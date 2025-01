Caricaturista del Washington Post renuncia ante negativa del periódico a publicar una sátira de Bezos y Trump

La caricaturista ganadora del premio Pulitzer Ann Telnaes anunció el viernes que había renunciado a The Washington Post después de…

La caricaturista ganadora del premio Pulitzer Ann Telnaes anunció el viernes que había renunciado a The Washington Post después de que el periódico se negara a publicar una caricatura satírica que mostraba al multimillonario propietario del Post, Jeff Bezos, de rodillas frente al presidente electo Donald Trump.

Talnaes, que había estado en The Post desde 2008, escribió en una publicación de Substack en la que anunciaba su renuncia: “He recibido comentarios editoriales y he tenido conversaciones productivas -y (también ha habido) algunas diferencias-, sobre caricaturas que he enviado para su publicación, pero en todo ese tiempo nunca me habían eliminado una caricatura por a quién o a qué elegí apuntar con mi pluma. Hasta ahora”.

La caricatura mostraba a Bezos, al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y al jefe de OpenAI, Sam Altman, de rodillas, entregando bolsas de efectivo a una estatua de Trump junto al propietario de Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, sosteniendo un lápiz labial y haciendo una reverencia a Mickey Mouse.

Talnaes dijo que la caricatura “critica a los CEOs multimillonarios de las empresas tecnológicas y de los medios de comunicación que han hecho todo lo posible para ganarse el favor del presidente electo Trump”, satirizando a “estos hombres con lucrativos contratos gubernamentales y un interés en eliminar regulaciones que se abren camino hacia Mar-a-lago”.

La negativa del Post a publicar la caricatura, dijo Talnaes, fue un “cambio de paradigma… y (una decisión) peligrosa para la libertad de prensa”.

David Shipley, editor de opiniones del Post, dijo en una declaración que respetaba a Telnaes, pero que estaba “en desacuerdo con su interpretación de los hechos”.

“No todos los juicios editoriales son un reflejo de una fuerza maligna”, dijo. “Mi decisión estuvo guiada por el hecho de que acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema (…) y ya habíamos programado otra columna —esta vez una sátira— para su publicación. El único sesgo era contra la repetición”.

La renuncia marcó la última salida de alto perfil del Post, después de que varios empleados y reporteros estrella abandonaran el venerable periódico en respuesta a la decisión de Bezos de cancelar un apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris apenas unas semanas antes de las elecciones de noviembre. La decisión de Bezos también provocó que una oleada de lectores cancelaran sus suscripciones. El Post informó que más de 250.000 lectores habían cancelado su suscripción al periódico.

El mes pasado, Bezos cenó con Trump en su club Mar-a-Lago en Florida y Amazon anunció que donaría US$ 1 millón a la investidura de Trump. Disney, la empresa matriz de ABC, resolvió una demanda por difamación presentada por Trump por US$ 15 millones en una decisión muy analizada. Y Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, dijo que donará US$ 1 millón al fondo inaugural de Trump después de que Zuckerberg se reuniera con Trump en privado.

El diario Los Angeles Times, propiedad del multimillonario de la biotecnología Soon-Shiong, también anunció en octubre que no publicaría su apoyo a Harris, lo que provocó una revuelta de suscriptores y la renuncia de todos los miembros, menos uno, de su consejo editorial de siete integrantes.

