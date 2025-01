CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 530¼ 543¾ 530¼ 540½ +11¼ May 541½ 555¼ 541½ 552½ +11½ Jul 549¾ 563½ 549¾ 561 +11¾ Sep 565 577 564¾ 574¾ +11½ Dec 584¼ 595 584 593¼ +11½ Mar 602 610¾ 602 609½ +11¼ May 611¼ 618¾ 611¼ 618¾ +10½ Jul 614¼ 619¾ 614¼ 619¾ +8½ Sep 630¾ +8 Dec 645¼ +8¼ Mar 656 +8 May 646 +8 Jul 611¼ +8 Est. sales 145,044. Fri.’s sales 135,851 Fri.’s open int 475,855, up 11,900 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 451½ 460¼ 451½ 457¾ +7 May 458¾ 467¼ 458¾ 465¼ +7 Jul 461½ 470 461½ 468 +6¾ Sep 439 445 439 443¼ +5 Dec 441½ 447½ 441½ 445½ +4¾ Mar 452½ 458¾ 452½ 457 +4½ May 461¾ 464¼ 461¾ 463¼ +4½ Jul 465 467¼ 465 465¾ +4¼ Sep 451½ 452¼ 451 451 +3½ Dec 451½ 452¾ 450½ 450½ +3¼ Mar 461 +3¼ May 466¾ +4½ Jul 468¼ +4½ Sep 457 +4½ Dec 453 453 451¼ 451¼ +2¾ Jul 468¼ +2¾ Dec 454 +2¾ Est. sales 334,791. Fri.’s sales 301,189 Fri.’s open int 1,657,942 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 324¼ 336 322 331 +8¾ May 336¼ 345 335¾ 341¾ +8¾ Jul 348¼ +8½ Sep 344 +8½ Dec 349 +8½ Mar 352½ +8½ May 358½ +8½ Jul 334¾ +8½ Sep 350½ +8½ Dec 353 +8½ Est. sales 369. Fri.’s sales 369 Fri.’s open int 4,305, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 982¾ 997½ 982¾ 992½ +11½ Mar 993¾ 1009¾ 993¼ 997¾ +6 May 1005 1020½ 1005 1008¾ +5 Jul 1019¼ 1032½ 1017 1020½ +4 Aug 1017¼ 1031¼ 1017 1019¼ +3¾ Sep 1008½ 1018¾ 1006¼ 1008¾ +4¾ Nov 1008 1022¾ 1008 1013 +4¾ Jan 1024½ 1031¾ 1020¼ 1022¼ +4½ Mar 1027½ 1031¾ 1021¾ 1023 +4 May 1032¼ 1036¾ 1027 1028 +3¾ Jul 1040¾ 1040¾ 1035½ 1035½ +3¾ Aug 1032¼ +3¾ Sep 1019¼ +3½ Nov 1020½ 1029 1019 1020 +3¼ Jan 1032¼ +5¾ Mar 1033½ +5¾ May 1039½ +5¾ Jul 1049½ +3 Aug 1048¼ +3 Sep 1035¾ +3 Nov 1038¾ +3 Jul 1059½ +3 Nov 1037¼ +3 Est. sales 245,423. Fri.’s sales 229,508 Fri.’s open int 805,333 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.92 40.07 39.73 39.76 +.36 Mar 39.99 40.98 39.87 40.33 +.40 May 40.38 41.33 40.28 40.75 +.42 Jul 40.65 41.56 40.56 41.04 +.44 Aug 40.59 41.49 40.53 40.99 +.45 Sep 40.60 41.39 40.47 40.92 +.45 Oct 40.35 41.24 40.32 40.79 +.47 Dec 40.42 41.32 40.42 40.89 +.49 Jan 40.65 41.36 40.65 40.97 +.48 Mar 41.13 +.46 May 41.34 +.47 Jul 41.55 +.45 Aug 41.47 +.44 Sep 41.30 +.43 Oct 41.03 +.41 Dec 41.07 +.40 Jan 41.15 +.40 Mar 41.25 +.40 May 41.37 +.40 Jul 40.96 +.40 Aug 40.80 +.40 Sep 40.72 +.40 Oct 40.95 +.40 Dec 40.69 +.40 Jul 40.58 +.40 Oct 40.57 +.40 Dec 40.31 +.40 Est. sales 112,856. Fri.’s sales 103,395 Fri.’s open int 554,185, up 4,262 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 303.30 304.70 297.80 298.60 —1.30 Mar 310.00 314.40 306.30 307.30 —1.30 May 316.40 320.60 313.20 314.20 —1.20 Jul 321.60 325.80 319.20 320.00 —1.10 Aug 322.20 326.60 320.20 320.90 —1.10 Sep 322.30 326.50 320.40 321.10 —1.10 Oct 324.10 326.00 320.40 320.90 —1.00 Dec 325.40 329.10 324.00 324.40 —.80 Jan 329.90 330.10 325.10 325.40 —1.00 Mar 329.50 329.90 325.30 325.80 —1.40 May 327.10 —1.40 Jul 329.50 —1.50 Aug 329.00 —1.50 Sep 327.60 —1.40 Oct 325.10 —1.40 Dec 327.20 —1.40 Jan 328.40 —1.40 Mar 329.10 —1.40 May 330.60 —1.40 Jul 335.20 —1.40 Aug 334.70 —1.40 Sep 333.20 —1.40 Oct 335.20 —1.40 Dec 338.20 —1.90 Jul 346.20 —1.90 Oct 346.20 —1.90 Dec 349.70 —1.90 Est. sales 165,673. Fri.’s sales 156,656 Fri.’s open int 547,221

