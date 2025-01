Así el escalador ciego Jesse Dufton consiguió ascender a la cima de una roca de 150 metros

Mientras escalaba la pared de roca de 152 metros de El Matador, encajando pequeñas piezas de metal en la roca…

Mientras escalaba la pared de roca de 152 metros de El Matador, encajando pequeñas piezas de metal en la roca con la esperanza de que detuvieran su caída, Jesse Dufton estaba casi completamente solo.

Por encima de su propia respiración dificultosa, jadeando y maldiciendo frustrado, Dufton podía escuchar un ruido crepitante en su oído de su esposa y compañera de escalada, Molly Dufton, que le daba seguridad y orientación crucial desde el suelo abajo.

“Te tengo. Vamos, amigo, vamos”, dijo con calma a través de un auricular. Con las pantorrillas ardiendo, los dedos palpitando, el corazón en el pecho, Dufton subió, trepando por pequeños asideros y metiendo las piernas en las grietas para subir por la pared escarpada.

Nació con una enfermedad ocular degenerativa llamada distrofia de conos y bastones. Dufton es ciego y no puede ver más que un “montón de luces destellantes” si se pusiera la mano delante de la cara.

Pero eso no quiere decir que no fuera consciente de lo alto que estaba escalando en libre en el imponente El Matador en la acertadamente llamada Torre del Diablo en Wyoming: el “zumbido” de los pájaros volando bajo sus pies y las ráfagas de viento debajo de él le proporcionaron pistas reveladoras, le dice a CNN Sport.

“En El Matador… no diría que estaba completamente aterrorizado. ¿Agotado? Sí. ¿Aterrado? No particularmente”, explica.

“Mi nivel de miedo ahora está más relacionado con la cantidad de peligro que percibo que corro. Si puedo estar en un lugar alto, pero si la escalada es fácil y tengo mucho equipo, no me estreso. Solo me estreso cuando creo que me voy a caer, y aún más cuando el equipo no es bueno”.

Aunque comenzó a escalar a los dos años con su padre, a los 11 años, Dufton solo tenía el 20% de su visión. Su vista ha ido empeorando progresivamente y ahora, con 39 años, Dufton solo tiene percepción de luz.

Ha escalado el famoso Old Man of Hoy en las Islas Orcadas de Escocia y también se convirtió en el primer escalador ciego en establecer una ruta de varios largos en un acantilado de 100 metros en las montañas del Pequeño Atlas de Marruecos.

Dufton y su esposa Molly tardaron solo un día en escalar El Matador, escalando las grietas, columnas y salientes del monolito para convertirlo en el primer escalador ciego en lograr la hazaña. Su viaje está documentado en el recién estrenado documental “Climbing Blind II”, disponible a través de BritRock Films.

Aunque Dufton esperaba escalar la ruta “a vista”, lo que significa escalar una ruta sin caídas y nunca haber visto a otro escalador completarla —”no es un problema para mí”, se ríe— un resbalón y una caída significaron que esto estaba descartado. Admite que El Matador fue “la ruta más difícil que he intentado”.

Pero en lugar de dejar que su falta de vista lo limite, Dufton continúa escalando paredes rocosas impresionantes y técnicas, dice, como una forma de “hacerle una señal obscena al destino”.

“No quiero que mi destino genético determine mis elecciones de vida”, agrega, reflexionando que “cruzar la calle de camino a la oficina es más peligroso porque no puedo ver los autos. No tengo control sobre ellos, literalmente solo los escucho… en un instante podrías morir.

“Si nunca corres ningún riesgo, te condenas a la certeza de perderte algo”.

Dufton dice que mientras escalaba El Matador, sufrió “varias caídas enormes”, pero que estuvo bien gracias a la preparación y los métodos de mitigación.

Su esposa Molly le dice a CNN Sport que, una vez que completaron los tramos más difíciles al principio de la ruta, “era casi como si estuviéramos celebrando la mitad de la pared. Así que cuando llegamos a la cima, creo que es casi un poco silencioso. Obviamente es increíble llegar a la cima”.

Ella agrega: “He estado escalando durante más de 20 años y escaló a un nivel decente, pero aún así, algunas de las cosas que él sube… son simplemente una locura”.

Dufton y su esposa han pasado toda su relación escalando. Después de conocerse en la universidad hace 20 años, la pareja ha ideado un sistema que utiliza una radio bidireccional para comunicarse. Él escala y ella lo asegura con una cuerda, y viceversa.

“Si yo lidero la escalada, antes de despegar, Molly recorre la ruta conmigo y lo que buscamos es comunicar cuál es la línea de la ruta y, lo más importante, dónde se colocará la primera marcha”, explica Dufton.

“Lo hemos estado haciendo durante un tiempo, por lo que ya no parece tan poco natural”, dice Molly. “Ahora parece casi normal, pero al principio creo que sientes mucha responsabilidad adicional”.

“Obviamente, no puedes recordar todo, así que me concentro en las partes importantes, como dónde hay una gran cornisa donde pueda descansar”, agrega. “Una vez que está en la pared, en realidad no dices mucho. Él se concentra en: ‘Estoy sintiendo los puntos de apoyo’”.

La pareja ha escalado más de 2.000 rutas juntos, y esas, dice Dufton, son solo las que se han molestado en registrar oficialmente.

“La gente nos pregunta a menudo si discutimos o no. No, creo que somos muy compatibles. Y además, cuando escalamos, eso se lleva toda la atención. Es una actividad mental bastante exigente. No tienes espacio para nada más”, explica.

Por su parte, Dufton confía en la sensación al ascender. “Prestas más atención a las pistas no visuales, recordando la sensación de los puntos de apoyo a través de los zapatos. Soy muy exigente con los zapatos porque esa sensibilidad es muy importante para mí”.

Eso y la resistencia, que él describe como su superpoder. “Mi fuerza en los dedos no es muy buena, pero mi resistencia es increíble”, dice Dufton, cuya escalada le ha valido el apoyo de marcas de actividades al aire libre como Montane.

Sin embargo, a veces, el sistema de la pareja tiene sus limitaciones.

“A veces, ella está muy abajo y no puede ver, así que, especialmente en algunos tramos en los que tienes que doblar una esquina o pasar por encima de un techo o algo así, la línea de visión está bloqueada”, dice Dufton. “Ella no puede darte ninguna información. Eso es algo bastante habitual”.

Como en cualquier actividad de alto riesgo, el vínculo entre ellos se basa en la confianza.

“En cualquier tipo de escalada normal, literalmente estás poniendo tu vida en manos de tu compañera porque, si te caes y no te agarran en el aseguramiento, ya sabes, si estás muy arriba, vas a morir”, explica. “Esa es una parte fundamental de cualquier relación de pareja en la escalada”.

“El hecho de que también seamos compañeros de vida, en cierto modo, no supone una gran diferencia, creo, porque ya te has comprometido a confiar tu vida a alguien”.

Molly está de acuerdo: “A los dos nos apasiona (la escalada), así que no es como una carga para ninguno de los dos. Y casi obtengo más de verlo triunfar que de mi propia escalada”.

