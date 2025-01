CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 551¾ 552¾ 542½ 545¾ —5¾ May 563 563½ 554½ 557½ —5 Jul 569½ 570¼ 562¼ 564½ —5 Sep 581 581¼ 574¾ 577¼ —3¾ Dec 598¾ 598¾ 592¾ 595 —3½ Mar 613½ 613½ 608 610¼ —3½ May 619½ —3¼ Jul 617¼ —3¾ Sep 626½ —3¾ Dec 637½ —3½ Mar 647¼ —3½ May 637¼ —3½ Jul 602½ —3½ Est. sales 53,151. Tue.’s sales 49,126 Tue.’s open int 460,497 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 457¼ 459¾ 456¼ 459½ +1 May 465 467¾ 464 467¼ +1½ Jul 467 470½ 467 470¼ +1½ Sep 441½ 445¾ 441 445¼ +2¾ Dec 442¾ 447 442¼ 446½ +2¾ Mar 454 458¼ 453½ 457¾ +2½ May 461 464½ 460¼ 464 +2½ Jul 463 467 462½ 466¾ +2¾ Sep 450½ 452½ 450½ 452½ +2¼ Dec 449½ 453¼ 449 452½ +2¼ Mar 462¾ +2¼ May 466½ +2¼ Jul 468¾ +2¼ Sep 457½ +2¼ Dec 454¾ 454¾ 453¼ 453½ —1 Jul 470½ —1 Dec 454½ —1 Est. sales 291,376. Tue.’s sales 267,682 Tue.’s open int 1,650,817, up 13,688 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 330½ 334¼ 326¼ 329½ —1 May 339¼ 342 339¼ 340¼ —1¼ Jul 347 —1¼ Sep 342¾ —1¼ Dec 347¾ —1¼ Mar 351¼ —1¼ May 357¼ —1¼ Jul 333½ —1¼ Sep 349¼ —1¼ Dec 351¾ —1¼ Est. sales 425. Tue.’s sales 425 Tue.’s open int 4,194, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 996½ 1004 990¾ 999½ +1¼ Mar 1010 1015¾ 1003½ 1012 +1½ May 1021 1028¾ 1016½ 1025 +2¾ Jul 1033 1041¼ 1029¼ 1037¾ +3 Aug 1032 1039½ 1028 1036¼ +3½ Sep 1020¼ 1028¼ 1017¼ 1024¼ +3 Nov 1024¼ 1032½ 1021½ 1028 +2¾ Jan 1033¼ 1041 1030½ 1036½ +2¾ Mar 1034¼ 1041¼ 1032 1036 +1¾ May 1039¾ 1046½ 1038¾ 1040½ +1¼ Jul 1045 1054 1045 1047½ +¼ Aug 1044 Sep 1032½ +1½ Nov 1030¾ 1038 1030½ 1033½ +1 Jan 1043¼ +1 Mar 1044½ +1 May 1050½ +1 Jul 1063¼ Aug 1062 Sep 1049½ Nov 1054½ +1 Jul 1075¼ +1 Nov 1053 +1 Est. sales 244,935. Tue.’s sales 234,211 Tue.’s open int 814,260, up 3,333 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.85 40.23 39.30 39.72 —.06 Mar 40.40 40.96 39.76 40.27 —.09 May 40.72 41.28 40.11 40.61 —.08 Jul 40.98 41.50 40.37 40.86 —.08 Aug 40.88 41.40 40.39 40.79 —.12 Sep 40.83 41.31 40.31 40.68 —.17 Oct 40.64 41.13 40.20 40.53 —.18 Dec 40.74 41.20 40.26 40.60 —.21 Jan 40.45 40.88 40.45 40.70 —.21 Mar 41.07 41.07 40.87 40.87 —.22 May 41.09 —.23 Jul 41.66 41.73 41.34 41.34 —.23 Aug 41.27 —.21 Sep 41.11 —.21 Oct 40.85 —.20 Dec 41.19 41.19 40.88 40.88 —.21 Jan 40.96 —.21 Mar 41.06 —.21 May 41.18 —.21 Jul 40.77 —.21 Aug 40.61 —.21 Sep 40.53 —.21 Oct 40.76 —.21 Dec 40.50 —.21 Jul 40.39 —.21 Oct 40.38 —.21 Dec 40.12 —.21 Est. sales 75,122. Tue.’s sales 70,477 Tue.’s open int 549,489, up 8,100 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 307.20 312.40 305.90 310.90 +3.30 Mar 317.50 321.60 314.90 319.90 +3.00 May 323.00 327.70 320.70 326.50 +3.80 Jul 328.00 332.60 325.70 331.70 +4.10 Aug 328.10 332.90 326.10 332.10 +4.30 Sep 327.90 332.20 325.50 331.50 +4.30 Oct 325.90 331.40 324.60 330.50 +4.40 Dec 328.60 334.10 327.20 333.50 +4.90 Jan 328.40 334.80 328.40 334.40 +5.20 Mar 331.10 334.70 331.10 334.70 +4.90 May 335.40 335.80 333.10 335.80 +4.60 Jul 338.20 338.20 335.70 338.20 +4.60 Aug 337.70 +4.50 Sep 336.20 +4.60 Oct 333.00 333.70 333.00 333.70 +4.60 Dec 336.00 336.00 335.70 335.70 +4.60 Jan 336.90 +4.60 Mar 337.60 +4.60 May 339.10 +4.60 Jul 343.70 +4.60 Aug 343.20 +4.60 Sep 341.70 +4.60 Oct 343.70 +4.60 Dec 347.20 +4.60 Jul 355.20 +4.60 Oct 355.20 +4.60 Dec 358.70 +4.60 Est. sales 129,672. Tue.’s sales 123,681 Tue.’s open int 558,621, up 4,867

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.