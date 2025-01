1 de cada 12 niños es víctimas de abuso sexual por Internet, según un estudio

Los investigadores hacen un llamado a la acción global después de encontrar que 1 de cada 12 niños está siendo…

Los investigadores hacen un llamado a la acción global después de encontrar que 1 de cada 12 niños está siendo expuesto a explotación y abuso sexual en línea, según un nuevo estudio.

“El estudio destaca la necesidad urgente de una mayor conciencia y acción por parte del público y los legisladores. Los rápidos avances en la tecnología digital y el crecimiento del acceso a internet y teléfonos inteligentes, particularmente en naciones en desarrollo, están poniendo a más niños en riesgo cada día”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Xiangming Fang, profesor asociado de investigación de políticas de salud y ciencias del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Georgia.

El informe publicado este martes en la revista The Lancet Child & Adolescent Health analizó datos de 123 estudios entre 2010 y 2023. Los investigadores analizaron el número de niños menores de 18 años que fueron expuestos a cualquiera de los subtipos de abuso sexual: solicitud en línea, explotación sexual en línea, extorsión sexual, y tomar y compartir imágenes y videos sexuales de forma no consensuada.

El año pasado, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y las Investigaciones de Seguridad Nacional recibieron más de 36 millones de informes de sospecha de explotación sexual infantil, “sin mencionar el número incalculable de casos que nunca se reportan”, dijo Kate Kennedy, directora de la campaña Know2Protect del Departamento de Seguridad Nacional.

“Internet se ha convertido en una escena del crimen, con niños explotados y abusados sexualmente en línea aproximadamente diez veces cada segundo. Es una emergencia de salud global vinculada a una peor salud mental y física, menores perspectivas de empleo y menor esperanza de vida”, dijo Fang en un correo electrónico.

“Pero es prevenible, no inevitable. El abuso sexual infantil en línea es más prevalente que otros problemas importantes de salud pública infantil como el asma, la obesidad y el TDAH, y podemos proteger a los niños si lo tratamos de manera similar, como un problema de salud pública con un enfoque en la prevención”.

Saber cómo se ve el abuso y la explotación sexual en línea puede ayudar en su prevención.

Los investigadores definieron la explotación sexual en línea como actos sexuales intercambiados por dinero o recursos. Estos pueden ser “comida, ropa, refugio, afecto, protección, pertenencia, regalos o cualquier otra cosa de valor percibido para el joven o niño”, dijo Fang.

La solicitud en línea son consultas y conversaciones sexuales a largo plazo, que pueden llevar al intercambio de imágenes o videos sexuales, dijo.

“Es importante notar que los diferentes tipos de solicitud en línea a menudo provienen de compañeros, así como de perpetradores adultos”, agregó Fang.

La extorsión sexual ocurre cuando una persona chantajea a otra por cosas que incluyen dinero, tarjetas de regalo u otros actos sexuales al amenazar con compartir imágenes o videos íntimos, según el estudio.

Y el tomar, compartir y exponer a imágenes sexuales de forma no consensuada puede ocurrir cuando las imágenes se capturan cuando un niño estaba intoxicado, distraído, inconsciente o de otra manera incapaz de consentir, dijo. La explotación y el abuso también pueden ocurrir cuando el rostro de un niño se impone en una imagen sexual de otra persona (llamada “deepfake”) o cuando un niño está expuesto a contenido pornográfico.

“La exposición no deseada a contenido sexual también ocurre con frecuencia mientras se navega o se desplaza por las redes sociales”, aseguró Fang.

El uso de imágenes generadas por IA, “deepfakes” y otros avances tecnológicos ha fomentado el aumento de la extorsión sexual, la explotación y el abuso, dijo.

“No hay duda de que estas no son imágenes inofensivas: son profundamente dañinas, y el abuso continúa con cada vista y la falta de eliminación de este contenido abusivo”, agregó el Dr. Xiangming Fang.

Hablar con los niños sobre su seguridad en línea es un primer paso crucial para protegerlos del abuso sexual en línea, dijo la Dra. Kara Alaimo, profesora asociada de comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Ella no participó en el estudio.

“Los niños probablemente están en mayor riesgo de convertirse en víctimas si no están educados sobre estos peligros y cómo protegerse en línea, pasan mucho tiempo en Internet y están en línea sin supervisión”, añadió.

Cuando se trata de supervisión, hay formas de vigilar la seguridad de su hijo mientras aún se les permite cierta privacidad, incluyendo una nueva función en Instagram que da a los padres acceso a con quién se comunica su hijo sin compartir el contenido de los mensajes, dijo Alaimo, quien también es autora de “Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back”.

Mantén conversaciones abiertas sobre lo que está sucediendo en Internet con tus hijos y limita su tiempo frente a la pantalla para que tengan otras actividades saludables, como salir al aire libre y pasar tiempo con sus amigos cara a cara, dijo Alaimo.

También es vital que las familias hagan saber a los niños “que si son atacados, siempre pueden acudir a ellos en busca de apoyo y encontrar una salida”, dijo la primera autora del estudio, la Dra. Deborah Fry, profesora de investigación internacional de protección infantil en la Universidad de Edimburgo y directora global de datos para Childlight–Global Child Safety Institute.

Y es importante saber que también hay recursos para si descubres que tu hijo ha sido víctima de abuso sexual en línea, agregó Alaimo.

“Si los niños se convierten en víctimas de abuso en línea, los padres deben considerar comunicarse con autoridades policiales, grupos como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés) y un abogado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.