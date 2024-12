Romney respalda las críticas a Trump pero dice que MAGA es ahora el Partido Republicano

El senador Mitt Romney, un crítico frecuente de Donald Trump que pronto se retirará del Congreso, mantuvo sus reproches al…

El senador Mitt Romney, un crítico frecuente de Donald Trump que pronto se retirará del Congreso, mantuvo sus reproches al carácter del presidente electo pero dijo que Trump y su movimiento MAGA ahora definen al Partido Republicano.

“Como saben, no soy partidario del presidente Trump. No lo apoyé en esta elección. Tampoco lo apoyé la última vez que se presentó, en gran medida por cuestiones de su carácter”, le dijo el republicano de Utah, quien fue el candidato presidencial de su partido en 2012, a Jake Tapper de CNN en una entrevista en el programa “State of the Union” el domingo.

No obstante, Romney reconoció el control que Trump tenía sobre el partido que una vez dirigió.

“MAGA es el Partido Republicano y Donald Trump es el Partido Republicano hoy”, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre sus constantes críticas a Trump, que se remontan a la primera campaña del presidente electo para la Casa Blanca en 2016, Romney se describió a sí mismo como “bastante franco” y dijo que sentía que Trump “era incorrecto para el país, incorrecto para nuestro partido, que no ganaría”, pero señaló: “Estaba equivocado en eso”.

“Creo que la mayoría de la gente no está de acuerdo conmigo. Estoy dispuesto a vivir con eso. Simplemente pongo énfasis en cosas diferentes a las que creo que el público en general hace en este momento”, dijo.

Pero Romney argumentó que el presidente entrante merece una “oportunidad” de hacer lo que prometió a su regreso a la Casa Blanca.

“Estoy de acuerdo con él en muchos frentes políticos. Discrepo con él en algunas cosas”, dijo Romney sobre Trump. “Pero lo que quiero decir es: bien, denle una oportunidad para que haga lo que dijo que iba a hacer y veamos cómo funciona”.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de que Trump hizo algunas elecciones poco ortodoxas para su gabinete, Romney lo llamó “una colección inusual de individuos, no las personas que yo habría elegido”, pero dijo que Trump tiene “derecho” a hacer sus elecciones porque ganó las elecciones.

Sin embargo, dijo Romney, “el Senado tiene la responsabilidad de asegurarse de que estas personas sean legítimas, que no haya ningún esqueleto que pueda ser una vergüenza para ellos o para el país” y que los designados estén calificados para el puesto.

Elegido para el Senado en 2018, Romney se convirtió en una voz distintiva en la cámara que estaba dispuesta a enfrentarse a su propio partido. Durante el primer juicio político a Trump, Romney fue el único republicano del Senado que lo declaró culpable de abuso de poder. En 2021, fue uno de los siete republicanos del Senado que cruzaron las líneas partidarias para declarar a Trump culpable de incitar a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.

Cuando se le preguntó cuál cree que será el legado del ataque del 6 de enero, Romney dijo que cree que será visto como “un día muy oscuro en la historia estadounidense” y que “es desafortunado que haya algunos en el mundo MAGA que intenten encubrirlo, pero no creo que sea posible hacerlo”.

Romney también afirmó que cree que las instituciones estadounidenses se mantendrán en los próximos años “porque creo que la gente, cuando se enfrenta a la realidad de lo que está en juego, querrá proteger las raíces de la libertad”.

Trump y sus aliados han sugerido que, en su segundo mandato, podría usar el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos.

Cuando se le preguntó si le preocupa que él o su familia puedan convertirse en blanco de represalias políticas por parte de Trump, Romney dijo: “No, en realidad, he estado bastante limpio toda mi vida. No me preocupan especialmente las investigaciones criminales”.

“No sé, por cierto, cuánto de lo que dice el presidente es una hipérbole”, dijo, y agregó: “Creo que es probable que el presidente Trump intente enofocarse en el futuro”.

El republicano de Utah también tuvo palabras de elogio para el vicepresidente electo J. D. Vance, ya que calificó al senador de Ohio de “inteligente” y predijo que será el candidato del Partido Republicano en 2028.

“Si me preguntaran quién será el candidato en 2028, creo que será J. D. Vance, ¿de acuerdo? Es inteligente, elocuente, parte del movimiento MAGA”, comentó Romney, al restarle importancia a las críticas pasadas a Vance como comentarios de “hace mucho tiempo”, y diciendo: “No voy a repetir la historia, y hemos trabajado juntos en el Senado desde entonces”.

Al reflexionar sobre los resultados de las recientes elecciones presidenciales, Romney dijo que Trump merece “crédito” por atraer a los votantes de la clase trabajadora desde los demócratas al Partido Republicano.

“Mira, el Partido Republicano se convirtió en el partido de los votantes de clase trabajadora y de clase media, y hay que reconocerle a Donald Trump el mérito de haberlo hecho, quitándole eso a los demócratas”, afirmó.

Romney dijo que después de que algunos votantes pasaron del Partido Demócrata al Partido Republicano, “será necesaria cierta reorientación en mi partido”, pero que el Partido Demócrata “es el que está en problemas”.

También reflexionó sobre su larga carrera política en el escenario nacional, incluida su fallida campaña contra Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2012, y cómo pasó de ser el foco de ataques de alto perfil por parte de los demócratas durante su campaña presidencial a ser elogiado por los demócratas durante su tiempo en el Senado por su voluntad de romper con Trump.

“Cuando miro hacia atrás en las campañas y pienso en la angustia que rodeaba cualquier error que yo o un miembro de la campaña cometíamos, cualquier cosa pequeña, esas cosas se exageraban”, dijo. “Es divertido ver el tipo de cosas que, en retrospectiva, parecen curiosas”.

Romney dijo que Obama “en algunos aspectos fue inteligente al atacarme y decir: ‘Aquí tenemos a un hombre de negocios rico, vamos a caracterizarlo como un plutócrata al que no le importa la gente’. Él siguió con ese relato, lo publicó antes de que yo pudiera responder de manera efectiva y tuvo éxito al hacerlo”.

Romney restó importancia a una pregunta sobre cómo le gustaría que la historia lo recordara y minimizó su legado como “una nota a pie de página para alguien que lee historia antigua”, aunque agregó que le gustaría que su familia lo recordara.

“Quiero que mi familia me recuerde como alguien que defendió las cosas en las que creía, que no se avergonzaba de mis creencias fundamentales, que amaba al país e hizo lo que creía que era correcto para ayudar a preservar la nación más grande de la Tierra”, dijo.

–– Clare Foran y Morgan Rimmer de CNN contribuyeron a este informe.

