45.81 46.13 —.23 Aug 46.05 —.22 Sep 45.89 —.21 Oct 45.62 —.21 Dec 45.80 45.80 45.62 45.62 —.18 Jan 45.70 —.18 Mar 45.80 —.18 May 45.92 —.18 Jul 45.51 —.18 Aug 45.35 —.18 Sep 45.27 —.18 Oct 45.50 —.18 Dec 45.24 —.18 Jul 45.13 —.18 Oct 45.12 —.18 Dec 44.86 —.18 Est. sales 181,842. Tue.’s sales 163,281 Tue.’s open int 563,915, up 56 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 305.50 309.30 301.40 302.00 —3.80 May 312.40 316.50 308.50 309.10 —3.80 Jul 319.00 322.40 314.50 315.20 —3.90 Aug 319.40 322.90 315.40 315.90 —3.80 Sep 319.10 322.60 315.00 315.60 —3.90 Oct 318.80 321.70 314.20 314.90 —4.00 Dec 321.00 324.20 316.80 317.60 —3.90 Jan 321.90 324.10 317.70 318.20 —4.10 Mar 321.80 324.30 317.50 318.10 —4.20 May 325.00 325.00 319.00 319.00 —4.30 Jul 321.00 —4.30 Aug 320.30 —4.30 Sep 318.50 —4.10 Oct 315.60 —4.50 Dec 317.50 —4.30 Jan 318.70 —4.30 Mar 319.40 —4.30 May 320.90 —4.30 Jul 324.70 —4.30 Aug 324.20 —4.30 Sep 322.70 —4.30 Oct 324.70 —4.30 Dec 327.60 —4.30 Jul 335.60 —4.30 Oct 335.60 —4.30 Dec 339.10 —4.30 Est. sales 156,490. Tue.’s sales 140,487 Tue.’s open int 557,803, up 7,466

