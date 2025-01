Biden bloquea la adquisición de US Steel por parte de Nippon de Japón

El presidente de EE.UU, Joe Biden, dijo este viernes que bloqueará una adquisición por US$ 14.300 millones de US Steel…

El presidente de EE.UU, Joe Biden, dijo este viernes que bloqueará una adquisición por US$ 14.300 millones de US Steel por parte de Nippon Steel, de Japón, haciendo un uso significativo de la autoridad ejecutiva en los últimos días de su administración.

“Como he dicho muchas veces, la producción de acero, y los trabajadores que lo producen, son la columna vertebral de nuestra nación”, dijo en un comunicado. “Una industria del acero de propiedad y con una operación nacional fuerte representa una prioridad esencial de seguridad nacional y es crítica para cadenas de suministro resilientes”.

El movimiento, que fue reportado por primera vez por The Washington Post y The New York Times, no es sorpresivo, pero podría tener implicaciones para futuras inversiones extranjeras en empresas estadounidenses. Biden ha dicho durante mucho tiempo que se opone al acuerdo, anunciado hace un año. El presidente electo, Donald Trump, también ha dicho tanto que se opone al acuerdo como que lo bloquearía al asumir el cargo.

El acuerdo ha estado políticamente cargado desde que se anunció, en diciembre de 2023, generando una oposición política bipartidista al control extranjero de un componente que alguna vez fue clave del poder industrial estadounidense, aunque atraviesa tiempos difíciles. Bloquear el acuerdo podría ser políticamente popular a nivel nacional, pero podría ahuyentar la inversión extranjera en otras empresas estadounidenses. También podría privar a US Steel de la inversión que dice necesitar.

A finales del mes pasado, el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocido coloquialmente como CFIUS, notificó a Biden que no había llegado a un consenso sobre si la venta de US Steel a Nippon representaría un riesgo para la seguridad nacional, dejando la decisión al presidente.

El sindicato United Steelworkers (USW) se ha opuesto firmemente al acuerdo desde el momento en que se anunció, argumentando que Nippon no le ha dado garantías suficientes de que protegería los empleos sindicalizados en algunos de las plantas más antiguas de la empresa, atendidos por miembros del sindicato. Pero la oposición de Biden al acuerdo puede no ser la última palabra: Nippon y US Steel han prometido luchar para obtener la aprobación del acuerdo en los tribunales, incluso si la administración Biden o la entrante de Trump intentan bloquearlo.

US Steel y Nippon argumentan que el acuerdo es necesario para obtener la inversión necesaria en las operaciones de acero nacionales de US Steel. US Steel ha afirmado que podría verse obligada a cerrar las fábricas representadas por el USW si no obtiene los US$ 2.700 millones en inversión planeados por Nippon Steel como parte de su propuesta de compra.

La compra propuesta estaba destinada a ser impopular. US Steel fue una vez un símbolo del poder industrial estadounidense. Fue la empresa más valiosa del mundo y la primera en valer US$ 1.000 millones, poco después de su creación, en 1901. También fue crucial para la economía estadounidense y los automóviles, electrodomésticos, puentes y rascacielos que indicaban tangiblemente esa fortaleza.

Sin embargo, la empresa ha sufrido décadas de declive desde su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no es siquiera el mayor fabricante de acero de EE.UU., y es incluso un empleador relativamente menor, con 14.000 empleados en EE.UU., 11.000 de los cuales son miembros del sindicato USW. Pero aún no es una empresa que los políticos que disfrutan hablando de la grandeza estadounidense quieran ver caer en manos extranjeras, particularmente cuando es una empresa ubicada en el estado políticamente significativo de Pensilvania.

Demostrando que su rechazo es una decisión política, Trump se opuso a la compra de US Steel por parte de Nippon, pero recientemente dio la bienvenida a una inversión de US$ 100.000 millones de Softbank de Japón, incluidos fondos para la inversión en tecnología de inteligencia artificial de EE.UU., algo posiblemente mucho más importante para la seguridad nacional. Si la compra de US Steel por parte de una empresa japonesa representa una amenaza para la seguridad nacional, algunos inversores extranjeros podrían pensarlo dos veces antes de gastar recursos en fusiones y adquisiciones o inversiones en empresas estadounidenses.

Varios funcionarios familiarizados con la revisión expresaron a CNN que les preocupa que la decisión sea vista como un momento decisivo para el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), que tiene la autoridad para evaluar fusiones por motivos de seguridad nacional.

Las conclusiones de los políticos que componen el Comité se basan en el trabajo de aproximadamente un centenar de empleados de carrera encargados de evaluar un acuerdo por sus méritos sin influencia política. En el caso de US Steel, la mayoría de las agencias concluyeron que el acuerdo no representaba un riesgo para la seguridad nacional, y los funcionarios expresaron su preocupación de que la propia posición del presidente —mantener la empresa fuera de manos extranjeras incluso si significaba negarle una gran inyección de capital de Nippon— estaba equivocada.

“Mala decisión”, dijo un alto funcionario de la administración sobre el próximo movimiento de Biden para bloquear el acuerdo. “No protege realmente los empleos sindicalizados y puede matar a la empresa”.

Las acciones de US Steel cayeron más del 8% en el comercio previo a la apertura del mercado este viernes.

Anna Cooban, de CNN, contribuyó a este reporte.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.