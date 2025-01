CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 546¼ 552¼ 542¾ 546¼ +1¼ May 558 563½ 554¾ 558¼ +1½ Jul 567½ 573½ 565¾ 568½ +1 Sep 586 586¾ 579½ 582¼ +1¼ Dec 602½ 606½ 599¾ 602¼ +¾ Mar 619½ 623¼ 617½ 619¾ — ¼ May 630¾ 632 627½ 629 —1¼ Jul 629 630¼ 624½ 627¼ —1½ Sep 638 —1¾ Dec 652¾ 652¾ 648 652 —1¾ Mar 661¼ —1 May 651½ —1 Jul 621¾ —1 Est. sales 139,758. Mon.’s sales 123,380 Mon.’s open int 481,895 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 475½ 479¾ 473½ 474½ —2 May 485½ 490 483½ 484¾ —2 Jul 489 493½ 487 489 —1 Sep 455½ 460 454½ 457¾ +1 Dec 456 459¾ 454¾ 456¾ — ½ Mar 466½ 470¼ 465½ 467¾ — ¼ May 472¼ 476 471¾ 474 Jul 475 478¾ 474½ 476½ Sep 457¼ 461 457¼ 459 Dec 457¾ 460¾ 456½ 458¼ Mar 468¾ May 474 Jul 475¼ Sep 464 Dec 450½ 454¾ 450½ 454¾ +2¼ Jul 471¾ +2¼ Dec 459 Est. sales 801,770. Mon.’s sales 750,461 Mon.’s open int 1,812,233, up 53,269 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 344 357¾ 339¼ 354¼ +10¼ May 355½ 363¼ 354½ 362¼ +7½ Jul 368¾ +7½ Sep 364½ +7½ Dec 369½ +7½ Mar 373 +7½ May 379 +7½ Jul 355¼ +7½ Sep 371 +7½ Dec 373½ +7½ Jul 373½ +7½ Sep 367¾ +7½ Est. sales 484. Mon.’s sales 484 Mon.’s open int 4,464 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1043 1049 1035 1043 +1½ Mar 1051¼ 1064 1043¼ 1047½ —5½ May 1064 1076½ 1056¾ 1061¼ —5¼ Jul 1076 1086¾ 1068¼ 1072½ —5½ Aug 1067½ 1080½ 1063½ 1067½ —5¼ Sep 1047¼ 1057 1042¼ 1048 —2¾ Nov 1049 1057¼ 1042¼ 1049½ —1½ Jan 1054 1065¼ 1050½ 1058¼ — ½ Mar 1049¾ 1062¾ 1047½ 1056¼ +¾ May 1057 1065 1051¾ 1060¼ +1½ Jul 1059¼ 1069¼ 1059¼ 1067 +2¼ Aug 1056¾ 1061¼ 1056¾ 1061¼ +2¼ Sep 1043 1044 1040½ 1044 +2¾ Nov 1036¼ 1045 1036¼ 1043½ +3½ Jan 1054½ +4 Mar 1055¾ +4 May 1061¾ +4 Jul 1071 +4¼ Aug 1069¾ +4¼ Sep 1057¼ +4¼ Nov 1058 +4 Jul 1078¾ +4 Nov 1045 Est. sales 416,281. Mon.’s sales 394,174 Mon.’s open int 825,601, up 1,494 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 45.73 +.26 Mar 45.90 46.55 45.50 46.22 +.23 May 46.28 46.96 45.90 46.64 +.25 Jul 46.44 47.11 46.09 46.82 +.26 Aug 46.22 46.79 45.87 46.56 +.24 Sep 45.95 46.46 45.63 46.26 +.19 Oct 45.67 46.08 45.37 45.96 +.17 Dec 45.68 46.11 45.39 45.98 +.17 Jan 45.63 46.11 45.56 46.02 +.17 Mar 45.69 46.08 45.67 46.08 +.16 May 46.22 +.16 Jul 46.36 +.16 Aug 46.27 +.16 Sep 46.10 +.17 Oct 45.83 +.17 Dec 45.80 +.27 Jan 45.88 +.27 Mar 45.98 +.27 May 46.10 +.27 Jul 45.69 +.27 Aug 45.53 +.27 Sep 45.45 +.27 Oct 45.68 +.27 Dec 45.42 +.27 Jul 45.31 +.27 Oct 45.30 +.27 Dec 45.04 +.27 Est. sales 213,472. Mon.’s sales 198,100 Mon.’s open int 563,859, up 1,837 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 298.40 —1.80 Mar 308.00 309.50 304.40 305.80 —2.00 May 315.00 316.50 311.50 312.90 —1.90 Jul 321.00 322.60 317.70 319.10 —1.90 Aug 321.40 322.90 318.30 319.70 —1.70 Sep 320.60 322.50 317.80 319.50 —1.50 Oct 319.90 321.60 317.00 318.90 —1.30 Dec 322.20 324.40 319.70 321.50 —1.30 Jan 323.40 324.80 320.70 322.30 —1.00 Mar 322.50 324.50 320.30 322.30 —.60 May 322.50 323.30 322.50 323.30 —.30 Jul 325.30 —.30 Aug 324.60 —.20 Sep 322.60 —.40 Oct 320.10 —.20 Dec 321.80 —.30 Jan 323.00 —.30 Mar 323.70 —.30 May 325.20 —.30 Jul 329.00 —.40 Aug 328.50 —.40 Sep 327.00 —.40 Oct 329.00 —.40 Dec 331.90 —.40 Jul 339.90 —.40 Oct 339.90 —.40 Dec 343.40 —.40 Est. sales 166,696. Mon.’s sales 153,363 Mon.’s open int 550,337, up 6,280

