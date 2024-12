Un momento, ¿exactamente cuántas personas trabajan para el gobierno federal de EE.UU.?

Estados Unidos creció mucho en los últimos 40 años. Uno de ellos fue Vivek Ramaswamy, que nació en 1985 y…

Estados Unidos creció mucho en los últimos 40 años.

Uno de ellos fue Vivek Ramaswamy, que nació en 1985 y es uno de los dos hombres ricos seleccionados por el presidente electo Donald Trump para reducir el tamaño del gobierno federal.

EE.UU. gastó alrededor de US$ 900 mil millones en 1984 (US$ 2,7 billones en valor del dólar de 2024), en comparación con los más de US$ 7 billones gastados en 2024. Parte de ese dinero se destina a través de contratos a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que está trabajando con Ramaswamy en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, una nueva comisión no gubernamental.

Pasó de menos de US$ 1,6 billones en 1984 (US$ 4,8 billones de 2024) a más de US$ 35,5 billones hoy, lo que debería preocupar a todos los estadounidenses y es motivo suficiente para hacer cualquier intento por controlar el gasto federal como un impulso serio y bipartidario.

El plan actual, que estará dirigido por Ramaswamy y Musk, se ha enfocado en el número de la fuerza laboral federal. Una idea que está surgiendo, según los reportes que obtuvo CNN, es que podrían recomendar despedir a los trabajadores federales contratados en el último año.

En estos 40 años de explosivo crecimiento de población, del gasto y de la deuda, el tamaño de la fuerza laboral federal —esto es en realidad un poco sorprendente— se ha mantenido prácticamente igual, cuestionando la idea extendida de que el número de trabajadores federales debió haber aumentado drásticamente con el gasto federal.

“El número de empleados federales se ha disparado en los últimos cuatro años, especialmente el número de quienes están trabajando desde casa y ni siquiera vienen a la oficina”, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el representante James Comer, a Pamela Brown de CNN el jueves, expresando ese punto de vista.

Un vistazo más cercano a los datos disponibles muestra una variación de unos pocos cientos de miles de trabajadores – lo que parece mucho pero no representa una gran expansión de la fuerza laboral federal.

Había aproximadamente 2,96 millones de civiles, incluidos trabajadores postales, recibiendo cheques de pago de tiempo completo de parte del gobierno federal a finales de 1984, antes de que Ramaswamy naciera, y hay un poco más de 3 millones trabajando para el gobierno federal hoy, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La cifra oficial de la Oficina de Administración de Personal es un poco más baja, aproximadamente 2,87 millones, incluidos los trabajadores postales.

De hecho, el número de trabajadores federales a tiempo completo ha permanecido relativamente estático, con cambios de unos pocos cientos de miles de civiles desde la década de 1960.

Incluso una reducción del tamaño del ejército y del Pentágono durante la administración de George H.W. Bush y de la fuerza laboral federal en cientos de miles durante la administración de Clinton no cambió notablemente el tamaño de la fuerza laboral federal, que ha oscilado dentro de unos pocos cientos de miles en torno a los 3 millones de trabajadores durante décadas.

De las personas que se incorporan y se van de la fuerza laboral federal cada año, hubo cientos de miles de empleados civiles (sin contar a los trabajadores postales) —aproximadamente entre 250.000 y 300.000— recién contratados por el gobierno federal en cada uno de los últimos tres años. Eso se compensa en gran medida con los cientos de miles de empleados que dejan la administración pública cada año.

Peter Morrissey es el director senior de talento y estrategia en The Volcker Alliance, una organización sin fines de lucro que aboga por mejoras en el servicio público y encargó un estudio en 2017 para determinar el verdadero tamaño del gobierno.

“Cuando piensas en el largo plazo, el número de servidores públicos —personas con un correo electrónico .gov que trabajan para el gobierno federal— ha sido básicamente estático pese a que las responsabilidades han crecido y crecido y crecido y crecido y crecido”, me dijo. “Sirven a más personas y hacen más cosas”.

El aumento de los costos de programas sociales como el Seguro Social y Medicare, junto con el aumento de los costos de bienes materiales, ha contribuido a impulsar el gasto del gobierno.

“Los empleados son una parte absolutamente esencial de todo esto, pero en términos de la estructura de costos, son una parte comparativamente pequeña”, dijo.

En algunas agencias que los republicanos han dicho que quieren cerrar, hay relativamente pocos empleados, como la agencia más pequeña a nivel de gabinete, que es el Departamento de Educación. Emplea a aproximadamente 4.400 personas, según la Oficina de Administración de Personal. Las agencias federales más grandes, como el Departamento de Asuntos de Veteranos y el Pentágono, emplean a cientos de miles de trabajadores.

Otra cosa que se debe saber sobre la fuerza laboral federal es que, aunque su mayor concentración está en el área metropolitana de la ciudad de Washington, la gran mayoría, el 80%, está distribuida por todo el país en cada estado, pero con concentraciones en California, Texas, Colorado, Alabama y otros estados.

Concentrarse en mejorar el gobierno no necesariamente significa reducirlo, según Jenny Mattingley, vicepresidenta de asuntos gubernamentales en el Partnership for Public Service, que aboga por un gobierno más eficiente

“Lo que seguimos intentando cambiar en la conversación es que debemos asegurarnos de que estamos arreglando el gobierno de una manera que no perjudique los servicios ni al público estadounidense en términos de obtener las cosas de las agencias de las que dependen”, dijo.

El gobierno realmente hace muchas cosas. Elaine Kamarck es directora fundadora del Centro para la Gestión Pública Eficaz en la Brookings Institution, y ayudó a liderar un intento por reducir el tamaño del gobierno durante la administración de Clinton.

Me dijo que es importante no ver al gobierno de EE.UU. como una cosa monolítica, sino más bien como “esencialmente un holding gigante”.

“Hace todo: desde entrenar pilotos para volar aeronaves avanzadas hasta rastrear criptosporidios en la carne de tu hamburguesa, pasando por emitir cheques para personas jubiladas”, dijo.

Despedir solo a los empleados más recientes, como sugieren Musk y Ramaswamy, tendría el efecto adicional de ahuyentar a futuras contrataciones, así como desplazar a personas contratadas para roles específicos, como implementar la ley de infraestructura bipartidista aprobada durante la administración de Biden.

Sin embargo, Comer dijo que las personas contratadas para roles específicos y programas que son financiados tienden a quedarse.

“El problema actual en el gobierno, ha sido el mismo problema durante décadas… es que cuando creas un programa gubernamental o una agencia gubernamental, nunca desaparece, incluso cuando se vuelve obsoleta o ineficiente”, dijo Comer a Brown en CNN.

Por un lado, el uso de contratistas y empleados subvencionados ha aumentado a medida que esos trabajadores, que no reciben un cheque de pago directamente del gobierno pero aún hacen trabajo gubernamental, han asumido una porción mayor de la carga de trabajo.

John DiIulio, quien trabajó en las administraciones de Barack Obama y George W. Bush, escribió recientemente que el sistema interseccional de empresas y funcionarios locales que claman por el dinero federal representa su propia forma de estado profundo, y deconstruirlo será —según escribió— mucho más difícil que la ciencia de cohetes. Aquí hay un extracto de lo que escribió DiIulio:

Musk, que ha construido empresas sobre contratos y subsidios gubernamentales, podría ofrecer alguna visión sobre cómo funciona el sistema.

La revisión de “El verdadero tamaño del gobierno”, realizada para The Volcker Alliance por el investigador Paul Light, determinó que en 1984 había más de 6,9 millones de personas trabajando como civiles para el gobierno federal cuando se incluían a contratistas y empleados subvencionados. Si se suman los trabajadores militares y postales, la cifra saltaba a 9,8 millones.

En los años intermedios hubo una reducción del personal militar tras la Guerra Fría y luego un aumento durante la Guerra Global contra el terrorismo. El estudio concluyó con datos de 2015, cuando había un total de 9,1 millones de trabajadores, o 7,3 millones sin el personal militar o el servicio postal.

Ciertamente, la cifra de empleados contratistas y con subvenciones debe haber crecido junto con los importantes proyectos de ley de gastos en los últimos años, como el proyecto de infraestructura, así como con la Ley de Reducción de la Inflación, que destinó miles de millones para la transición de EE.UU. hacia una economía más ecológica. Comer dijo que Musk y Ramaswamy, quienes se tomarán un año y medio para hacer recomendaciones, podrían sugerir intentar recuperar fondos no gastados.

“Ha habido cierta presión a lo largo de los años para no aumentar el número de empleados, y eso generalmente lleva a una mayor número de contratos”, dijo Morrissey, aunque hay evidencia de que los contratistas frecuentemente terminan costando más dinero al gobierno.

Todos con los que hablé para esta historia coinciden en que hay mucho espacio para acciones bipartidistas en un intento por mejorar la eficiencia del gobierno, modernizar la fuerza laboral y mejorar el funcionamiento del gobierno federal. Tanto el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, como Musk han hablado sobre la necesidad de controlar el gasto del Pentágono, por ejemplo. Una complicación para Musk será que su empresa SpaceX, en particular, es la receptora de miles de millones de dólares en contratos.

