Trump defiende visas para trabajadores extranjeros, alineándose con Musk en medio de críticas de seguidores de MAGA

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado el programa de visas que permite a trabajadores extranjeros altamente calificados emigrar al país, marcando sus primeros comentarios sobre un tema que ha dividido a sus seguidores esta semana.

Trump dijo en una entrevista con The New York Post que es “un creyente en la H-1B”, refiriéndose a las visas otorgadas a miles de trabajadores extranjeros que emigran a EE.UU. para ocupar trabajos especializados. En su primer mandato, Trump restringió el acceso a las visas para trabajadores extranjeros y anteriormente ha criticado el programa. No obstante, durante la campaña de 2024, Trump señaló su apertura a otorgar estatus legal a algunos trabajadores nacidos en el extranjero si se graduaban de una universidad estadounidense.

“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump a The New York Post este sábado.

“Tengo muchas visas H-1B en mis propiedades. He sido un creyente en la H-1B. La he usado muchas veces. Es un gran programa”, agregó.

Los comentarios de Trump marcan la primera vez que opina sobre el tema desde que los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, a quienes Trump ha designado para liderar el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, defendieron el programa de visas para trabajadores extranjeros, provocando fuertes críticas de los seguidores del movimiento MAGA que esperan restringir la inmigración.

Durante varios días esta semana, Musk ha defendido apasionadamente las visas H-1B en publicaciones en redes sociales, argumentando su importancia para permitir que las empresas tecnológicas, incluidas las suyas, crezcan. En una publicación el viernes, Musk dijo que “irá a la guerra” para proteger el acceso a las visas H-1B.

“La razón por la que estoy en Estados Unidos junto con tantas personas importantes que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron fuerte a Estados Unidos es por la H1B”, escribió el magnate tecnológico. “Iré a la guerra por este tema como no puedes imaginar”.

Musk, quien nació en Sudáfrica y obtuvo la ciudadanía canadiense a través de su madre, llegó a EE.UU. como estudiante extranjero y luego trabajó con una visa H-1B.

La defensa de Musk y Ramaswamy de las visas para trabajadores extranjeros ha sido recibida con una fuerte oposición de los partidarios antiinmigración en la coalición de Trump.

El exasesor de Trump, Steve Bannon, calificó las visas H-1B como una “estafa” en un episodio de su podcast este sábado, uniéndose a un contingente vocal de leales a Trump que incluye al exrepresentante Matt Gaetz y la provocadora de extrema derecha Laura Loomer.

El programa de visas H-1B permite que 65.000 trabajadores altamente calificados emigren a EE.UU. cada año para ocupar trabajos específicos y otorga otras 20.000 visas a dichos trabajadores que han recibido un título avanzado en EE.UU. Los economistas han argumentado que el programa permite a las empresas estadounidenses mantener la competitividad y hacer crecer su negocio, creando más empleos en EE.UU.

Trump ha estado previamente en contra del programa de visas H-1B como parte de su plataforma para alentar a las empresas estadounidenses a priorizar la mano de obra estadounidense sobre la contratación de trabajadores extranjeros. Durante su campaña de 2016, Trump acusó a las empresas estadounidenses de usar visas H-1B “con el propósito explícito de sustituir a los trabajadores estadounidenses por salarios más bajos”.

En 2020, Trump restringió el acceso a las visas H-1B en varias ocasiones, como parte de los esfuerzos de su administración para frenar la inmigración legal mientras respondía a las cambiantes condiciones económicas provocadas por la pandemia de covid-19.

Los comentarios de Trump alineándose con Musk representan otro ejemplo del presidente electo acercándose al magnate tecnológico. El viernes, el presidente electo publicó en redes sociales un mensaje privado aparentemente destinado a Musk preguntando cuándo planea hacer otra visita a la finca Mar-a-Lago de Trump en Florida.

