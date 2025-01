CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545½ 547 527½ 529¼ —16½ May 557½ 558½ 539¾ 541 —16½ Jul 565 565 548½ 549¼ —15¼ Sep 577 577¾ 562 563¼ —14 Dec 595½ 595½ 580¾ 581¾ —13¼ Mar 610¾ 610¾ 596½ 598¼ —12 May 615¾ 615¾ 606¾ 608¼ —11¼ Jul 607½ 612¾ 607¼ 611¼ —6 Sep 622 624 622 622¾ —3¾ Dec 630¼ 640 630¼ 637 — ½ Mar 648 +¾ May 638 +¾ Jul 603¼ +¾ Est. sales 79,465. Thu.’s sales 72,713 Thu.’s open int 463,955, up 3,458 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 459½ 459¾ 449¼ 450¾ —8¾ May 467¼ 467½ 456¾ 458¼ —9 Jul 469¾ 470½ 460 461¼ —9 Sep 445 445½ 436¾ 438¼ —7 Dec 446¼ 446½ 439 440¾ —5¾ Mar 457½ 457¾ 451 452½ —5¼ May 463¾ 464 458 458¾ —5¼ Jul 466½ 466½ 460¾ 461½ —5¼ Sep 451 451 447½ 447½ —5 Dec 452¼ 452¾ 446¼ 447¼ —5¼ Mar 457¾ —5 May 462¼ —4¼ Jul 463¾ —5 Sep 452½ —5 Dec 448½ —5 Jul 465½ —5 Dec 451¼ —3¼ Est. sales 308,598. Thu.’s sales 270,824 Thu.’s open int 1,668,058, up 17,241 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 331 332 322 322¼ —7¼ May 339¾ 341¼ 333 333 —7¼ Jul 339¾ —7¼ Sep 335½ —7¼ Dec 340½ —7¼ Mar 344 —7¼ May 350 —7¼ Jul 326¼ —7¼ Sep 342 —7¼ Dec 344½ —7¼ Est. sales 382. Thu.’s sales 382 Thu.’s open int 4,241, up 47 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1002¼ 1002¼ 978¾ 981 —18½ Mar 1011 1015½ 988 991¾ —20¼ May 1023½ 1027½ 999¾ 1003¾ —21¼ Jul 1036¼ 1039½ 1012¼ 1016½ —21¼ Aug 1033½ 1037½ 1011¼ 1015½ —20¾ Sep 1023½ 1025½ 999¾ 1004 —20¼ Nov 1025½ 1029¼ 1004 1008¼ —19¾ Jan 1032½ 1036¾ 1013½ 1017¾ —18¾ Mar 1032½ 1036½ 1014¾ 1019 —17 May 1039¼ 1039¼ 1020¼ 1024¼ —16¼ Jul 1046½ 1046½ 1029¼ 1031¾ —15¾ Aug 1028½ —15½ Sep 1015¾ —16¾ Nov 1033 1033 1015 1016¾ —16¾ Jan 1026½ —16¾ Mar 1027¾ —16¾ May 1033¾ —16¾ Jul 1046½ —16¾ Aug 1045¼ —16¾ Sep 1032¾ —16¾ Nov 1035¾ —18¾ Jul 1056½ —18¾ Nov 1034¼ —18¾ Est. sales 230,325. Thu.’s sales 217,255 Thu.’s open int 807,455 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.82 39.82 39.17 39.40 —.32 Mar 40.26 40.69 39.56 39.93 —.34 May 40.59 41.06 39.99 40.33 —.28 Jul 41.20 41.30 40.25 40.60 —.26 Aug 41.02 41.22 40.22 40.54 —.25 Sep 40.68 41.08 40.14 40.47 —.21 Oct 40.56 40.93 40.00 40.32 —.21 Dec 40.61 40.98 40.08 40.40 —.20 Jan 40.94 40.94 40.27 40.49 —.21 Mar 40.50 40.67 40.45 40.67 —.20 May 40.74 40.87 40.70 40.87 —.22 Jul 40.98 41.10 40.82 41.10 —.24 Aug 40.86 41.03 40.77 41.03 —.24 Sep 40.70 40.87 40.70 40.87 —.24 Oct 40.60 40.62 40.60 40.62 —.23 Dec 40.61 40.67 40.61 40.67 —.21 Jan 40.75 —.21 Mar 40.85 —.21 May 40.97 —.21 Jul 40.56 —.21 Aug 40.40 —.21 Sep 40.32 —.21 Oct 40.55 —.21 Dec 40.29 —.21 Jul 40.18 —.21 Oct 40.17 —.21 Dec 39.91 —.21 Est. sales 95,690. Thu.’s sales 89,743 Thu.’s open int 549,923, up 434 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 310.90 310.90 299.10 299.90 —11.00 Mar 319.00 320.40 306.20 308.60 —11.30 May 325.20 328.50 313.30 315.40 —11.10 Jul 330.00 334.00 319.20 321.10 —10.60 Aug 331.40 334.40 320.10 322.00 —10.10 Sep 330.10 331.60 320.20 322.20 —9.30 Oct 329.10 330.60 320.10 321.90 —8.60 Dec 332.80 333.30 323.40 325.20 —8.30 Jan 333.10 333.30 325.00 326.40 —8.00 Mar 332.40 332.40 325.90 327.20 —7.50 May 328.50 —7.30 Jul 331.00 —7.20 Aug 330.50 —7.20 Sep 329.00 —7.20 Oct 326.50 —7.20 Dec 328.60 —7.10 Jan 329.80 —7.10 Mar 330.50 —7.10 May 332.00 —7.10 Jul 336.60 —7.10 Aug 336.10 —7.10 Sep 334.60 —7.10 Oct 336.60 —7.10 Dec 340.10 —7.10 Jul 348.10 —7.10 Oct 348.10 —7.10 Dec 351.60 —7.10 Est. sales 158,381. Thu.’s sales 144,019 Thu.’s open int 558,830, up 209

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.