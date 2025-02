ANÁLISIS | Trump pone a prueba su poder. ¿Puede hacer realmente estas cosas?

Hay una pregunta que aún no tiene respuesta que se aplica a muchas de las cosas increíbles que el presidente…

Hay una pregunta que aún no tiene respuesta que se aplica a muchas de las cosas increíbles que el presidente Donald Trump está tratando de hacer a medida que avanza a toda velocidad en la segunda semana de su segundo mandato: ¿puede realmente hacer esto?

Consideremos su último bombardeo de decretos, memorandos y anuncios.

Su administración ha ofrecido pagar a millones de trabajadores federales para que no trabajen hasta septiembre si aceptan renunciar. Los trabajadores militares y postales están exentos de la oferta, pero no está nada claro que Trump tenga autoridad para gastar el dinero del gobierno en una jubilación anticipada masiva ad hoc. Más abajo.

Al parecer no. O al menos no en este momento, después de que una jueza federal pusiera en pausa la orden emitida el martes. La Casa Blanca, tras la protesta de los republicanos cuyos electores dependen de diversas formas de las subvenciones federales y otros gastos, descongeló los fondos el miércoles. Pero es probable que vuelva a surgir la cuestión de que Trump se niegue a gastar el dinero asignado por el Congreso.

Se está gestando un posible enfrentamiento en la Corte Suprema sobre el tema de lo que Washington denomina “incautación”. John Fritze, de CNN, escribe que, si bien la Corte Suprema ciertamente ha mostrado consideración hacia Trump en algunos temas, este es uno en el que podría no hacerlo.

Lo intentará. Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump dijo que firmará una orden para que los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional reutilicen la prisión de la Bahía de Guantánamo, Cuba, para albergar a 30.000 migrantes que no pueden ser repatriados a sus países de origen. Estados Unidos mantiene una prisión en la base de la isla para algunos terroristas, incluido el autor intelectual del 11S, Khalid Sheikh Mohammed.

La mayoría de los presuntos terroristas han sido trasladados o liberados de Guantánamo, y Trump ve la oportunidad de alojar allí a los migrantes.

“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”, dijo.

Esto es lo que dijo Trump en la Casa Blanca el miércoles, cuando enumeraba sus logros de la primera semana: “Identificamos y detuvimos el envío de US$ 50 millones a Gaza para comprar condones para Hamas. US$ 50 millones. ¿Y sabes qué les ha pasado? Los han utilizado como método para fabricar bombas. ¿Qué te parece?”.

La afirmación de Trump fue una versión más extrema de algo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes en Washington. He aquí la verificación de CNN:

En otras palabras, Leavitt afirmó esencialmente el martes que la administración Biden había decidido proporcionar más de seis veces el valor mundial de preservativos de 2023 a un solo territorio diminuto que tiene unos 2,1 millones de personas y que se encuentra en una región que normalmente no recibe preservativos de EE.UU. Un exalto funcionario de Biden que trabajó en cuestiones de ayuda a Gaza dijo a CNN que la historia de Leavitt sobre un gasto de US$ 50 millones en preservativos para Gaza era “imaginaria”. El exfuncionario dijo: “Es mentira, se están inventando cosas”.

Vale la pena examinar más de cerca el plan de Trump de indemnizar a los trabajadores federales, ya que es un buen ejemplo de mensajes contradictorios.

Trump expresó su frustración por haber sido malinterpretado durante un discurso de 30 minutos antes de firmar la Ley Laken Riley en la Casa Blanca. Esa ley, la primera que firmó durante su segundo mandato, aprobada con apoyo bipartidista, exige la detención de los migrantes acusados de ciertos delitos.

Sin embargo, en la ceremonia de firma, Trump sintió la necesidad de aclarar su oferta a los trabajadores federales.

Lo que dice Trump: “Solo para aclarar, porque ayer se informó incorrectamente, hemos informado a los trabajadores federales, que han buscado hacerlo durante muchos años, que si trabajan para el gobierno federal, deben presentarse en la oficina a tiempo y según lo programado. No los queremos. No queremos que trabajen desde casa porque, como todos saben, la mayoría de las veces no están trabajando”.

Añadió:

“Si no aceptan volver al trabajo en su oficina antes del 6 de febrero, serán despedidos. Y, por lo tanto, reduciremos nuestro gobierno”.

Trump ve claramente la oferta a los trabajadores como un ultimátum.

El memorándum enviado a los trabajadores dice algo diferente. Enviado a los trabajadores federales desde una dirección de correo electrónico sin nombre, el memorando no suena como Trump. Con el asunto “Fork in the Road” (Una bifurcación en el camino), tomado de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, ofrece a los trabajadores la oportunidad de dimitir, con sueldo, en septiembre y les permite eludir las órdenes de reincorporación al trabajo hasta entonces. El memorando enviado a los trabajadores no dice específicamente que los trabajadores federales que dimitan no tendrán que trabajar durante los próximos nueve meses mientras se les paga.

Una tercera explicación. La Casa Blanca publicó una pregunta y respuesta para explicar el memorándum y ahí afirma que la mayoría de los trabajadores no tendrán que trabajar mientras se les paga. (Nota: En el caso de la financiación federal ahora descongelada, también se publicó un memorándum con una redacción extraña junto con una pregunta y respuesta declarativa).

Un demócrata dice que no hay que creer la oferta. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, dijo a los trabajadores federales que no creyeran al presidente cuando les ofrece una indemnización tan generosa sin ningún tipo de aportación del Congreso.

“No tiene autoridad para hacer esto. No se dejen engañar por este tipo”, dijo Kaine, señalando que es el Congreso el que asigna el dinero, incluidos los salarios federales, a través de un proceso presupuestario.

